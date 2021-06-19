Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому були запроваджені обмежувальні заходи щодо бізнесменів Дмитра Фірташа та Павла Фукса, а також продовжена дія санкцій, застосованих до низки фізичних і юридичних осіб три роки тому, термін дії яких спливає цього місяця.

«За пропозицією Служби безпеки України ухвалено рішення про застосування санкцій щодо Дмитра Фірташа, Павла Фукса, Сергія Чемезова, Михайла Шелкова», – повідомив Глава держави.

Як пояснив на брифінгу за результатами засідання секретар РНБО Олексій Данілов, стосовно Дмитра Фірташа був запроваджений повний пакет санкцій у зв’язку з тим, що, за інформацією СБУ та розвідки, титанові підприємства бізнесмена постачали сировину для військових підприємств Російської Федерації.

Підставою для застосування санкцій до російського бізнесмена Павла Фукса стали численні порушення під час отримання ліцензій на розробку родовищ вуглеводнів.

Також Володимир Зеленський повідомив про продовження санкцій стосовно низки фізичних і юридичних осіб, які було впроваджено рішенням РНБО від 21 червня 2018 року та введено в дію Указом Президента України № 176.

Крім того, було ухвалено рішення про запровадження санкцій ще проти 12 осіб, які, за інформацією МВС, перебувають у статусі суб'єктів підвищеного злочинного впливу, лідерів злочинних угрупувань.

Рішенням Ради нацбезпеки і оборони також застосовані санкції щодо чотирьох юридичних і шести фізичних осіб, які афілійовані з російськими спецслужбами. Ці особи безпосередньо причетні до розробки компонентів вірусу Petya, здійснювали його адміністрування, модернізацію, організовували кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури в Україні. Вказані особи вже включені до санкційних списків США, американські правоохоронні органи обвинувачують їх у межах кримінального процесу за здійснення кібератак щодо Сполучених Штатів.

Також на засіданні РНБО було схвалено Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.

«Стратегія визначає основні напрями та завдання державної військово-промислової політики. Зокрема, передбачає удосконалення системи стандартизації, уніфікації та управління якістю продукції відповідно до стандартів НАТО», – зазначив Володимир Зеленський.

Також, за його словами, було розглянуто питання військово-технічної співпраці України з іншими державами.

Ще одне питання, яке розглядалося на засіданні Ради нацбезпеки і оборони, стосувалося анулювання низки ліцензій недобросовісних надрокористувачів на видобуток корисних копалин, зокрема титану, вуглеводнів та руд.

«Ліцензії, зокрема на видобуток природного газу, повернуті державі», – повідомив Президент.

Це перший випадок, коли державі добровільно повернули дві ліцензії на видобуток природного газу та сирої нафти.