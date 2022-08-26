Заходи проходитимуть на опрацьованих з ДСНС локаціях та поряд з укриттями

Днями Міністерство молоді та спорту і Всеукраїнський молодіжний рух Let’s do it Ukraine оголосили про початок підготовки до Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day, який цього року пройде в адаптованих до воєнного стану умовах.

Про це заступник міністра молоді та спорту Марина Попатенко сказала на пресконференції в Укрінформі.

«Навіть за таких складних умов, коли захисники чистять Україну від загарбників, ми своїми зусиллями, зусиллями волонтерів у межах цієї акції чиститимемо нашу державу від іншого сміття. Гасло «Нехай небо буде мирним, а Україна чистою» хай лунає якомога гучніше. Ми варті того, щоб жити в чистій країні, й власними зусиллями можемо це зробити», — сказала пані Попатенко.

За її словами, щороку акція охоплювала надзвичайно велику кількість небайдужих людей у всій країні, тому немає сумнівів, що цьогоріч українці знов об’єднаються. «Акція вже розпочалась із засідання національного оргкомітету, до якого долучилося понад 100 учасників, серед яких представники органів місцевого самоврядування, центральних органів влади, громадських організацій та всіх осередків Let’s do it Ukraine. Це демонструє наші силу, єдність та непохитну любов до України», — наголосила заступник міністра.

За словами лідера Всеукраїнського молодіжного руху Let’s do it Ukraine Юлії Мархель, заходи проходитимуть у 24 регіонах з дотриманням карантинних норм та обмежень воєнного часу з огляду на норми безпеки та географічні особливості областей.

Україна приєднається до Всесвітнього дня прибирання разом з мільйонами учасників у 191 країні. Головна мета акції — формування культури чистоти, правильного поводження з відходами та відповідального споживання. Із 17 серпня по 17 вересня участь у заходах беруть комерційні та некомерційні організації, компанії та державні установи, співробітники яких приєднуються в різних форматах на рівні корпоративної соціальної відповідальності, засоби масової інформації, лідери думок, громадяни.

«Така в нас виникла хороша ідея — поприбирати Україну перед перемогою. Щоразу, коли свято, ми прибираємо в домівках, бо чекаємо багато гостей. Уявімо, що перемога настільки близько, що нам вже час прибирати, адже коли хлопці повертатимуться із фронту, маємо достойно їх зустріти», — сказала Юлія Мархель.

Організаторка закликала не проводити масові заходи. «Доки триває війна й у країні воєнний стан, масові заходи заборонено, скупчення людей неприпустимі. Тому ми як організатори наголошуємо на цьому. Ми адаптивно беремо участь у різних форматах», — сказала лідерка руху Let’s do it Ukraine.

За її словами, колективні прибирання будуть лише за умови присутності координатора на опрацьованих з муніципалітетом та ДСНС локаціях поряд з укриттями.

Будуть і такі формати участі, як цифрове очищення, яке можна реалізувати в будь-якому зручному місці та в будь-який час. Воно передбачає видалення зайвої інформації зі своїх гаджетів, що дасть змогу розвантажити центри баз даних, на підтримку яких витрачається величезна кількість енергії.

Можна буде долучитися до формування національної мапи пунктів приймання вторинної сировини recyclingpoints.org «Знайди, сортуй, здавай», розбирання завалів у деяких областях.

Українців за кордоном організатори запрошують приєднатися до прибирання онлайн або офлайн, подякувати містам, які приймають, і підтримати рідне місто навіть на відстані.

Міжнародна акція Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day проходить щороку у третю суботу вересня, повідомляє Укрінформ.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»