Відомий туристичний сайт Tripadvisor стверджує: у Харківській області понад 200 пам’яток, на які варто звернути увагу. З них 55 храмів і соборів, 87 культурних об’єктів, 40 священних місць, 18 природних об’єктів і парків, 35 музеїв і багато інших цікавинок. Погодьтеся, нелегко обрати серед них найбільш значимі. Тут і тижня не вистачить, щоб усе оглянути. Тому перш ніж їхати сюди, варто визначитися, що саме хочете побачити.

Обласний центр дуже цікавий для туристів, тож сюди варто їхати на всі вихідні. Забронювати готель чи апартаменти неважко, але це слід зробити заздалегідь.

Сьогодні ми вирішили розповісти про кілька топ-пам’яток, без яких важко уявити туристичну карту Харківщини.

Доторкнися до «Білого лебедя»

Мрієте бодай на день відчути себе поміщиком, заводчиком, власником вишуканого палацу — тоді вам до села Шарівка Богодухівського району. Місцевий замок на березі річки Мерчик — один із найкрасивіших палацово-паркових ансамблів та найдивовижніших куточків Східної України. Здійсніть прогулянку парковою зоною, огляньте терасований сад, ставки, алеї вертикальних лип та вцілілі господарські будівлі: фазанник, будиночки варти і садівника, оранжереї. Шарівський палацово-парковий комплекс «Садиба» за його витонченість і красу гості замку називають «Білий лебідь».

Розквіт цього маєтку пов’язаний з ім’ям його останніх власників цукрозаводчиків Леопольда і Юлія Кенігів. Їхній шлях до успіху зможете простежити, відвідавши селище Гути, де й досі працює один із цукрових заводів, що колись належав цій сім’ї.

Знавці й любителі екскурсій, які побували тут уже не раз, стверджують, що години, проведені на цьому маршруті, промайнуть неначе одна чарівна мить.

До послуг туристів два готелі в райцентрі Богодухів, куди можна доїхати з Харкова автобусом з автостанції Центральний ринок, та фермерське господарство поблизу Шарівки, де гостей приймуть будиночки різних типів — від цегляних до солом’яних та фургони. Подорож орендованим авто хоч і дорожча, але комфортніша.

Слобожанські скарби Рєпіна

Хто не байдужий до живопису, прагне на власні очі побачити рідкісні маловідомі роботи художника, той, безперечно, захоче пройтися маршрутом «Слобожанські скарби Рєпіна». Тільки тут, у Харківському художньому музеї та меморіальній садибі-музеї Рєпіних в м. Чугуїв — на батьківщині художника, — знаходиться унікальна творча спадщина всесвітньо відомого живописця Іллі Рєпіна. Серед експонованих юнацькі, маловідомі іконописні роботи і славетна картина «Запорожці пишуть листа турецькому султану».

Чугуїв знаний ще й тим, що в першій половині ХІХ століття став центром восьми округів військових поселень. На сьогодні це єдине місто в Україні, де збереглася архітектура того часу: будівля штабів військових поселень, Царський шляховий палац, які просто гріх не оглянути. Мабуть, магнетизм історичного Чугуєва не відпустить вас навіть після цих відвідин і проведе містом, захопить роботою у майстер-класі з живопису, катанням на найдовшому в Східній Україні тролеї, і звісно ж, тут пригостять вас обідом «по-Рєпінськи».

Для тих, хто вирішив заночувати і продовжити знайомство зі знаменитими місцями району, — послуги трьох готелів у місті. Можна також зупинитися в окремих будиночках на базах відпочинку, з еко-рестораном та басейном. Добратися до Чугуєва з обласного центру можна лише за годину.

Від шедеврів архітектури і живопису до шедеврів природи

Шукаєте подорож, яка розважить небаченими витворами природи? Ваші побажання сповна задовольнить парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Наталіївський» — палацово-парковий комплекс XIX століття, розташований у селищі Володимирівка Краснокутського району, і Краснокутський дендропарк.

Наталіївка вражає Спасо-Преображенським храмом, який побудував архітектор Олексій Щусєв для вінчання Наталії Харитоненко і князя Михайла Горчакова. А «Сільський Ермітаж», як на Харківщині називають Пархомівський художній музей у селі Пархомівка цього району, зачарує. У ньому зібрано понад 6 тисяч експонатів: оригінали робіт Шишкіна, Левітана, Рєпіна, Васнєцова, Кандинського, Реріха, Малевича, Пікассо, рідкісні ікони, предмети побуту, книги та колекція порцеляни.

У Краснокутському дендропарку, який заснував ботанік І.Н. Каразін, вас зустріне гігантський сріблястий клен, який 1805 року привезли канадці, запрошені на відкриття Харківського університету. Біля входу росте софора японська, вперше завезена сюди в 1809 році. Поряд — горобина лікерна і коркове дерево. Тут зможете побачити корабельне, олівцеве і навіть оцтове дерево та багато інших екзотів. Найвищий екземпляр сягає 46 метрів зав­вишки, є й карлики висотою менш як метр. До наших днів у дендропарку збереглося понад 300 видів рідкісних рослин.

Усамітнитися можна на острові Закоханих або зазирнувши до однієї з печер козачого Петропавлівського монастиря, що колись існував у цих місцях.

Цей маршрут — фактично продовження знайомства з перлинами області після відвідин «Білого лебедя» в Шарівці, оскільки проходить біля однієї траси. Охочим зупинитися на добу чи дві можна оселитися у садибі зеленого туризму в селі Чернещин Краснокутського району (добиратися краще з автостанції в Харкові Центральний ринок до автостанції смт Краснокутськ, далі на таксі) або на вас чекає міні-готель на базі Національного природного парку та кафе-мініготель у райцентрі. Знову ж таки для виграшу в часі можна орендувати авто.

Детальніше про ці та інші туристські маршрути вам з радістю розкажуть фахівці з управління культури і туризму Харківської ОДА, обласного КЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму» та Харківського обласного туристсько-інфор­3маційного центру.

Координати: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 4 під’їзд, 1 поверх.

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