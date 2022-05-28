Міжнародний благодійний фонд «Захист та підтримка» передав у користування бійцям 204 батальйону територіальної оборони ЗСУ інноваційні автономні системи для отримання високо­якісної, безпечної та біологічно активної питної води в екстремальних умовах.

Більшість бойових підрозділів стикаються на передовій не тільки з ворогом, а й із браком безпечної води, а іноді вода містить отруту. Підступність ворога безмежна, тому є свідчення про отруєння не тільки колодязів та інших джерел питної води, а навіть бутльованої.

Відтепер ці проблеми можна дуже ефективно розв’язувати у вкрай складних, навіть екстремальних умовах завдяки автономній інноваційній системі водопідготовки, яку сконструювали на замовлення Міжнародного благодійного фонду «Захист та підтримка».

Боєць 204 батальйону з позивним «Хімік» розповідає про цей пристрій: «Він компактний і не помітний у траві завдяки піксельному забарвленню. Безперечно, дасть змогу отримати безпечну воду для бійців. Систему розроблено так, що вона має автономію від стандартного електричного живлення і надає з будь-яких джерел високоякісну біологічно активну воду».

Розробили систему вітчизняні фахівці. Вони запевняють, що в разі найгіршого варіанта (наприклад, болотна вода або навіть калюжа) можна отримати до літра води за 8 хвилин. Ресурс зі своєчасним обслуговуванням — 10 тисяч літрів. Додаткова перевага такої системи — те, що вона може автономно працювати до 6 годин від власних акумуляторів, сонячних панелей — майже весь день або від будь-якого акумулятора з автомобіля чи військової техніки.

«Хімік» зазначає, що вода чи то з калюжі, чи то з болота, чи з будь-якого іншого брудного джерела (навіть отруєного миш’яком колодязя тощо) буде не просто повністю очищена, а ще й збагачена корисними мінералами, вільна від радіонуклідів (зниження радіації досить високе). Також матиме детоксикаційні та антиоксидантні властивості й потужний відновлювальний ефект. Аналогів такої системи у світі не існує. Сподіваємося, що найближчим часом вдасться виготовити достатню кількість інноваційних систем, які надійдуть не лише в бойові підрозділи ЗСУ, а й у міста, які через бойові дії потерпають від браку питної води.#

Марія ЛАГІДНА

для «Урядового кур’єра»