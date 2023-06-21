КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 червня 2023 р.
№ 539-р
Київ

Про присвоєння рангів державним службовцям

Відповідно до статті 39 Закону України «Про державну службу»:

Присвоїти перший ранг державного службовця

ГАЄВСЬКОМУ
Ігорю Миколайовичу

ЯКИМЕНКУ
Олександру Васильовичу

 

 

першому заступникові Голови Державної служби фінансового моніторингу України

першому заступникові Голови Державної служби якості освіти України

Присвоїти другий ранг державного службовця

КУДЕРЧУК
Марині Миколаївні

Голові Державного агентства України з питань кіно

Присвоїти третій ранг державного службовця

МАКСИМОВУ
Сергію Олександровичу

заступникові Голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ 