КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 19 червня 2023 р.
№ 539-р
Київ
Про присвоєння рангів державним службовцям
Відповідно до статті 39 Закону України «Про державну службу»:
Присвоїти перший ранг державного службовця
ГАЄВСЬКОМУ
ЯКИМЕНКУ
–
–
першому заступникові Голови Державної служби фінансового моніторингу України
першому заступникові Голови Державної служби якості освіти України
Присвоїти другий ранг державного службовця
КУДЕРЧУК
–
Голові Державного агентства України з питань кіно
Присвоїти третій ранг державного службовця
МАКСИМОВУ
–
заступникові Голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ