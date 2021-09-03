Стратегічне партнерство Вашингтона і Києва передбачає оборонну допомогу, підтримку реформ та інвестиції. Та про конкретні терміни вступу України в НАТО не йдеться

Президент Володимир Зеленський вперше за свою каденцію відвідав США. Крім насиченого змістовного наповнення цього робочого візиту, яке стосувалося конкретних важливих для України напрямів співпраці зі Сполученими Штатами, офіційний Київ розраховував отримати від Білого дому конкретні гарантії у питанні «Північного потоку-2» та позитивний сигнал щодо підтримки членства України в НАТО.

Тема «Північного потоку-2», за влучним висловлюванням New York Times, була тим слоном, чия невидима присутність постійно відчувалася під час зустрічей та переговорів нашої делегації у Вашингтоні. Адже після того як у травні Джо Байден несподівано відмовився від подальших санкцій проти американських і європейських компаній, які беруть участь у будівництві газогону, долю «Північного потоку-2» було вирішено. І після заяви Вашингтона й Берліна, що США й Німеччина допоможуть Україні мінімізувати економічні та безпекові ризики, які становить для неї «Північній потік-2», у Володимира Зеленського з’явилася нагода предметно поговорити про це із Джо Байденом. Адже зустріч українського Президента з федеральною канцлеркою ФРН Ангелою Меркель, яка відбулася наприкінці серпня в Києві, ясності щодо того, хто і як допоможе Україні долати виклики, спричинені «Північним потоком-2», так і не внесла.

Список українських заручників путінського режиму

Зустріч президентів України та США у Білому домі тривала близько двох годин замість запланованих 45 хвилин. Перед початком переговорів вони зробили заяви для преси.

«У період святкування 30-річчя Незалежності України партнерство між нашими країнами міцніше, ніж будь-коли, і ставатиме ще міцнішим», — заявив президент США, якого цитує пресслужба ОПУ.

Джо Байден зазначив, що Україна і США мають спільні цінності та цілі зокрема щодо забезпечення миру і стабільності в Європі.

«І ми неухильно дотримуватимемося нашої довгострокової мети щодо Європи: щоб вона була цілісною, вільною і мирною» — додав Джо Байден. А США й надалі рішуче підтримуватимуть суверенітет і територіальну цілісність України перед лицем російської агресії, а також євроатлантичні прагнення Києва.

Володимир Зеленський подякував за підтримку й висловив співчуття через загибель американських військових в аеропорту Кабула: «Ми розуміємо, як це, бо вже восьмий рік триває війна на сході нашої країни, на Донбасі, і ми втрачаємо найкращих наших людей».

Українська делегація передала адміністрації США список із 450 українців, яких незаконно утримують в РФ, анексованому Криму та ОРДЛО. При цьому Володимир Зеленський запитав у Джо Байдена, яку допомогу можуть надати США у справі звільнення незаконно утримуваних російською владою українських громадян.

Серед тем, які він збирався порушити під час переговорів із президентом США, у пріоритеті були безпекові питання.

«Безпека на Донбасі, на тимчасово окупованому РФ півострові Крим, безпека в Чорному морі, на Чорноморському й Азовському узбережжях», — повідомив він, додавши, що «вкрай важливе питання — енергетична безпека» України та Європи у зв’язку з реалізацією проєкту «Північний потік-2». Ще одним принциповим для Києва питанням стало «бачення ролі України в НАТО й термінів інтеграції до Альянсу».

«Чоловіча розмова»

Переговори пройшли у закритому форматі віч-на-віч. І якщо після червневої зустрічі Джо Байдена з російським президентом у Женеві два лідери дали дві окремі пресконференції, то після перемовин з Володимиром Зеленським із журналістами поспілкувався лише український.

Володимир Зеленський заявив, що на переговорах відчув позитивне ставлення США до України. «Я задоволений, що на рівні президента США бачу позитив. Негативу з боку США щодо України, до мене, до моєї команди, до Офісу Президента не було зовсім. Нуль. Жодного аспекту, навіть жодного слова. Це приємно», — зазначив Володимир Зеленський. За його словами, зустріч пройшла в «нормальній, продуктивній та не постійно сонячній атмосфері». «Чоловіча розмова», — наголосив український Президент.

Глава держави повідомив, що очікує на візит президента США в Україну. «Чесно скажу, що згадав про це після зустрічі, що необхідно було проговорити докладніше щодо візиту президента США. Але до цього наші команди комунікували і ми телефоном комунікували щодо візиту. Я думаю, що президент приїде в Україну», — сказав Володимир Зеленський, нагадавши, що Джо Байден неодноразово відвідував Україну, і наступний приїзд може стати сьомим.

Як розповів Володимир Зеленський, він запропонував президентові Байдену нові заходи зі зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. «Є конкретні речі, які ми запропонували президенту. Не можу повідомляти вам деталі — це пов’язано з обороною нашої держави. Деякі наші пропозиції були новими для США. Вони зацікавлені. Ми домовилися, що вони опрацюють деталі цих пропозицій і буде відповідь», — заявив Президент.

Щодо енергетичної безпеки й гарантій, пов’язаних із запуском «Північного потоку-2», Володимир Зеленський заявив: «Поки що ми перебуваємо на тій стадії, де президент Байден особисто гарантує: якщо з боку Російської Федерації чи з боку інших представників, інших сторін «Північного потоку-2» буде порушено певні речі, які передбачають небезпечну ситуацію через енергетичні проблеми для України, США гарантують запровадження санкцій».

Він додав, що в питанні енергетичної безпеки одержав від Джо Байдена «узагальнену підтримку» і що у групі підтримки України в Конгресі США щодо питання «Північного потоку-2» Україна має «стовідсоткову і навіть більше» підтримку.

Відповідаючи на запитання про підтримку США вступу України в НАТО, Володимир Зеленський зазначив, що «підтримка США є, а термінів немає». Вони багато говорили про НАТО, місце та роль України в Альянсі. Він чув від Байдена, що той особисто підтримає Україну в наданні членства в НАТО, але яким буде цей шлях, зараз сказати складно.

Спільна протидія російській агресії

Комплексну картину того, про що саме домовилися президенти під час переговорів і як та за якими напрямами розвиватиметься співпраця двох країн найближчими роками, викладено у Спільній заяві щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки. Її було оприлюднено одразу після завершення переговорів Володимира Зеленського та Джо Байдена.

У Москві із тривогою стежили за візитом українського Президента у Вашингтон і, судячи з усього, уважно вчиталися у текст спільної заяви. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков вже заявив, що Україна і Сполучені Штати збираються будувати дружні відносини нібито для «протистояння Москві». Кремль облудно засмутився, що російська тематика на українсько-американських переговорах мала «знак «мінус».

«Кажучи по-простому, там ідеться про українсько-американську дружбу проти Росії», — лицемірно образився Пєсков.

Із Вашингтона Володимир Зеленський вирушив у Сан-Франциско. Там Президент України зустрівся із СЕО компанії Apple Тімом Куком, виступив у Стенфордському університеті й поспілкувався із провідними інвесторами та венчурними фондами Кремнієвої долини, зустрівся з українськими ІТ-спеціалістами, які там працюють.