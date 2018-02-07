Уряд має великі сподівання на проведення в 2018 році чесної, прозорої й ефективної приватизації державних установ. Насамперед ідеться про банки, підприємство «Укрзалізниця» та об’єкти малої приватизації. Як вважає перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, усі вони можуть стати в майбутньому потужними компаніями, які даватимуть чималий дохід їхнім власникам і великі надходження до державного бюджету.

Укрзалізниця — одне з найбільших державних підприємств України, яке має потужний комплекс нерухомого та рухомого майна. «Скоро з’явиться можливість виставляти на продаж окремі її об’єкти. Це робитимемо через систему ProZorro.Продажі. Проте нині думаємо не лише про приватизацію майна Укрзалізниці, а й про вигідне здавання в оренду окремих її площ. Багато в чому можемо повчитися в Укрпошти, яка останнім часом саме від активізації оренди отримує в 5 — 6 разів більше доходів, ніж колись», — вважає в. о. голови правління Укрзалізниці Євген Кравцов. Нині Укрзалізниця отримує 100—150 мільйонів гривень на рік від оренди, проте ставить собі за мету збільшити цей показник у кілька разів.

Також, за словами пана Кравцова, треба навести лад у вагонному господарстві, адже 10 тисяч вагонів підлягають списанню або продажу. Саме за це компанія може отримати 2 мільярди додаткових гривень. Нині в питаннях перерозподілу вагонів існують чималі корупційні прояви, і керівники Укрзалізниці не приховують їх.

За словами пана Нефьодова, вже готові до ухвалення 35 підзаконних актів, які значно поліпшать роботу вагонного господарства, забезпечать її прозорість.

Узагалі, як вважають експерти, приватизація вагоноремонтних заводів та допущення на них приватних інвесторів значно підвищили б якість робіт і сприяли залученню інвестицій. Так, приміром, приватна компанія «Лемтранс» ще 2007 року взяла під управління вагоноремонтні депо «Волноваха» та «Дніпродзержинськ», які мали цілі комплекси нерозв’язаних виробничих та соціальних проблем. За 10 років завдяки інвестиціям розміром 40 мільйонів гривень вдалося на 90% відновити устаткування цих депо, реалізувати проекти, скеровані на енергоощадність, тощо. Така реалізація інвестпроектів дала змогу в 2,5 раза збільшити обсяги виконаних робіт.

Нещодавно Фонд державного майна України затвердив перелік 400 об’єктів малої приватизації, які виставлятимуть на продаж у 2018 році. В ньому є дитячі табори, кінотеатри, офісні приміщення, гаражі, їдальні і навіть кораблі. Як вважають в уряді, всі ці об’єкти мають знайти ефективних власників, які, вклавши гроші, забезпечать собі сталий дохід і відкриють нові робочі місця.

Також до приватизації готують державні банки. За словами в. о. Фонду державного майна України Віталія Трубарова, якщо незабаром ухвалять відповідне рішення, ці установи можна буде продати ще до кінця 2018 року.

Як вважає виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин, у цьому процесі останніми роками допомагав Нацбанк України. «Так, багато хто з нас критикує діяльність регулятора і його тодішнього керівника Валерії Гонтаревої. Проте саме тоді завдяки ефективним і професійним діям регулятора вдалося врятувати найбільший банк країни — Приватбанк, який став державним. Якби ця фінустанова збанкрутувала, то невідомо, якими б негативними наслідками для всієї країни і кожного з нас це обернулося. Тепер маємо підґрунтя для продажу державних банків», — заявив експерт.

Нагадаємо, уряд планував продати державний Укргазбанк ще 2017 року, проте переніс цю справу на 2018-й. Цього року також заплановано підготувати до приватизації Ощадбанк та Укрексімбанк. А ось що стосується Приватбанку, то його держава планує приватизувати протягом п’яти років.