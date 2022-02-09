Відбувся довгоочікуваний візит до Києва лідера Франції. Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном уточнив, що цей візит перший за останні 24 роки.

Володимир Зеленський подякував колезі за те, що Франція підтримує Україну, що держави розвивають співпрацю фактично за всіма напрямами, але особливе значення має партнерство в галузі безпеки.

Практична площина

«Франція відіграє активну роль у межах нормандського формату. Цінуємо активну позицію Парижа й особисті зусилля Президента Франції задля досягнення миру в Україні», — підкреслив Володимир Зеленський.

Саме мирний процес був одним із ключових питань переговорів президентів. Україна очікує, що найближчим часом вдасться провести перемовини лідерів нормандської четвірки.

«Важливий крок на цьому шляху — активізація діалогу на рівні політичних радників. Уже відбулася така зустріч 26 січня цього року. На наступну зустріч очікуємо найближчими днями, що має наблизити проведення саміту «Нормандії». Україна та Франція мають спільне бачення актуальних загроз і безпекових викликів для України, Європи, світу загалом. Вони потребують єдності й нових проактивних підходів, європейського лідерства. Ми продовжимо взаємодію задля деокупації частини території України.

Нині підтримка України з боку партнерів у зміцненні обороноздатності виграшна загалом для всієї Європи. Важлива й безпекова, й економічна підтримка. Цінуємо крок солідарності Франції з іншими державами в цьому напрямі. Ідеться про надання 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні для стабілізації економіки. Це потужний крок для економічної стійкості України», — зазначив Володимир Зеленський.

Президенти обговорили співпрацю в інфраструктурних проєктах. Франція бере активну участь у відновленні інфраструктури України й поліпшенні життя наших громадян насамперед на сході країни. У взаємодії реалізують важливий проєкт з очищення питної води в місті Маріуполь та реконструкції водоканалу в місті Попасна на Луганщині. Завдяки цьому доступ до якісної питної води отримає пів мільйона маріупольців і понад мільйон жителів Луганщини.

«Ми фіналізували домовленості й перевели у практичну площину проєкти щодо постачання 130 французьких локомотивів на суму 900 мільйонів євро і 370 одиниць пожежно-рятувальної техніки на 300 мільйонів євро. У Миколаєві реалізують проєкт будівництва патрульних катерів для українських прикордонників. Україна та Франція продовжать розвивати співпрацю зі створення українського національного авіаперевізника.

У межах військово-технічної співпраці між нашими державами нині підписано угоду між Укроборонпромом і французькою стороною. Ідеться про проведення реформи оборонно-промислового комплексу України», — оцінив результативність проведених переговорів Володимир Зеленський.

Еммануель Макрон зазначив, що від часу Революції Гідності 2013 року Україна виборола шлях реформ та демократії і підтвердила цей вибір. І на цьому шляху вона має підтримку Франції. Україна дуже змінилася і не має зворотного шляху і кроків назад.

Тиск на міжнародну спільноту

«Із 2014 року українці захищають свою Батьківщину. Я підтримую виваженість українців у цьому, зокрема в умовах великої концентрації російських військ на кордоні. Франція та Німеччина й надалі виконуватимуть роль посередника, щоб урегулювати загрозу. У січні Україна підтвердила намір просувати нормандську взаємодію. Днями президент Росії Володимир Путін також підтвердив свій намір продовжити виконання мінських угод. Нині це єдиний шлях, який дає змогу йти до стійкого миру», — заявив Еммануель Макрон.

Він нагадав, що з часу підписання у 2015 році мінських угод велике кровопролиття зупинилося. Мінські угоди діють як інструмент захисту суверенітету й територіальної цілісності України.

«Тож маємо далі просуватися, щоб повністю виконати угоди. Є різні дискусії щодо формату обговорення кроків, але всі учасники угод мають дотримуватися своїх зобов’язань. Франція та Німеччина готові ці зобов’язання підтвердити. Маємо досягти конкретних зрушень щодо пунктів угод, які ще залишаються до обговорення й виконання. У цьому контексті 10 лютого відбудеться нове засідання політичних радників у Берліні. Сподіваємося на просування процесу. Просування незалежно від того військового тиску, який сьогодні чиниться на кордонах України. Це тиск на міжнародну спільноту.

Треба відновити безпеково-оборонний порядок на європейському континенті, який би влаштовував усіх. У контексті безпекових викликів слід повернутися до певних запобіжних систем, які б гарантували цей порядок усім. Це я обговорюю з Україною, Росією, Америкою, Європою. Найближчим часом спільно маємо зробити все необхідне, щоб за допомогою нових механізмів гарантування безпеки змогли отримати значну деескалацію і значне посилення безпеки», — резюмував Еммануель Макрон.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»