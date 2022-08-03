Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ставка за іпотекою для військовослужбовців за контрактом і працівників сектору безпеки та оборони, медиків, вчителів та педагогічних працівників, науковців становитиме 3%

Головним пріоритетом уряду в умовах повномасштабної війни росії проти України є забезпечення всім необхідним української армії. Це означає, що абсолютну більшість коштів держава спрямовує саме на ці потреби. Водночас Кабінет Міністрів повною мірою продовжує фінансувати пенсії, соціальні виплати, зарплати лікарям та вчителям. Продовжуються програми підтримки бізнесу, який забезпечує стійкість української економіки. На цьому у своїй промові перед черговим засідання уряду наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ми хочемо, щоб країна розвивалася вже зараз. Тому уряд робить перший, але дуже важливий крок до реалізації ініціативи Президента Володимира Зеленського — програми доступної іпотеки для українських родин», — так очільник уряду прокоментував під час засідання Кабміну затвердження для державної компанії «Укрфінжитло» умови забезпечення доступного іпотечного кредитування.

За словами Дениса Шмигаля, програма «Доступна іпотека» запрацює з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян. Перша категорія — це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони. Друга — медики. Третя — вчителі та педагогічні працівники. Четверта — науковці. Ставка за іпотекою для всіх цих категорій громадян становитиме 3%. Термін іпотеки — до 20 років. Мінімальний початковий внесок — 20% від вартості житла.

«З наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов. Ставка також буде пільговою і становитиме лише 7% річних. Нова масштабна програма іпотеки дасть змогу активізувати нове будівництво та суттєво сприятиме відновленню економіки. Наша мета — аби кожен військовий, рятувальник, вчитель та лікар мали власне житло», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Залишаємося важливим гравцем

Для того, аби фінансувати видатки, Україні потрібна працююча економіка. За даними Прем’єра, у березні та квітні експорт українських товарів обвалився майже вдвічі, порівняно з довоєнними показниками, і становив приблизно 2,5 мільярда доларів на місяць.

«Три місяці постійної роботи урядової команди та бізнесу дали змогу наростити експорт на 20%. Загальна сума експорту в червні становила вже 3,2 мільярда доларів. І ми розраховуємо на подальше зростання. Позавчора перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту. Вважаємо розблокування експорту морськими шляхами за безумовного лідерства Президента України важливою перемогою, яка значно посилить стійкість нашої економіки в умовах війни. Це дає можливості для збільшення валютної виручки й доходів бізнесу. Не лише в аграрному секторі, де працюють сотні тисяч людей, а й у суміжних галузях», — зазначив Денис Шмигаль.

І зауважив, що Україна залишається важливим гравцем на світовому ринку продовольства.

«Ми вносимо свій вклад у світову продовольчу безпеку. Ми надійний партнер, і наші союзники в усьому світі, які надають зброю та фінанси, цінують нашу роботу в цьому напрямку», — підкреслив очільник уряду.

Прем’єр додав, що розблокування експорту також прямо пов’язане з новим врожаєм, який нині збирають українські аграрії. Станом на кінець липня вже зібрано майже 12 мільйонів тонн зерна. При цьому лише пшениці очікується зібрати майже 20 мільйонів тонн, що уп’ятеро більше від внутрішньої потреби. Тому для уряду принципово допомогти аграріям зберегти та реалізувати новий врожай.

Підтримка партнерів

Ще один елемент стійкості для нашої держави та економіки наразі є фінансова допомога від партнерів України.

«Цього тижня маємо позитивні новини в цьому напрямку. Європейський Союз спрямував Україні один мільярд євро виняткової макрофінансової допомоги. Кошти вже надійшли й підуть на фінансування першочергових бюджетних потреб. Це перший мільярд із дев’яти, які ЄС пообіцяв надати в межах нової програми макрофінансової допомоги нашій державі. Дякуємо за цю підтримку і розраховуємо на подальші невідкладні рішення від Європейської комісії щодо виділення коштів, які життєво нам необхідні», — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, загалом у липні до держбюджету надійшло майже 170 мільярдів гривень. З них приблизно 90 мільярдів — надходження від податків і мит. Ще 80 мільярдів — гранти від союзників України. Тому критично важливим завданням уряду та всієї країни є посилення власної економічної стійкості.

Прем’єр акцентував, що Україна вистояла на першому етапі війни, але виклики, які постають нині ще більші: осінньо-зимовий період, швидке відновлення критичної інфраструктури й житла, подальше фінансування армії та соціальні виплати, забезпечення макрофінансової стабільності.

Про ринок відновлюваної енергетики

Міністерство енергетики прокоментувало ухвалену урядом постанову, яка удосконалює процедуру проведення «зелених» аукціонів на будівництво об’єктів відновлюваної енергетики з урахуванням європейських стандартів та практик.

«Аукціонна процедура стане гнучкішою, прозорішою, ефективнішою. Вона дає змогу на конкурентних ринкових засадах знизити ціну на «зелену» електроенергію. Держава регулюватиме обсяги уведення нових «зелених» потужностей, їх види (СЕС/ВЕС/біомаса) та місця розташування відповідно до можливостей та потреб енергосистеми. Постановою запроваджено графік проведення аукціонів на наступний рік та встановлення індикативних показників квот на чотири роки», — йдеться в повідомлені пресслужби Міненерго.

Зміни мають забезпечити прогнозованість ринку відновлюваної енергетики, а отже діючі та потенційні виробники бачитимуть обсяг ринку, зможуть заздалегідь планувати свою діяльність та інвестиції. Передбачено можливість формування додаткових квот у випадку інтенсифікації певних сегментів ринку та збільшення запитів з боку інвесторів. Зміни запобігатимуть монополізації галузі та сприятимуть розвитку малого та середнього бізнесу, який встановлює об’єкти невеликої потужності.