Сергія Саєнка із Старого Села, що поблизу Сум, добре знають не тільки в рідному населеному пункті, а й далеко за його межами. Наприклад у Харківській, Черкаській, Львівській областях. І за кордоном — у Сербії, Польщі, Литві, Естонії, Латвії.

Несподівано? Дивно? Аж ніяк. Сергій Саєнко ось уже три роки поспіль займається зеленим туризмом, а його чепурна хатина-оаза вже прийняла десятки гостей-туристів з різних областей України і з-за кордону.

Приклад для інших

Як розповідає власник зеленої садиби, свого часу він ретельно вивчав особливості нового виду трудової діяльності і з часом зрозумів, що готовий надавати якісні послуги туристам, які бажають відпочити в екологічно чистій місцевості, з усім відповідним набором послуг і зручностей. Хтось може подумати: хіба складно організувати такий відпочинковий конвеєр? Досить будиночка в сільській місцевості (бажано на березі річки), садочка, щось до нього — і готово. Але так можуть думати тільки ті, хто має не просто віддалене, а химерне і спотворене уявлення про зелений туризм.

Організація зеленого відпочинку — це настільки копітка і морочлива справа, що далеко не кожен візьметься за неї. Але ті, хто береться, — справжні ентузіасти, які не відступають перед труднощами, а наполегливо удосконалюють спектр послуг, урізноманітнюючи його і постійно додаючи нових цікавинок, бо це стає прибутковою справою.

Що стосується зеленої діяльності Сергія Саєнка, то про це можна написати цілу книжку. Адже він людина багатогранна: захоплюється садівництвом, краєзнавством, веломандрівками, бджолярством, виготовленням винних напоїв. Перелік можна продовжувати, бо важко знайти сферу діяльності, в яку б не вникав молодий підприємець.

Ставши успішним учасником національного проекту «Мільйон з гектара», Сергій всерйоз захопився вирощуванням плодово-ягідних дерев. У його садку ростуть і щедро родять малина, смородина, груші, яблука, японська вишня, горіхи, полуниці. Як жартують сусіди, легше назвати ті культури, яких немає, ніж перелічити наявні. А неподалік заколисують монотонним дзумчанням бджоли, що невтомно носять мед. А ще поряд — кемпінг, ліс, річка Псел. Трохи далі, за десяток кілометрів, — автомобільний шлях національного значення, а ще далі — Суми.

З ініціативи громадської організації «ВелоСумщина» розробляють маршрут активного туризму Суми — Старе Село — Суми із заїздом у садибу Сергія Саєнка. Тобто пропозиція цікава і професійним туристам, і сім’ям з дітьми для активного відпочинку.

А якщо приїдете у Старе Село, то тут для кожного рай! Свіже повітря, смачна кухня (чого тільки варті соки власного приготування, натуральні вина, малиновий мед), можливість позбирати гриби, ягоди, лікарські рослини, порибалити. Через Wі-Fі є доступ до інтернету, чиста питна вода, стаціонарна вбиральня. Тобто повний пакет якісних послуг, у якому тісно переплітаються первинність природи і сучасність.

Край зеленіє

Як зауважує начальник відділу промоції та туризму Сумської ОДА Юрій Гладенко, цей приклад далеко не єдиний в області, яка неухильно зеленіє. Хоч зелений туризм у слобожанському краї став набувати популярності відносно недавно, вже є результати: на сьогодні 29 власників садиб зараховують себе до означеної сільської індустрії. З-поміж них садиби «Грунівська Січ» на Краснопільщині, «Вакулина байка» у Бездрику під Сумами, «Козацька Січ» (село Костянтинів на Недригайлівщині), «Північний ліс» у Жолдаках та хутір Лісовий у Новомутині Конотопського, бджолиної терапії Миколи Ярового у селі Зелена Роща Сумського району та чимало інших.

Кожна неповторна і оригінальна, адже господарі пропонують ексклюзивні послуги залежно від місцевості, народних традицій, природних і кліматичних умов — від кулінарних уподобань до екскурсій, прогулянок, сплавів на байдарках тощо.

Як розповідає Юрій Гладенко, Сумщина активно розгорнула роботу з популяризації зеленого туризму, який десятиріччями залишався у пасивному запасі. Маючи такі величезні природні ресурси, край може розвивати соціально-економічну інфраструктуру території там, де розташовані зелені садиби: під’їзні дороги, кемпінги, готелі, заклади харчування, креативні простори та центри різних видів ремесел. Арсенал таких заходів широкий і розмаїтий. Цього року заплановано багато традиційних ярмарково-виставкових заходів, серед яких фестивалі першої суниці, льону і конопель, «Дикий мед», регіональний форум «Сумщина аграрна» та багато інших. За кожним — можливість побачити і відчути величезні багатства рідного краю, оцінити неповторну красу природи, усвідомити, що інколи не треба вирушати в далекі мандри, а отримати задоволення від відпочинку в рідному краї.

За словами Юрія Гладенка, уже постає питання виокремлення, або спеціалізації тих чи тих туристських напрямків. Наприклад, поширюється апітуризм — дедалі більше бджолярів пропонують відповідні послуги, що набувають обрисів лікувально-оздоровчого туризму. Є всі можливості для активізації інших видів відпочинку — лісового, рекреаційного, спортивного, дитячого та інших.

Украй важливо, що завдяки цьому з’являються нові робочі місця, пересічні люди одержують можливості проводити відпустки у власній країні, пізнавати її історію, красу, неповторність. Одне слово, якщо справу розпочато, то вона неодмінно даватиме результати. На щастя, Сумщина не тільки дала старт зеленому туризму як новому виду підприємницької діяльності, а й уже має перші результати, які вселяють надію.