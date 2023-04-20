Викрадення та депортація українських дітей стали тим злочином, який дав підстави Міжнародному кримінальному суду видати ордер на арешт російського президента путіна та «уповноваженої у справах дітей» рф марії львової-бєлової. Злочин проти беззахисної дитини — це найпідліше і найпідступніше, що можна уявити, тому винних у викраденні та незаконному всиновленні дітей з України необхідно покарати. Країни, які не виконають рішення Міжнародного кримінального суду про арешт путіна, мають потрапити під санкції ЄС. Про це йшлося під час дебатів у Європарламенті, присвячених злочину російської влади проти українських дітей.

Відверта неповага до міжнародного права

Те, що Міжнародний кримінальний суд виокремив депортацію та переміщення дітей з України як воєнний злочин і підставу для видачі першого за час російського вторгнення ордера на арешт, свідчить про ступінь тяжкості цього злочину і терміновість покарання причетних. Про це під час відкриття дебатів заявила єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова.

За її словами, факти депортації дітей підтвердили кілька українських та міжнародних організацій. Точна кількість вивезених дітей на сьогодні не відома. Проте українська сторона підтверджує цифри 16 тисяч.

«Тобто масштаби цього величезні», — констатувала Віра Юрова. Інциденти, що визначив Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду, на яких ґрунтуються ордери на арешт путіна та львової-бєлової, містять депортацію щонайменше сотень дітей з українських дитячих будинків. За деякими даними, багато цих дітей усиновили росіяни, розповіла Віра Юрова.

Реакція росії на ордери Міжнародного кримінального суду «продемонструвала ще вищий ступінь відвертої неповаги до міжнародного права. Проте ми й надалі підтримуватимемо суд», — наголосила єврокомісар. За її словами, Євроюст — європейське агентство, що співпрацює із судовими та поліцейськими органами країн-членів ЄС, — уповноважений координувати кримінальні розслідування та переслідування осіб, якщо депортація становить міжнародний злочин. Після запиту Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду компетентні національні органи країн-членів ЄС, які беруть участь у спільній слідчій групі, вже поділилися інформацією та доказами про депортацію дітей.

Змінюють імена і стирають особистості

Жахливі злочини, які скоює російський режим в Україні, не нові. Це історія, яка повторюється. Про це під час дебатів заявила литовська євродепутат від Європейської народної партії Раса Юкнявічене, навівши приклад депортацій, які сталінський режим скоював у країнах Балтії.

«Жахи депортації повернулися тому, що злочинів срср не було засуджено належно на міжнародному рівні», — переконана євродепутат. Вона наголосила, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт путіна — це ще й надія на те, що цього разу злочинців, винних у депортації, таки покарають.

Немає злочинів жахливіших і огидніших, ніж ті, які скоюють проти дітей, переконаний португальський депутат від групи соціалістів і демократів Педро Маркес. «Пане путіне, в цій війні ви перетнули стільки меж, що вас запам’ятають з найгірших причин. Але не додавайте ще одного жахливого розділу до підручників історії — про викрадення дітей. Якщо у вас є частка людяності, зробіть хоч раз щось гідне. Зупиніть викрадення та поверніть дітей у родини», — звернувся він до путіна із трибуни.

Вивезення українських дітей — частина путінського плану знищення суверенітету України, українського народу і його майбутнього.

«російський уряд, який досі член Ради Безпеки ООН, фальсифікує особисті історії українських дітей, змінюючи їхні імена та стираючи особистості. Ніхто з нас не хотів би опинитися на місці батьків цих дітей», — сказав євродепутат. Він закликав міжнародне співтовариство використати всі можливі засоби для пошуку, ідентифікації та повернення українських дітей у їхні сім’ї в Україну.

путін і львова-бєлова несуть особисту і політичну відповідальність за злочини проти українських дітей. А країна-агресор намагається створити враження, що не викрадає, а рятує дітей. Німецький депутат від Європейської народної партії Міхаель Галер обурився, що російське пропагандистське телебачення ще й показує репортажі, «як українських дітей урочисто натуралізують і роблять росіянами». За його словами, це зросійщення нагадує йому часи нацистської Німеччини.

«Як німець я із соромом згадую часи німецької окупації не лише України, де застосовували схожу практику. Дітей спочатку депортували, а потім намагалися перетворити їх на німців. Страшно, що історія повторюється», — сказав Міхаель Галер.

Як відомо, учасницями Міжнародного кримінального суду є 23 держави. Але не всі вони готові виконувати ордер на арешт путіна. Про це заявила Угорщина. Не дала чіткої відповіді й ПАР, де у серпні цього року має пройти зустріч БРІКС, на яку запрошено російського президента.

Естонський позафракційний депутат Яак Медісон наголосив, що важливо змусити всі країни-учасниці Міжнародного кримінального суду виконувати ордер. «Якщо деякі з держав-членів не виконуватимуть його, то проти них необхідно ввести економічні санкції. Можемо обмежити наші благодійні пожертви, які робимо, особливо в Африці та інших країнах-учасницях Міжнародного кримінального суду», — заявив депутат.