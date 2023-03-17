Міністр оборони США Ллойд Остін високо оцінив підсумки десятої зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яка відбулася онлайн і зібрала міністрів оборонних відомств майже 50 країн.

«Ми щойно завершили нашу десяту дуже успішну зустріч Контактної групи з питань оборони України», — зауважив Ллойд Остін на пресконференції в Пентагоні за підсумками обговорень, повідомляє Укрінформ.

Глава оборонного відомства США наголосив, що союзники й партнери, які представляють країни всього світу, «підтвердили єдність і рішучість у підтримці боротьби України за свободу». Ллойд Остін також високо оцінив «чіткі меседжі» міністра оборони України про наступні кроки у протидії російській агресії, котрі потребують термінової міжнародної підтримки.

«Україна не може гаяти часу. І сьогодні я чітко почув, що наші колеги — члени контактної групи теж усвідомлюють необхідність швидко та повною мірою виконати наші зобов’язання», — наголосив міністр оборони США. За його словами, ці зобов’язання містять доставку бронетехніки на поле бою, проведення навчань для українських військових, забезпечення ЗСУ запчастинами й технічним обслуговуванням наданих систем.

«І надалі шукатимемо можливості для нових внесків, і сьогодні ми почули новини про наш прогрес і деякі важливі нові зобов’язання», — повідомив глава Пентагону.

За його словами, на додаток до зобов’язань інших країн Швеція оголосила, що надасть Україні 10 танків Leopard і ключові компоненти ППО. Норвегія співпрацює зі США, щоб передати Україні системи NASAMS. Нідерланди ініціюють контракти, щоб забезпечити надходження нової зброї на поле бою в Україні. Крім того, Словенія оголосила про внесок, який допоможе «задовольнити кілька пріоритетних потреб України, зокрема у бронетехніці».

Ллойд Остін наголосив, що ці домовленості матимуть вирішальне значення для боротьби України за суверенітет. Однак, на його переконання, щоб Україна могла захистити свою суверенну територію та власних громадян у довгостроковій перспективі, ці зусилля необхідно продовжувати. Тому міжнародна коаліція і надалі допомагатиме Україні танками, БМП та іншою бронетехнікою, проведенням навчань для українських військових на нових зразках озброєнь.

Напередодні зустрічі Ллойд Остін повідомив про збільшення кількості країн, які беруть зобов’язання посилити українську систему ППО. Він зазначив, що дев’ять країн планують передати Україні понад 150 танків Leopard. Міністр додав, що йдеться про формування понад дев’яти бронетанкових бригад.

«Усього протягом останніх трьох місяців члени цієї контактної групи продемонстрували одностайне лідерство в нарощуванні можливостей, яких потребує Україна для захисту її суверенітету, і щоб створити імпульс на полі бою», — зазначив глава Пентагону.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на пресконференції в Пентагоні за підсумками зустрічі у форматі «Рамштайн» заявив, що росія дедалі більше покладається на інші країни — іран та північну корею. Вона залишається ізольованою. Її військові запаси швидко вичерпуються, солдати деморалізовані.

«Недоучені, погано керовані, погано оснащені російські війська проводять безглузді лобові атаки й приносять у жертву сотні людей щодня. Очевидно для світу, і путіну має бути очевидно, що його цілі недосяжні шляхом продовження цієї війни», — переконаний Марк Міллі.

Аналізуючи ситуацію під Бахмутом, він підкреслив, що Україна стримує натиск російських військ завдяки надійній обороні. За його словами, Україна залишається сильною, ЗСУ — здібні та вишколені.

Генерал додав, що українські високоточні боєприпаси зміцнять лінію фронту, вражаючи логістику росіян, яким бракує ефективних командирів невеликих підрозділів та належного обладнання.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який також взяв участь у віртуальній зустрічі Контактної групи з оборони України, зазначив: союзники з НАТО готові надати Україні більше систем протиповітряної оборони, броньованої техніки та боєприпасів. За його словами, обговорення було зосереджене навколо важливості продовження та збільшення підтримки для України, яка чинить опір жорстокій агресивній війні росії. Генсек підкреслив, що робота зі збільшення оборонної промислової бази НАТО критично важлива для забезпечення політики стримування та оборони, а також для того, щоб надавати Україні підтримку так довго, як це буде необхідно.

Міністр оборони України Олексій Резніков задоволений черговою зустріччю контактної групи, про що він написав у твіттері. «Рамштайн-10» вселяє оптимізм: посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, а також навчання та формування «броньованого кулака», — окреслив міністр сутність нових оборонних домовленостей. Він також подякував Ллойду Остіну за лідерство та друзям з антикремлівської коаліції за готовність залишатися поряд з Україною до перемоги.