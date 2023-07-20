Постачання Україні зброї та обладнання, терміново необхідних для визволення окупованої території, — на цьому зосередилися учасники чергової зустрічі у форматі «Рамштайн», що відбулася в режимі онлайн. Однією з тем засідання була підготовка до практичних тренувань українських пілотів на винищувачах F-16.

«У фокусі — системи протиповітряної оборони, боєприпаси та броня. Є нові ініціативи. 14-те засідання Контактної групи з питань оборони України продемонструвало непохитну підтримку нашої держави союзниками і партнерами. Разом наполегливо працюємо, щоб досягти перемоги, справедливого миру та кращого майбутнього», — так міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував підсумки «Рамштайну-14».

Він подякував міністрам оборони Люксембургу й Естонії Франсуа Баушу та Ханно Певкуру за презентацію конкретних кроків для розвитку ІТ-коаліції, а міністрові оборони Литви Арвідасу Анушаускасу та литовському народу — за ініціативу створення коаліції з розмінування. Особливі слова подяки він адресував міністрові оборони США Ллойду Остіну за лідерство у безпрецедентній коаліції проти російського зла.

Союзники підготували 63 тисячі військових

«Сполучені Штати Америки разом із союзниками й партнерами, які приєдналися до формату «Рамштайн», націлені на продовження нарощування бойового потенціалу та рівня підготовки Збройних сил України. Ми й надалі нарощуватимемо бойову потужність, надсилатимемо додаткові БМП Bradley, а також броньовані машини Stryker та артилерію», — заявив Ллойд Остін після засідання. Глава Пентагону додав, що у планах надання Україні додаткових танків Leopard. Щодо забезпечення України додатковими потужностями протиповітряної оборони, а також боєприпасами Ллойд Остін закликав союзників ретельно перевірити, що вони мають у своїх запасах озброєнь.

Учасники «Рамштайну-14» обговорили нарощування виробництва боєприпасів для України в межах ініціативи Євросоюзу і на рівні двосторонніх домовленостей.

«Такі ініціативи чітко демонструють, що члени Контактної групи продовжують задовольняти нагальні потреби України і водночас працюють над тим, щоб Україна отримала те, що їй потрібно в довгостроковій перспективі», — зазначив Ллойд Остін.

Він згадав про підготовку трьох бригад ЗСУ, що відбувається в Німеччині, а також українських військових підрозділів, які тренуються в інших країнах.

Керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі додав, що міжнародна коаліція союзників України вже підготувала для контрнаступу 17 бригадних бойових груп і понад 63 тисячі українських захисників. Лише США навчили 15 тисяч військових, і подальше навчання триває. Марк Міллі переконаний, що це навчання розвинуло практичні навички і має явний вплив на полі бою.

ППО чи літаки

Під час засідання Контактної групи співголови коаліції із тренування на літаках F-16 (представники Данії та Нідерландів) повідомили, що розвивають комплексний план навчання, щоб допомогти окремим дуже охочим українським пілотам навчитися керувати літаками четвертого покоління.

Марк Міллі заявив: «Зміна фокуса протиповітряної оборони з наземних систем на літаки коштуватиме надто дорого. Десять F-16 — це 2 мільярди доларів. Росіяни мають сотні літаків четвертого й п’ятого поколінь. Якщо намагатися протистояти їм у пропорції один до одного або бодай два до одного, то йтиметься про велику кількість літаків. Для цього знадобляться роки на навчання пілотів, створення ремонтної бази та організацію необхідної фінансової підтримки, оскільки йдеться про значно більше мільярдів, ніж уже було надано.

Україна нині успішно обороняє своє небо наземними засобами протиповітряної оборони. Контроль за повітряним простором можна встановити двома способами: з повітря або із землі. І найбільш ефективний спосіб досягнення цього для українців зараз — це системи ППО, які вони отримують від початку війни. ППО допомагають захищати сили, які контрнаступають, від ударних гелікоптерів та ближнього вогню з літаків. І українці мають таку спроможність.

З огляду на ситуацію, що складається на полі бою, ключову роль для успіху України відіграють ППО, артилерія, обладнання для розмінування, а не бойові літаки. Найбільших втрат українські захисники зараз зазнають не від російських авіаударів, а від мінних полів. Тому проблема, яку слід розв’язати зараз, — це мінні поля. Саме це обладнання коаліція намагається надати»», — цитує слова генерала Укрінформ.

Коаліція з розмінування

Коли під час засідання міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас оголосив про створення Литвою коаліції з розмінування України, то він зауважив, що це дасть змогу консолідувати й координувати поточну та заплановану допомогу Україні у цій сфері. Міністр запросив інші держави активно долучатися до коаліції та надання такої допомоги.

«Коаліція формується за принципом «навчай та озброюй», який використовують у межах допомоги українцям з військовою підготовкою, яку Литва надає разом з Фінляндією, Ісландією, Норвегією, Швецією, а незабаром — і Данією», — цитує його слова «Європейська правда».

Учасники коаліції з розмінування можуть надавати інструкторів для навчання українських саперів або обладнання для розмінування.

Очільник Міноборони Литви повідомив, що загальний внесок Вільнюса в допомогу Києву в липні становить 24 мільйони євро. Щодо пускових установок NASAMS, які країна за власний кошт придбала для України, то вони прибудуть цієї осені.