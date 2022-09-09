Союзники та партнери України продовжують допомагати нашій країні протистояти російським окупантам в умовах повномасштабної агресії рф проти Української держави. Щоб Україна могла захищати свій суверенітет і незалежність, цивілізовані демократичні країни намагаються забезпечити її необхідним на полі бою. Це вкотре підтвердила чергова зустріч контактної групи з оборонної підтримки України у форматі «Рамштайн», де друзі нашої держави оголосили про надання додаткової оборонної допомоги.

Під час п’ятої зустрічі у форматі «Рамштайн» у Німеччині міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін перед представниками майже 50 країн — очільниками оборонних відомств і високопоставленими військовими заявив, що Україна отримає ще 675 мільйонів доларів безпекової допомоги від США.

«За кілька тижнів після останньої зустрічі Сполучені Штати надали ще 6,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. А 7 вересня Президент США схвалив черговий транш — 675 мільйонів доларів», — зазначив американський високопосадовець.

Він уточнив, що в черговий пакет військової допомоги входитимуть гаубиці 105 мм, артилерійські боєприпаси, ракети HARM, автомобілі Humvee, протитанкові системи, броньовані машини швидкої допомоги та системи штучного інтелекту.

Ллойд Остін зазначив, що інші партнери теж надають допомогу Україні. Він подякував Великій Британії, підтримка якої сягає 2,3 мільярда фунтів, Німеччині й Данії, які пообіцяли великі додаткові пакети допомоги, Польщі, що передала три батальйони гаубиць, Північній Македонії, Словаччині та іншим країнам.

«Ми даємо те, чого Україна потребує найбільше. І прискорюємо виробництво такої зброї. Хочемо весь наш військово-промисловий комплекс налаштувати на те, щоб забезпечити Україну засобами, необхідними на цьому важкому шляху. Хочемо наростити потужності та інновації. Українські Збройні сили подали світу приклад своєю рішучістю захищатися. Війна увійшла в новий переломний етап. ЗСУ почали контратаки на півдні, і ми хочемо допомогти їм відбити назад свою територію», — цитує його слова Укрінформ.

Попереднє засідання у форматі «Рамштайн» відбулося наприкінці липня. Тоді учасники зустрічі обговорили збільшення оборонної допомоги Україні, забезпечення її оборони та здатності себе захистити в більш довгостроковій перспективі. Тож, як інформує УНН, перед п’ятою зустріччю в Пентагоні заявили, що фокус зустрічі трохи зміститься, оскільки Україна та її партнери мають думати не лише про сьогоднішні битви, а й про майбутнє. В оборонному відомстві США впевнені, що зустріч стане сигналом для президента росії володимира путіна про те, що світ готовий підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

У ЗМІ з’явилася й інша цитата одного з посадовців Пентагону: «росіяни не очікували, що міжнародна спільнота загалом і, звичайно, Європа та Сполучені Штати зокрема прийдуть на політичну, дипломатичну, економічну та військову допомогу Україні. Сполучені Штати та наші партнери ще довго займатимуться цим».

Оголошення нового пакета допомоги від США в галузі безпеки для України міністр оборони України Олексій Резніков назвав першими добрими новинами з «Рамштайн-5». Він подякував США за цінну допомогу й тверду підтримку України.

Після особистої зустрічі Олексія Резнікова та Ллойда Остіна міністр оборони США заявив, що його країна разом із союзниками та партнерами робитимуть усе, щоб допомогти Україні стримати несправедливе та неспровоковане вторгнення росії на її територію.

Олексій Резніков зустрівся із британським колегою Беном Воллесом. Український міністр акцентував, що військова допомога Великої Британії значно зміцнила українську армію.

«Ми віримо, що правда та демократія переможуть тиранію», — зауважив Олексій Резніков. Він додав, що партнерство міцне і стає ще міцнішим.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»