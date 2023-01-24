Країни-учасниці формату оголосили про безпрецедентні пакети військової допомоги для України. Проте Берлін поки що не ухвалив рішення про надання танків Leopard 2

Восьма зустріч контактної групи з питань оборони України відбулася на американській авіабазі «Рамштайн» у Німеччині за участі керівників оборонних відомств майже 50 країн. Країни-учасниці погодилися надати Україні зокрема бронетехніку та системи ППО. США заявили про пакет допомоги на 2,5 мільярда доларів, Німеччина — на 1 мільярд доларів. Довгоочікуване рішення Берліна про постачання танків Leopard так і не було оголошено. Проте як заявив за підсумками «Рамштайну» міністр оборони США Ллойд Остін, підсумки зустрічі підтвердили рішучість усіх учасників відповісти на «вирішальний виклик» десятиліття, повідомляє Укрінформ.

Системи ППО і бронетехніка

«Настав вирішальний момент для боротьби України за її безпеку. Тож контактна група не уповільнюватиме дій, ми й надалі докладатимемо ще більше зусиль», — наголосив глава Пентагону. Він заявив, що Сполучені Штати виконуватимуть роль лідера в координації спільних зусиль на підтримку України. Ллойд Остін відзначив внесок країн-учасниць у зміцнення обороноздатності України, про що було оголошено напередодні «Рамштайну». Міністри оборони Данії, Польщі, Великої Британії, Литви, Латвії, Естонії та Чехії підписали на військовій авіабазі «Тапа» в Естонії спеціальну заяву, в якій оголосили про пакети допомоги від своїх країн.

За словами Ллойда Остіна, значні потужності для посилення ППО України, крім США і Великої Британії, надали Франція та Німеччина. А Нідерланди оголосили про постачання ракет для систем Patriot і готовність провести навчання українських військових на цих комплексах. Канада теж зробила внесок у посилення протиповітряної оборони України, надавши системи NASAMS та ракети до них.

«Ці системи протиповітряної оборони допоможуть зберегти незліченну кількість невинних життів», — зауважив глава оборонного відомства США, згадавши недавню трагедію у Дніпрі.

Щодо постачання танків в Україну він повідомив, що робота над цим триває, і нагадав, що Велика Британія вже оголосила про постачання сучасних танків Challenger, що стало першим таким внеском західних країн. Проте Німеччина поки що не ухвалила рішення про передачу Україні танків німецького виробництва Leopard, визнав Ллойд Остін. Він зауважив, що Берлін не пов’язує постачання танків Leopard із наданням ЗСУ американських танків Abrams.

Міністр повідомив, що Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина та інші країни передали Україні бойові броньовані машини, зокрема БМП, БТР та інші транспортери. Швеція оголосила про передачу власних БМП CV90, Латвія й Естонія передадуть додаткові гаубиці, а також інші бойові системи та боєприпаси.

«Ми зосереджені на тому, щоб забезпечити Україну потенціалом, який їй потрібен для досягнення успіху просто зараз. Тож у нас є вікно можливостей від сьогодні до весни», — наголосив Ллойд Остін, зауваживши, що ЗСУ самі визначатимуть, коли починати контрнаступ. Він зазначив, що часу залишилося небагато, і закликав партнерів зберігати об’єднані зусилля.

«Ці важливі нові внески демонструють рішучість наших союзників і партнерів допомогти Україні захистити себе. Бо йдеться не лише про безпеку України, а й про безпеку Європи. І це стосується глобальної безпеки», — підкреслив міністр оборони США. За його словами, в росії вичерпуються боєприпаси і вона зазнає значних бойових втрат.

Глава Пентагону зазначив, що москва звертається до своїх небагатьох партнерів, які в неї залишилися, щоб поповнити запаси зброї, але «навіть іран і Північна Корея не визнають, що вони здійснюють постачання в росію. Просто порівняйте це з величезною підтримкою вільної та суверенної України, представленою в цій залі, — сказав Ллойд Остін.

«Сотні подяк — це не сотні танків»

Журналісти звернули увагу, що Ллойд Остін намагався уникати прямих коментарів рішення про постачання німецьких танків.

«Ніхто з нас поки що не може сказати, коли буде прийнято це рішення і який вигляд воно матиме», — сказав із цього приводу новопризначений міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Він додав, що доручив провести інвентаризацію, щоб з’ясувати, скільки і яких танків Leopard має на озброєнні Бундесвер, аби Берлін міг оперативно надіслати танки в Україну, якщо буде ухвалене остаточне рішення. Основну увагу під час перевірки приділятимуть наявності та кількості танків, а також їхньої сумісності з танками та озброєнням, які можуть постачати в Україну інші країни. Відповідаючи на запитання журналістів, Борис Пісторіус заявив, що йому не відомо, чи віддавала наказ про перевірку його попередниця, міністр Крістіне Ламбрехт, яка подала у відставку минулого тижня.

Глава німецького оборонного відомства зауважив, що партнери, які мають на озброєнні танки Leopard, можуть вільно навчати українських солдатів керувати ними. Однак він не сказав, чи надасть Німеччина ліцензію на експорт танків німецького виробництва Польщі та іншим державам. За словами міністра оборони, це рішення — за канцлером Олафом Шольцом.

Розчарування такою позицією Німеччини не приховував міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. «Надання зброї Україні не є вправою для прийняття рішень, — написав польський дипломат у Twitter після зустрічі контактної групи. — Українська кров проливається по-справжньому. Це ціна вагань щодо доставки Leopard. Нам потрібні дії зараз».

Заклики надати танки повторив у відеозверненні до учасників «Рамштайну» Президент Володимир Зеленський.

«Я можу сотні разів подякувати вам, і це буде абсолютно справедливо і чесно, враховуючи все, що ми вже зробили. Але сотні подяк — це не сотні танків. Ми всі можемо говорити тисячі слів, але я не можу замінити словами гармати, які потрібні проти російської артилерії, або зенітні ракети, які потрібні для захисту людей від російських авіаударів», — сказав глава нашої держави. Він наголосив, що «час — це російська зброя, і ми маємо поспішати».

Президент України завершив промову на конференції закликом до наступного зібрання «Рамштайн», яке має ухвалити рішення про надання ракет більшої дальності й винищувачів F-16.

«Вам під силу гарантувати артилерію та авіацію, які знищать терор. Вам під силу забезпечити перемогу», — сказав Володимир Зеленський.