Позитивним сигналом зустрічі стали нові зобов’язання партнерів, але це сюрприз для ворога на полі бою

У межах четвертої зустрічі Ukraine Defense Contact Group, майданчик якої відомий як формат «Рамштайн», міністр оборони Олексій Резніков разом із заступником Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком та заступником начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майором Вадимом Скібіцьким поінформував партнерів про ситуацію на фронті та ознайомив з актуальними потребами сил оборони України. Це вже традиційний склад української команди в «Рамштайні», повідомляє Укрінформ.

«За домовленістю з колегами, тримаємо інтригу щодо левової частки чинних та нових пакетів допомоги, в які входить постачання озброєння, амуніції, тренування наших воїнів та багато іншого. Спочатку їх відчує ворог на полі бою. Позитивний сигнал зустрічі — нові зобов’язання партнерів, які стосуються і суші, і моря, і неба», — заявив Олексій Резніков.

Він подякував США та персонально великому другові України секретареві з питань оборони США Ллойду Остіну ІІІ за всебічну підтримку. У черговому пакеті допомоги від США серед іншого будуть чотири системи М142 HIMARS.

Міністр зазначив, що і американські партнери, і колеги з інших країн висловили захоплення майстерністю українських воїнів, зокрема тим, як вони застосовують артилерію та «хаймарси».

Учасникам зустрічі було представлено огляд наслідків протистояння на полі бою, насамперед втрат російських загарбників у живій силі, техніці, спроможностях російської армії загалом.

«Ці цифри вражають. Вони доводять, що Україна — насправді щит Європи. Важливо, що цей огляд підготували саме партнери на основі їхніх даних та оцінок», — додав міністр.

У виступі під час онлайн-зустрічі Олексій Резніков наголосив на трьох пріоритетах України.

«По-перше, це зміцнення mission oriented approach. Ми просимо колег сконцентрувати зусилля на збільшенні спроможностей ЗСУ здійснити конкретні місії. Одна з них — розблокування наших портів та гарантування безпеки у західній частині Чорного моря. Перші підсумки у вигляді звільнення острова Зміїний усі бачили. Ця робота триває. Можливі нові «жести доброї волі» від окупантів.

По-друге, час систематизувати роботу з обслуговування та ремонту іноземної техніки, яку ми отримуємо. Це масштабне завдання, оскільки вже йдеться про сотні одиниць. Потрібна координація багатьох країн у юридичній, фінансовій, організаційній площині та на рівні виробничих потужностей.

По-третє, ми активізуємо зусилля із забезпечення прозорості обліку та використання міжнародної військової допомоги. Зокрема, буде пришвидшено процес упровадження натовської програми LOGFAS», — заявив він.

Із почутого від колег міністр відзначив три речі.

«Перше — певні країни прямим текстом заявили, що жодної втоми від війни в Україні немає і не буде. Є розуміння, що на кону не Україна, а безпека всієї Європи. Весь світ бачить, як наші захисники та захисниці тримають лінію фронту завдовжки понад 2500 км. Це як відстань від Варшави до Барселони. Усвідомлення України як щита Європи на сході пришвидшується. Загалом спільна позиція учасників «Рамштайну» — підтримувати Україну до перемоги.

Друге — було кілька разів підкреслено, що час дуже важливий. Я зробив акцент на цьому у виступі, але ця теза вже існує в порядку денному тих, хто нас підтримує. Робимо все, щоб її було реалізовано на практиці.

Третє — багато партнерів готові тренувати наших воїнів. Це можливість отримати якісний резерв, який опанує західні озброєння та техніку і створить умови для збільшення обсягу підтримки», — заявив Олексій Резніков.

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«Урядового кур’єра»