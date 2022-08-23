Символічним початком кампанії «Разом ми — Європа» стало відкриття під Аркою Свободи в Києві мобільної виставки, де представлено самобутній погляд українських художниць-ілюстраторок на війну та допомогу Україні від ЄС у ці часи. На церемонії відкриття дипломати і всі охочі мали змогу написали вітання українським захисникам та захисницям й просто на локації опустили листівки в поштову скриньку. Про це повідомляє пресслужба віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

З огляду на безпекову ситуацію до 25 серпня експозицію буде закрито для відвідувачів. Та вже з 26 серпня її роботу буде поновлено, і вона триватиме до 22 вересня 2022 року. У всеукраїнську комунікаційну кампанію «Разом ми — Європа» входитимуть інформаційні, освітні, культурні та мистецькі заходи з різноманітними інтерактивними елементами, онлайн- і офлайн-форматах залежно від умов безпеки.

Під час її роботи заплановано проведення публічних дискусій, відкритих лекцій, радіо- та онлайн-вікторин для молоді, спеціальних медіапроєктів для національних та регіональних ЗМІ. У День прапора України організатори кампанії запропонують користувачам Instagram завантажити спеціально розроблений GIF-sticker. А в День Незалежності кожен зможе встановити AR-маску віртуальної реальності для Instagram та поділитися своїми розповідями про європейську Україну. 24 серпня на всіх чекає унікальне музичне свято від українських митців — віртуальний концерт «Разом ми — Європа». Трансляція буде доступна на Facebook-сторінці Представництва ЄС в Україні та на телеканалі «Суспільне Культура».

«У цій кампанії ми говоримо про надію, з якою Україна прямує до перемоги, надію, з якою світ вшановує та захоплюється стійкістю України, надію, з якою країна святкує свій перший День Незалежності як кандидат на членство в ЄС, і надію, з якою ЄС залишається на боці України не лише словом, а й ділом. Тому що разом ми Європа», — сказав під час пресконференції з нагоди відкриття мобільної виставки «Разом ми — Європа» голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

ЄС від початку повномасштабного вторгнення росії акумулює та спрямовує ресурси для допомоги захисникам України і надає всебічну підтримку у фінансовій, торговельній, економічній, гуманітарній галузях та в цивільному захисті. Цю допомогу надають консолідовано та оперативно, вона має істотний вплив на повсякденне життя українців. Увагу зосереджено на пом’якшенні фінансового тиску на державний бюджет, щоб уряд мав змогу забезпечувати такі пріоритетні видатки: зарплати й пенсії, підтримка бізнесу, гуманітарна допомога вимушеним переселенцям і допомога військовим.

«Незабаром ми відзначатимемо 31-шу річницю Незалежності України, відзначатимемо в умовах повномасштабної війни росії, яка прагне знищити нашу незалежність, європейський, демократичний шлях розвитку. Однак сьогодні ми сильні, поряд з нами справжні друзі, а європейське майбутнє України юридично зафіксовано у рішенні про надання статусу кандидата у члени ЄС», — сказала на пресконференції віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. За її словами, Українська держава великими зусиллями, втрачаючи найкращих, стримує жорстокого агресора, тому для нас критично важливою залишається подальша підтримка ЄС та посилення міжнародних санкцій, спрямованих на стримування росії. Вона нагадала, що вперше в історії існування ЄС застосував механізм тимчасового захисту, щоб надати притулок мільйонам українців, які тікають від російських ракет.

«Тисячі українців евакуйовано в ЄС та Норвегію на лікування, десятки тисяч тонн гуманітарних вантажів доставлено в Україну. Ми сильні, бо ми разом», — додала Ольга Стефанішина.

Із початку повномасштабної російської агресії ЄС мобілізував майже на 7 мільярдів євро грантів і позик для макрофінансової, бюджетної, гуманітарної, надзвичайної та кризової допомоги Україні. 2,5 мільярда євро військової допомоги надано в межах Європейського фонду миру на підтримку ЗСУ. Екстрена допомога нашій державі через механізм цивільного захисту ЄС — найбільша та найскладніша операція за всю його історію. Підтримку через механізм цивільного захисту ЄС нам надають усі 27 держав ЄС, а також Норвегія, Туреччина, Північна Македонія.