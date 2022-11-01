Онлайн-аукціони з оренди землі на Прозорро.Продажі вже ставлять в приклад іншим країнам

Передача в оренду земель на онлайн-аукціонах в системі Прозорро.Продажі подвоїла доходи українських орендодавців. Це засвідчив опублікований звіт Світового банку «Вплив прозорих онлайн-аукціонів на доходи від оренди земель державної власності. Докази правових та адміністративних змін в Україні». Відтак Світовий банк високо оцінив реформи в сфері оренди державних та комунальних земель.

«Для України цей звіт — свідчення того, що ми на правильному шляху. Що започатковані нами реформи дають необхідний ефект і результат. Але ще й нагадування про те, скільки часу було згаяно та можливостей втрачено в попередні періоди. А отже, маємо працювати над продовженням реформ з усіх напрямів максимально інтенсивно та злагоджено», — прокоментувала перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

За інформацією Міністерства економіки, звіт побудовано на аналізі та порівнянні результатів 31,5 тисячі «дореформених» земельних офлайн- та онлайн-аукціонів, що відбувалися з 2015 року, з результатами онлайн-аукціонів у системі Прозорро.Продажі, які проводили з листопада 2021-го по березень 2022-го (загалом 2,7 тисячі аукціонів).

У документі проаналізовано вплив реформи, розпочатої 2021 року з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони». Саме завдяки реформі створено рівні правила гри для всіх учасників торгів. Реформа дала змогу вигідніше реалізувати власні активи завдяки вищій конкуренції та суттєво розширила географію потенційних інвесторів.

У звіті зазначено, що реформа та забезпечення прозорої електронної торгової системи з відкритим кодом, сприяли зменшенню бар’єрів для участі та підвищенню рівня конкуренції та прозорості, створенню рівних умов для учасників, а відтак — зниженню ризиків корупції та усуненню посередників, інтереси яких можуть не відповідати інтересам громад та сприяти конфлікту інтересів.

Як результат — подвоєння доходів від оренди землі. Якби всі державні та комунальні землі, передані в оренду з 2015-го за допомогою дореформених механізмів, здавали в оренду через онлайн-аукціони на Прозорро.Продажі, органи місцевого самоврядування отримували б додаткові надходження у 500 мільйонів доларів на рік.

У звіті також зазначається, що Україні, яка протягом 2015-2020 років займала нижню половину світових рейтингів верховенства права та корупції, вдалося побудувати конкурентоспроможні та прозорі публічні земельні аукціони. І досвід нашої держави в цій сфері може бути корисним для інших країн.

До слова, 22 червня 2022 року Організація Об’єднаних Націй відзначила Україну найпрестижнішою премією у сфері державного управління та надання публічних сервісів — UN Public Service Awards. У конкурсі на отримання нагороди Україну представляло державне підприємство Прозорро.Продажі, що адмініструє державну електронну торгову систему, в якій проходять онлайн-аукціони з продажу та здачі в оренду активів. Прозорро.Продажі була визнана кращою серед 350 проєктів з 58 країн світу.

19 жовтня 2022-го Верховна Рада внесла зміни до деяких законодавчих актів щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель, яким відновила онлайн-аукціони в системі Прозорро.Продажі з оренди сільгоспземлі державної та комунальної власності.

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«Урядового кур’єра»