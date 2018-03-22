Підрядники, з вини яких на нещодавно відремонтованих дорогах знову з’являються ями, повинні за власний кошт покрити збитки й виправити пошкодження. На цьому наголосив учора Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, відкриваючи чергове урядове засідання.

«Ми запроваджуємо контроль якості доріг, деякі новозбудовані дороги вже мають ушкодження. Усі, хто зробив халтуру, виправлятимуть помилки за свій рахунок. Ми ввели 5—10-річну гарантію на якість доріг. В угодах уже зараз з’являються гарантійні умови, які потрібно виконувати підрядникам», — пояснив він.

Отже, Кабінет Міністрів реалізує чергову амбітну мету: в межах політики масштабної розбудови дорожнього господарства продовжує реалізацію великих інфраструктурних проектів і змінює філософію будівництва — від політики прокладання кілометрів до побудови якісних шляхів, які з’єднують населені пункти в Україні.

«Нових відремонтованих доріг в Україні буде дедалі більше. Потрібно підійти до ремонту і будівництва доріг абсолютно системно.

У нас завдання — не кілометри, а щоб шляхи повністю з’єднували населені пункти, як великі так і малі», — наголосив Прем’єр-міністр.

Він нагадав, що з 2016 року урядові вдалося істотно змінити ситуацію в дорожньому господарстві, розблокувати більшість процесів, зробити їх прозорими. Актуальними стають питання якості та системної перевірки. Зазначимо, торік в Україні реконструйовано та побудовано понад 2 тисячі кілометрів доріг, що вдвічі перевищило позаторішні показники.

Забудемо про ямковість

Під час засідання уряду голова Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак представив Державну цільову програму розвитку автомобільних доріг державного значення на 2018—2022 роки. І після обговорення Кабінет Міністрів її затвердив.

Загальний обсяг фінансування програми становить 298,349 мільярда гривень, з яких 178 мільярдів — за рахунок Державного дорожнього фонду, 113,8 мільярда — за рахунок інших джерел.

Представляючи програму, Славомір Новак заявив, що за п’ять років заплановано з’єднати хорошими автошляхами всі обласні центри країни.

«Плануємо поступово відійти від поточних середніх ремонтів і здійснювати капітальний ремонт, реконструкцію і нове будівництво», — сказав він. Посадовець спрогнозував, що до кінця 2022 року в Україні може бути відремонтовано половину загальної мережі доріг державного значення — близько 20 тисяч кілометрів.

За словами першого віце-прем’єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, урядова програма щодо масштабного ремонту доріг в Україні дасть змогу створити 55 тисяч робочих місць. А одне робоче місце в дорожній галузі створює автоматично 12 робочих місць в інших галузях. «Сюди входять хімічна галузь, машинобудування, металургія, кар’єри і наукові розробки», — сказав він під час обговорення перспектив нарешті побудувати в Україні гідні дороги.

Лоу-косте, заходь!

Під час урядового засідання стало відомо, що Україна завершила переговори з однією з найбільших лоу-кост авіакомпаній Європи Ryanair. Про це повідомив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Є добра новина. Як повідомив офіс інвестицій, Міністерство інфраструктури, аеропорт «Бориспіль» ефективно завершили перемовини з Ryanair. Аеропорт «Бориспіль» вводить нову систему розцінок. В авіакомпаній колосальними темпами зростає авіапотік, що має зменшити плату за перевезення. Плануємо, що перельоти для українців стануть дешевшими. Чекаємо, що до кінця тижня угоду з Ryanair буде підписано», — сказав глава уряду. Він зазначив, що все це вдалося, коли всі причетні до перемовин об’єдналися як одна команда.

Пенсійний фонд України вже виплатив підвищені пенсії 15,3 тисячі військових пенсіонерів на загальну суму понад 62 мільйони гривень.

Про це на засіданні уряду повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

«Органи Пенсійного фонду надали силовим міністерствам списки пенсіонерів для складання довідок про розмір грошового забезпечення. У списки внесено 536 тисяч пенсіонерів-силовиків. Уповноважені органи силових міністерств почали надавати довідки про розмір грошового забезпечення, станом на 20 березня вже надійшло 89 тисяч таких довідок. За наданими довідками виплачено підвищені пенсії 15,3 тисячі пенсіонерів на загальну суму понад 62 мільйони гривень», — сказав міністр.

Уряд також підтримав пропозицію Мінекономрозвитку про припинення чинності Програми економічного співробітництва між Україною та Російською Федерацією на 2011—2020 роки. Припинення чинності програми — частина комплексу заходів українського уряду, спрямованих на протидію агресивній політиці РФ в загальнополітичному контексті і в торговельно-економічній галузі зокрема.

Уряд ухвалив розпорядження про утворення державної установи «Офіс залучення інвестицій».