Експерти ОБСЄ вважають, що депортація малих українців — це воєнний злочин і злочин проти людяності

Примусове вивезення українських дітей на тимчасово окуповані території та на територію російської федерації може бути воєнними злочинами. Про це йдеться в доповіді «Про порушення та зловживання міжнародним гуманітарним правом та правом прав людини, воєнні злочини та злочини проти людяності, пов’язані з насильницьким переміщенням та/або депортацією українських дітей до російської федерації», яку підготовлено в межах «московського механізму» ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.

«московський механізм» — процедура, передбачена документом Конференції з людського виміру ОБСЄ, що проходила 1991 року в москві. Він дає змогу групі з десяти і більше держав-учасниць ОБСЄ створити місію незалежних експертів для вивчення особливо серйозної загрози виконанню зобов’язань у сфері прав людини в одній із країн-учасниць. У координації з постійним органом ОБСЄ в людському вимірі — Бюро з питань демократичних інститутів та прав людини — така місія має встановити відповідні факти, підготувати звіт і може надати рекомендації щодо потенційних рішень.

У доповіді констатовано факт масштабного переміщення українських дітей на тимчасово окуповані території України та на територію росії. Основну увагу в документі приділено дітям-сиротам та дітям без супроводу дорослих, «оскільки вони найбільш вразливі групи серед переміщених дітей».

Згідно з доповіддю, в росії вивезених українських дітей «піддають впливу проросійських інформаційних кампаній, які часто є тотальним перевихованням». москва не намагається сприяти поверненню українських дітей, а навпаки, створює різноманітні перешкоди для рідних, які їх шукають.

«Місія встановила, що хоч іноді евакуація дітей відповідає зобов’язанням росії за міжнародним гуманітарним правом, інші випадки евакуації дітей без їхньої згоди, переміщення та тривалого розміщення — порушення норм міжнародного гуманітарного права. Трапляються серйозні порушення Женевської конвенції», — йдеться в доповіді.

Експерти ОБСЄ встановили, що російська влада створює необґрунтовані логістичні перепони, які перешкоджають возз’єднанню сімей. А піддавання українських дітей заходам асиміляції та зміна їхнього громадянства — також порушення Женевських конвенцій.

Місія ОБСЄ з’ясувала, що росія «не має дієвого механізму, який би сприяв возз’єднанню українських дітей, що перебувають у росії або на окупованих росією територіях, з їхніми сім’ями».

У документі зазначено, що рф не лише неодноразово діяла всупереч інтересам цих дітей, «а й заперечувала їхнє право на ідентичність, сім’ю, возз’єднання з їхньою сім’єю, порушувала їхні права на освіту, доступ до інформації, право на відпочинок, дозвілля, ігри, рекреацію та участь у культурному житті й мистецтві, а також право на свободу думки, совісті та релігії, право на здоров’я та свободу і безпеку». Сукупні наслідки цих численних порушень викликають дуже серйозні побоювання, що було порушено права цих дітей на свободу від катувань і жорстокого поводження та інших нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.

У документі міститься заклик до рф «негайно припинити практику примусового переміщення або депортації дітей з України на тимчасово окуповані території та до російської федерації», а також невідкладно скласти й надати вичерпні списки імен і місцезнаходження всіх переміщених дітей, скасувати їхнє всиновлення і запровадити відповідний мораторій та активно сприяти возз’єднанню сімей усіх дітей, яких було примусово переміщено або депортовано з України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав звіт ОБСЄ. «Його висновки потужні: дії росії називають воєнними злочинами та злочинами проти людяності. Наполягаю, що росія мусить повернути наших викрадених дітей і понести відповідальність за свої дії», — написав Дмитро Кулеба у твіттер.