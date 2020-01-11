Версій катастрофи літака української авіакомпанії «МАУ» в Тегерані нині чимало. Від занадто конспірологічних до суто практичних. І їх кількість постійно зростає. Вони обростають чутками та паралельно наповнюються новими конкретними фактами, набувають реальних обрисів.

Президент США Дональд Трамп поставив під сумнів версію, нібито до катастрофи «Боїнга» могла призвести технічна несправність. Про це він заявив журналістам під час виступу в Білому домі. «У мене є підозри. Я не хочу цього говорити, тому що в інших людей є свої підозри. Хтось міг зробити помилку на тій стороні. Не нашій. Ми тут ні до чого», — сказав він. І додав, що в ідеалі Ірану потрібно було б віддати «чорні скриньки» компанії «Боїнг», але передати їх Франції чи якійсь іншій країні теж було б добре, повідомляє УНІАН.

Голова управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде зауважив: якби ракета або реактивний снаряд влучили в літак, було б вільне падіння. Але, за його словами, після зльоту літак ще летів п’ять хвилин, і пілот намагався повернутися в аеропорт, але йому це не вдалося. «Як літак може збити ракета, а потім пілот намагається повернутися в аеропорт?» — нібито слушно запитує він.

А прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на пресконференції в Оттаві однозначно заявив, що повітряне судно було збито ракетою «земля-повітря». На це вказують дані канадської розвідки й союзників країни. За розвідданими з кількох джерел, український літак випадково збив Іран. Він зазначив, що уряд Канади готовий розглянути запровадження санкцій щодо Тегерана. Канада вимагатиме допуску своїх фахівців до розслідування, але в разі відмови влада готова обговорити разом з міжнародними партнерами посилення обмежень. Про які саме санкції йдеться, Джастін Трюдо поки що не уточнив.

Експерти дослідили відео

Тим часом Міжнародна експертно-журналістська група Bellingcat надала докази оригінальності відео, яке з’явилося в інтернеті 9 січня і справжність якого згодом підтвердило видання The New York Times. На відео видно, як ракета збиває український «Боїнг». Відповідне повідомлення опубліковано на сторінці Bellingcat у фейсбуці.

«Ми проаналізували нове відео, яке, з великою ймовірністю, показує вибух у повітрі поблизу Тегерана. Ми встановили геолокаційні дані відео як західний Parand, передмістя Тегерана, з координатами 35.489414, 50.906917. Камеру направлено на північний схід, що відповідає напрямку траєкторії польоту рейсу PS752. Вимірюючи час, якій знадобився камері, щоб зафіксувати звук вибуху, ми оцінили відстань до місця події і порівняли її з геолокаційними даними відео й траєкторією польоту рейсу PS752 (за даними FlightRadar24)», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що саме завдяки зусиллям Bellingcat було остаточно доведено збиття ракетою російського ЗРК «БУК» літака рейсу МН17 в небі над окупованою РФ Донеччиною.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що є багато інформації про збиття літака іранською ракетою. «Це цілком могло бути ненавмисним. Ми тісно співпрацюємо з Канадою і нашими міжнародними партнерами, й тепер необхідно провести повне та прозоре розслідування», — сказав він. У його заяві згадано чотирьох британців, які перебували на борту літака. І тепер важливо провести репатріацію останків загиблих, щоб їхні сім’ї могли їх оплакати. «Велика Британія закликає всі сторони якомога швидше послабити напруженість у регіоні», — зазначив Борис Джонсон.

Іран усе заперечує

Речник іранського уряду Алі Рабіеї заявив, що Іран закликав США зачекати на результати розслідування катастрофи, і відхилив звинувачення американських посадовців, що літак збили ракети. «Ніхто не візьме відповідальність за таку велику брехню, щойно стане відомо, що це твердження було сфальсифікованим», — заявив він. І додав, що делегація України вже перебуває в Ірані. Відповідно до міжнародних правил, участь у розслідуванні катастрофи можуть узяти Іран (як країна, де сталася трагедія), Україна (як країна — власник літака), США (оскільки виробник літака — американська компанія «Боїнг»), Франція (де перебуває виробник двигуна).

Україна також має свої версії, які озвучив Секретар РНБО Олександр Данілов: «Версій ми маємо сім: чотири у відкритому доступі, три поки що закриті. Остаточне рішення можемо ухвалити, коли буде проведено всі дослідження». Серед чотирьох версій — ураження літака зенітною ракетою ЗРК, зіткнення з БПЛА або іншим летючим об’єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин, вибух усередині літака внаслідок терористичного акту. «Коли та чи інша версія матимуть більше або менше підтвердження, ми про це інформуватимемо. На сьогодні остаточної версії немає», — зазначив він.

Президент Володимир Зеленський напередодні зустрівся з рідними загиблих українців, про що повідомив на своїй сторінці у фейсбуці: «Зустрівся й поговорив з родичами українців, загиблих в авіакатастрофі. Розумію, що жодні слова підтримки не заглушать їхнього пекельного болю. Держава надасть їм усю необхідну допомогу, зокрема фінансову. Розумію, що жодні виплати не повернуть рідних людей. Мабуть, найважливіше, що може й повинна зробити для них держава, — це дати вичерпні відповіді щодо всіх обставин трагедії. Запевнив, що ми робимо все можливе для встановлення правди. Україна обов’язково її дізнається. Бережімо одне одного!»

10 січня Офіс Президента на сторінці фейсбуці звернувся до міжнародних партнерів: «Наша країна зацікавлена, щоб було встановлено істину. Тому звертаємося до міжнародних партнерів України: якщо ви маєте докази, які допоможуть розслідуванню, просимо надати їх». Триває робота спеціальної комісії з розслідування катастрофи.

Президент Володимир Зеленський мав телефонні розмови з лідерами деяких країн, зокрема прем’єр-міністрами Канади і Швеції, президентом Ірану. Згодом Президент повідомив у телеграмі, що версія про влучання ракети в літак МАУ біля Тегерана не виключається, але на сьогодні її не підтверджено. Зазначено, що комісія з розслідування причин катастрофи продовжує роботу. Українських фахівців залучено до цього процесу.

«Ми очікуємо, що їм буде надано всю інформацію і всі доступи, необхідні для проведення об’єктивного розслідування. Ми тримаємо постійний зв’язок з нашими представниками. Враховуючи останні заяви лідерів держав у ЗМІ, ми закликаємо всіх міжнародних партнерів, передусім уряди США, Канади та Великої Британії, надати дані та докази, які стосуються катастрофи, у розпорядження комісії з розслідування причин», — заявив Володимир Зеленський.

Мета України — встановити беззаперечну істину. «Ми вважаємо це обов’язком усієї міжнародної спільноти перед сім’ями загиблих та пам’яттю жертв катастрофи. Цінність людського життя вища за будь-які політичні мотиви», — наголосив Президент.

Учора тимчасово повірена у справах США в Україні передала йому важливі матеріали щодо подальшого розслідування.

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«Урядового кур’єра»