Прем’єр запевнив, що 2021-го уряд робитиме все, щоб кожна родина ставала заможнішою і щасливішою

2020-й був дуже непростим і для нашої країни, і для всього світу. Це був рік швидких трансформацій, випробувань і непередбачуваних подій. Крім коронавірусу, в різних регіонах України були колосальні пожежі, повені та посухи. Тому країна дуже вдячна рятувальникам за самовіддану роботу. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на підсумковому засіданні уряду. Він підкреслив, що уряд нікого не залишить без підтримки. Буде ухвалено рішення про виплату допомоги людям, які втратили житло через пожежі на Луганщині. Гроші вони мають отримати до нового року.

Очільник уряду зазначив, що попри всі ці виклики ми як країна стали сильнішими. Він подякував представникам Верховної Ради, Офісу Президента та самому Президентові, а місцевій владі — за плідну спільну роботу в році, що минає. А також воїнам, учителям, медпрацівникам за віддану працю, терпіння й турботу про кожного українця.

МОЗ провів титанічну роботу

Саме тому підбивати підсумки Прем’єр розпочав із галузі охорони здоров’я, зазначивши, що бюджет на медицину за два роки зріс на 60%. А це додаткові 65 мільярдів гривень, які дадуть змогу розпочати справжню трансформацію медичної системи.

За 2020 рік система охорони здоров’я в Україні значно зміцнилася в частині боротьби з COVID-19. Це була титанічна робота, яка дала позитивні результати. Кількість ліжок для хворих на COVID-19 зросла з 12 тисяч у квітні до майже 65 тисяч нині, ліжок із киснем — із 3,5 тисячі до понад 45 тисяч. Потужності лабораторних центрів Міністерства охорони здоров’я у проведенні ПЛР-тестування зросли з 200 на добу у квітні до 55 тисяч на добу тепер.

Встановлено систему додаткових виплат українським медикам, які перебувають на передовій боротьби з COIVID-19. А з наступного року передбачено поступове підвищення їхніх зарплат на 30%.

Та попри те що боротьба з COIVID-19 забирала чимало сил, у 2020-му вдалося започаткувати незворотні позитивні трансформації в економічній та фінансовій галузях. А завдяки державній підтримці бізнесу та економіки вдалося уникнути істотного падіння ВВП.

Прем’єр-міністр підкреслив, що одним з найважливіших напрямів підтримки економіки стала реалізація інфраструктурних проєктів у межах програми «Велике будівництво».

«Ще ніколи в Україні за рік не було збудовано й реконструйовано такої кількості автошляхів, шкіл, дитячих садочків, спортивних закладів. Понад 100 мільярдів гривень інвестицій в інфраструктурні проєкти. На наступний рік у нас також великі плани щодо будівництва соціальної і транспортної інфраструктури», — зазначив Денис Шмигаль.

Різнобічна підтримка

Цього року уряду вдалося реалізувати значну кількість антикризових економічних програм з підтримки людей та бізнесу. Було започатковано програму з часткового безробіття, яка зберегла робочі місця для понад 400 тисяч українців, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Прем’єр нагадав, що з 1 квітня 2020 року для 1,5 мільйона пенсіонерів, старших за 80 років, було підвищено пенсійні виплати на 500 гривень, а у травні проведено індексацію всіх пенсій на 11%. Для підтримки пенсіонерів у період пандемії було виплачено одноразову грошову допомогу в розмірі тисячі гривень. Загалом середній розмір пенсії зріс фактично до 3,5 тисячі гривень, і це зростання триватиме наступного року.

До 31 січня триває реєстрація на отримання 8 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги від держави: «Уже маємо понад 400 тисяч заявок на фінансову підтримку через карантин зимових канікул у січні й перерахували 2,8 мільярда гривень».

Очільник уряду дав доручення Міністерству соціальної політики та головам облдержадміністрацій забезпечити безперебійний процес оформлення субсидій у період карантинних обмежень у січні 2021 року.

Прем’єр зауважив, що, попри труднощі, уряд жодним чином не підвищував навантаження на бізнес. Було заборонено більшість перевірок, зокрема й податкових. У повному обсязі відшкодовується податок на додану вартість. А зростання доходів бюджету стало можливим завдяки ефективній боротьбі держави з різними схемами та структурами, через що податкові органи зібрали на 60 мільярдів гривень більше, ніж очікували. Надходження від приватизації цьогоріч становили 2,5 мільярда гривень. А це більше, ніж разом у 2018 та 2019 роках.

Повноцінно запрацював інструмент концесій. Було передано два українські порти, що дає змогу залучити мільярди гривень інвестицій в економіку країни. У жовтні — листопаді почалося відновлення експорту, а в листопаді — промисловості.

«Ми бачимо позитивну динаміку зростання зарплат, роздрібної торгівлі. Усі ці чинники мають сприяти тому, що українська економіка у 2021 році зросте на 4,6%», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Обґрунтовані тарифи проти спекуляцій

Ціна на газ — це питання, яке дуже турбує українців. Саме тому Прем’єр доручив тимчасовому виконувачу обов’язків міністра енергетики Юрієві Вітренку перевірити обґрунтованість тарифів на газ.

«Необхідно провести аудит формування тарифів і зниження тих складових, які є несправедливими і невиправданими з точки зору ринкових умов. Це стосується і питання тарифу на транспортування газу, і газових коефіцієнтів, й інших складових, — наголосив Прем’єр і додав, що серед постачальників газу найнижчу ціну пропонує державний «Нафтогаз»: — Нещодавно я особисто подав заявку на зміну постачальника газу. Зробив це онлайн. Економія для мого домогосподарства становитиме близько 30%. Закликаю громадян обрати найкращого постачальника газу і не переплачувати тим, хто ще намагається спекулятивно заробити».

Що ж до оновленого паливно-енергетичного балансу, то т.в.о. міністра енергетики має підготувати його до 25 січня 2021 року і відправити на розгляд Кабінету Міністрів і Ради національної безпеки і оборони. Оновлення балансу має показати всім українцям, що уряд розуміє проблеми галузі й шукає компроміс між соціальною складовою та інтересами бізнесу.

Після звіту Прем’єра урядовці на засіданні ухвалили дуже важливі для країни рішення. Отже, Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт з удосконалення регулювання ринку суспільно важливих транспортних перевезень громадян автомобільним і міським електричним транспортом.

Як зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій, законопроєкт адаптує норми українського законодавства до європейських: «Згідно із законопроєктом, перевезення, які буде визнано суспільно важливими, переводитимуть на договірну основу із забезпеченням відповідної оплати за рахунок коштів місцевих бюджетів».

Законопроєкт запроваджує окрему систему отримання обов’язкового фінансового відшкодування, що виплачують перевізникам. Місцеві органи влади самостійно визначатимуть базовий тариф на транспортні послуги для громадян.

Затвердили урядовці й положення про облаштування КПВВ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, території АР Крим та Севастополя і виїзду з них, повідомляє УНІАН.

Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зазначив, що положення визначає основні вимоги до облаштування КПВВ, передовсім це визначення режимної та сервісної зон, а також сервісного обслуговування.

Електрика здорожчає, але не стрімко

Кабінет Міністрів схвалив постанову «Про внесення змін до постанови КМУ від 5 червня 2019 року №483», якою, було подовжено строк чинності Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО).

Юрій Вітренко пояснив, що постанову ухвалено для уникнення стрімкого зростання тарифу для населення із січня наступного року. Термін чинного механізму ПСО спливає 01.01.2021 року, і в разі неухвалення запропонованих змін ціна на електроенергію для побутових споживачів мала б формуватися на ринкових умовах, що призвело б до різкого, більш ніж у 2,5 раза, зростання тарифу на електричну енергію для населення (до близько 3,30 грн/кВт год). Тож постановою визначено єдину фіксовану ціну на електричну енергію для побутових споживачів 1,68 грн/кВт год. Фактично тариф для населення до 31.03.2021 року збережено на поточному рівні (не враховуючи пільгову ціну за перші 100 кВт год/міс). Збережено і залишено без змін коефіцієнти дво— й тризонного обліку електроенергії.

Зміни в ПСО забезпечать фінансову стабілізацію ринку електричної енергії протягом січня — березня 2021 року та сталу роботу енергетичних підприємств, на які покладено спеціальні обов’язки із забезпечення загальносуспільних інтересів: НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго», НЕК «Укренерго».

Міненерго спільно з НКРЕКП та іншими учасниками ринку електричної енергії упродовж наступного місяця планує напрацювати вдосконалений сценарій фінансового збалансування ринку електричної енергії у 2021 році, на підставі якого уряду буде запропоновано оновлену редакцію ПСО.

Було ухвалено рішення про впровадження експериментального проєкту з реєстрації місця проживання в електронній формі для осіб, старших за 14 років.

Як зазначив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, ця послуга має великий попит у населення, але нині в електронній формі можна зареєструвати лише новонароджених і дітей до 14 років.

За словами Прем’єра, ця постанова — один із чергових кроків реального спрощення взаємодії кожного громадянина й держави. У ній прописано доручення, строки, необхідні кроки, щоб протягом наступного року ця послуга максимально спростилась і стала електронною, а кожна людина могла нею скористатись абсолютно вільно.

Доступні кредити доступніші

Було внесено зміни й до програми пільгового кредитування «Доступні кредити 5—7—9%». Як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, буде розширено коло претендентів, які зможуть отримати фінансову допомогу в межах цієї держпрограми.

«Передбачається розширення програми на більше коло суб’єктів господарювання, в яких максимальний рівень річного доходу від будь-якої діяльності буде в сумі, що не перевищує еквівалент 20 мільйонів євро. Пом’якшуються умови для рефінансування кредитів у частині забезпечення збереження фонду оплати праці — зменшення до 50%, чисельності персоналу — до 50%. Для кредитів на фінансування оборотного капіталу встановлюється компенсація відсотків до 0% річних на період карантину та обмежувальних заходів, а після їх скасування продовжується їх компенсація на рівні 3% річних, для кредитів рефінансування встановлюється компенсація відсотків до 3% річних після 31.03.2021 року», — сказав урядовець.

Максимальна сума кредитів, за якими може бути надано компенсацію відсотків у межах програми, становитиме 50 мільйонів гривень.

Урегульовується питання можливості поєднання державної підтримки за програмою доступних кредитів з державною підтримкою, яку можуть надавати місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування на підставі регіональних і місцевих програм розвитку малого й середнього підприємництва за рахунок місцевих ресурсів.

Урядовці встановили граничний рівень відсоткових ставок за кредитами, які видають під державні гарантії для виконання програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності й безпеки держави. Як зазначив віцепрем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, ставка за кредитами в національній валюті не має перевищувати більш ніж на 6% український індекс ставок за депозитами фізичних осіб на термін три місяці і бути не більше за 30,5% річних.

Щодо кредитів в іноземній валюті, то ставка за ними не має більш ніж на 6% перевищувати європейську міжбанківську ставку пропозицій на термін до шести місяців і має бути не більшою за 11% річних.

Наприкінці засідання Кабінет Міністрів схвалив концепцію розвитку електронної системи охорони здоров’я на період до 2025 року. За словами профільного міністра Максима Степанова, вона покликана розв’язати проблеми та виклики шляхом забезпечення виконання комплексних заходів за такими напрямами: нормативно-правове забезпечення розвитку електронної системи охорони здоров’я; організаційно-управлінське, технічне, ресурсне забезпечення її якості, безпечності та доступності. Фінансування програми передбачено в межах державного й місцевих бюджетів, затверджених на відповідний рік, міжнародної технічної та фінансової допомоги й інших не заборонених законодавством джерел.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»