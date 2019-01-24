Рік Жовтого земляного собаки за східним календарем невдовзі помахає хвостом на прощання. Або дасть лапу. І у співробітників Головного управління Національної поліції України в Донецькій області є всі підстави, щоб із вдячністю потиснути лапи службовим псам — надійним і незамінним помічникам. Адже чотирилапі детективи попрацювали ефективно: протягом 2018 року вони допомогли поліцейським виявити 268 вибухових пристроїв, 154 боєприпаси, 112 кілограмів вибухівки, 24 одиниці вогнепальної зброї та понад 14 тисяч набоїв. Також псів справедливо вважають співавторами розкриття більш як 70 різноманітних злочинів.

Само собою, під час протистояння кримінальному світу правоохоронці періодично отримують нову техніку і спорядження, дедалі активніше використовують сучасні технології, проте, як показує досвід, жодні ноу-хау чи новітнє обладнання не можуть замінити службових псів. Приміром, під час розкриття злочинів і пошуку місця схову злочинця чи викинутої ним зброї оперативники часто можуть покладатися на унікальний нюх своїх вихованців. Те саме стосується й перевірки місць масових заходів чи вокзалів, де пси безпомилково знаходять вибухові пристрої та речовини.

Щоправда, такими вправними чотирилапі помічники поліції не народжуються, а стають після серйозних навчань, тренувань і підготовки. На Донеччині це відбувається в кінологічному центрі обласної поліції, який розташований у Маріуполі, та його філії у Краматорську. Нині у цій академії для хвостатих утримують 35 вихованців (з цуценятами), 18 із яких мають конкретну підготовку і вже сертифіковані за окремими напрямами. Тобто одні з них — фахівці з пошуку зброї, інші треновані для виявлення наркотиків, треті здатні відшукати людей.

«Щоб отримати сертифікат, кожен претендент на нього має пройти складний іспит: пошук у транспорті, приміщенні, ручній поклажі. Випробування справді непрості, бо сховки у недоступних місцях, повністю закриті в банках чи загорнуті у скотч», — розповідає про екзамени начальник кінологічного центру поліції Донецької області Леонід Котов.

Тут, у центрі, активно практикують різноманітні пристрої, з допомогою яких хвостатих курсантів тренують розпізнавати запахові сліди. Один з них — карусель, бо схожий на атракціон. Але в даному разі псам не до розваг: у розташованих на каруселі ємкостях — різні речовини, а в деякі з банок ховають ватні диски, просякнуті замінником запаху — тротилу чи наркотиків. А щоб наблизити навчання до реальних умов, довкола розшукуваного предмета підкладають подразники з різким запахом: спеції, рідину для миття скла, бензин. Саме так пси-пошуковці вчаться не відволікатися і не звертати уваги на сторонні запахи.

До речі, як свідчать кінологи, бензин, яким просякнутий автомобіль, мав би дезорієнтувати собак, а насправді серйозно не впливає на їхню роботу. Тому, приміром, вибухівку, сховану в баку для пального, помічники поліції знаходять досить швидко.

Різноманітні випробування і навантаження очікують на службових псів, і щоб бути готовими до них, в кінологічному центрі всерйоз дбають про відповідні тренування. Тут є й спеціальна смуга перешкод: двометровий бар’єр, сходи, лаз, рів, міст.

«Найскладнішою вважають роботу розшукових собак, у яких значно більша кількість вправ і навантаження, — уточнює молодший інструктор-кінолог Тарас Куба. — Пес не тільки шукає людину, а й вибирає речі, шукає зброю, затримує порушників. Йому дуже важливо бути витривалим, адже коли йде слідом, нерідко долає чимало перешкод і великі відстані — понад 10 кілометрів».

Як підтверджують підсумки роботи чотирилапих помічників поліції, навчання і наполегливі тренування в кінологічному центрі не минули марно. Та служба службою, і тому спеціальна підготовка триває: пси день у день підтримують форму і поступово підвищують пошукову чи іншу кваліфікацію.