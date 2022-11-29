23 листопада, в день повного блекауту, в Рівному відкрили 12 пунктів незламності, а електропостачання вдалося відновити для 70% споживачів. Утім, це не означає, що ситуація стабілізувалася: обмеження постачання електроенергії відбуваються за рішенням Укренерго у разі необхідності. А вона виникає доволі часто.

Однак жителі краю постійно поінформовані про ситуацію. До честі влади, вона постійно тримає комунікацію через соцмережі. А ще — через безпосередні зустрічі із представниками громад.

23 листопада, коли ворог випустив чергову серію ракет по Україні, Рівненський міський голова Олександр Третяк та керівники підприємств критичної інфраструктури зустрілися з головами ОСББ в актовій залі однієї зі шкіл міста. Звісно, повідомлення про це не були публічними, їх поширювали через відповідні групи.

«Мами з дітками до трьох місяців можуть поселитися в міському пологовому будинку, де є світло, вода й тепло. З дітками понад три місяці — у дитсадках та міській дитячій лікарні. Інші наші лікарні зі зрозумілих причин поки що недоторканні, але вони працюють на генераторах у штатному режимі, поліклініки — поки що у світловий день.

Маломобільні та лежачі люди чи їхні родичі мають звернутися до департаменту соціального захисту: там запропонують теплі ліжко-місця в нашому територіальному центрі. Нині на обліку таких громадян 800. Але якщо ви знаєте людей із цієї категорії, які приїхали в наше місто, повідомте про них, ми нікого не залишимо наодинці з проблемами. Це тест на нашу витримку та стійкість, тому жодних панічних настроїв. Тримаємо стрій і, не побоюся цього слова, військову дисципліну, вона нині наш помічник», — розповів Олександр Третяк.

І хоч він налаштував голів ОСББ щонайменше на добовий блекаут, перше світло в оселях рівнян з’явилося того самого дня о сьомій вечора. Так професійно та оперативно спрацювали енергетики й рятувальники — наші скромні трудівники, які зазвичай залишаються поза увагою журналістів. Я твердо сказала собі: за першої ж нагоди розповісти про цих незламних людей, які гідно тримають свою передову заради кожного з нас.

Школи та садочки міста з 24 листопада й до кінця тижня не працюють: там оперативно облаштовують пункти незламності. До слова, їх одразу ж розгорнули і в більшості храмів та торговельних центрах. Перелік на зустрічі отримали голови ОСББ, щоб розклеїти відповідні повідомлення з адресами найближчих пунктів на під’їздах будинків. Там є світло, інтернет, тепло та вода.

У найбільш людних місцях Рівного працюють великі пункти обігріву не лише з джерелами тепла, а й з актуальною на кожну годину інформацією. Скажімо, біля такого пункту на майдані Незалежності, в центрі міста, людно завжди. Тут живе дух оптимізму, бо Рівне тримається рівно.

«Якщо зникне зв’язок, працюватимемо через посильних: я та мої помічники в міській раді цілодобово», — повідомив Олександр Третяк алгоритм дій у разі погіршення ситуації.

Тепловики просять: ані зливати воду із систем опалення, ані спускати повітря не потрібно, адже погода поки що дозволяє не робити цього. «Тому наше завдання — максимально утеплити горища, підвали, під’їзди, щоб уберегти внутрішньобудинкові системи опалення. Намагаємося запустити наші котельні з допомогою генераторів, щоб за умови зникнення світла в оселях рівнян було тепло», — повідомив директор Рівнетеплоенерго Олександр Ющук.

23 листопада сесія Рівнеради передбачила 30 мільйонів на закупівлю альтернативних джерел живлення для об’єктів критичної інфраструктури та 10 мільйонів — на монтаж, встановлення та проєктно-кошторисну документацію до них. Це не перші кошти — за 27 мільйонів, які раніше передбачив виконком, закуплено генератори, що днями прибудуть у Рівне. Загалом на генератори для об’єктів критичної інфраструктури з бюджету міської громади вже спрямовано 67 мільйонів.

«На сесії затвердили програму співфінансування закупівлі генераторів для ОСББ. Будинок може купувати їх кілька потужністю не менш як 4 кіловати. Місто компенсує до 70% їх вартості, але не більш як 45 тисяч гривень. Передбачили 5 мільйонів на підтримку Херсона», — зазначив Олександр Третяк.

ПРЯМА МОВА

Віталій КОВАЛЬ,

начальник Рівненської ОВА, депутат Рівнеради:

— Що більше ворог хоче нам нашкодити, то більше ми об’єднуємося. Наші енергетики, рятувальники вкотре демонструють трудовий героїзм, продовжують заживлювати об’єкти критичної інфраструктури та побутових споживачів. Ми ж активно розгортаємо у всій області пункти незламності — нині їх уже 132. Тут можна не лише зігрітися, зарядити мобільні телефони, а й випити гарячого чаю з печивом та отримати необхідну інформацію. Вони працюють цілодобово: на базі об’єктів ДСНС, шкіл, сільських рад та адміністрацій. Закликаю власників бізнесу і комерційних структур, що мають генератори, розгорнути такі пункти на своїй базі. Тільки підставивши одне одному плече підтримки, переможемо ворога.