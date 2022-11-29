23 листопада, в день повного блекауту, в Рівному відкрили 12 пунктів незламності, а електропостачання вдалося відновити для 70% споживачів. Утім, це не означає, що ситуація стабілізувалася: обмеження постачання електроенергії відбуваються за рішенням Укренерго у разі необхідності. А вона виникає доволі часто.

Однак жителі краю постійно поінформовані про ситуацію. До честі влади, вона постійно тримає комунікацію через соцмережі. А ще — через безпосередні зустрічі із представниками громад.

В пункті незламності можна зігрітися та підзарядити гаджети. Фото надав автор

23 листопада, коли ворог випустив чергову серію ракет по Україні, Рівненський міський голова Олександр Третяк та керівники підприємств критичної інфраструктури зустрілися з головами ОСББ в актовій залі однієї зі шкіл міста. Звісно, повідомлення про це не були публічними, їх поширювали через відповідні групи.

«Мами з дітками до трьох місяців можуть поселитися в міському пологовому будинку, де є світло, вода й тепло. З дітками понад три місяці — у дитсадках та міській дитячій лікарні. Інші наші лікарні зі зрозумілих причин поки що недоторканні, але вони працюють на генераторах у штатному режимі, поліклініки — поки що у світловий день.

Маломобільні та лежачі люди чи їхні родичі мають звернутися до департаменту соціального захисту: там запропонують теплі ліжко-місця в нашому територіальному центрі. Нині на обліку таких громадян 800. Але якщо ви знаєте людей із цієї категорії, які приїхали в наше місто, повідомте про них, ми нікого не залишимо наодинці з проблемами. Це тест на нашу витримку та стійкість, тому жодних панічних настроїв. Тримаємо стрій і, не побоюся цього слова, військову дисципліну, вона нині наш помічник», — розповів Олександр Третяк.        

І хоч він налаштував голів ОСББ щонайменше на добовий блекаут, перше світло в оселях рівнян з’явилося того самого дня о сьомій вечора. Так професійно та оперативно спрацювали енергетики й рятувальники — наші скромні трудівники, які зазвичай залишаються поза увагою журналістів. Я твердо сказала собі: за першої ж нагоди розповісти про цих незламних людей, які гідно тримають свою передову заради кожного з нас.

Школи та садочки міста з 24 листопада й до кінця тижня не працюють: там оперативно облаштовують пункти незламності. До слова, їх одразу ж розгорнули і в більшості храмів та торговельних центрах. Перелік на зустрічі отримали голови ОСББ, щоб розклеїти відповідні повідомлення з адресами найближчих пунктів на під’їздах будинків. Там є світло, інтернет, тепло та вода.

У найбільш людних місцях Рівного працюють великі пункти обігріву не лише з джерелами тепла, а й з актуальною на кожну годину інформацією. Скажімо, біля такого пункту на майдані Незалежності, в центрі міста, людно завжди. Тут живе дух оптимізму, бо Рівне тримається рівно.

«Якщо зникне зв’язок, працюватимемо через посильних: я та мої помічники в міській раді цілодобово», — повідомив Олександр Третяк алгоритм дій у разі погіршення ситуації.       

Тепловики просять: ані зливати воду із систем опалення, ані спускати повітря не потрібно, адже погода поки що дозволяє не робити цього. «Тому наше завдання — максимально утеплити горища, підвали, під’їзди, щоб уберегти внутрішньобудинкові системи опалення. Намагаємося запустити наші котельні з допомогою генераторів, щоб за умови зникнення світла в оселях рівнян було тепло», — повідомив директор Рівнетеплоенерго Олександр Ющук.

23 листопада сесія Рівнеради передбачила 30 мільйонів на закупівлю альтернативних джерел живлення для об’єктів критичної інфраструктури та 10 мільйонів — на монтаж, встановлення та проєктно-кошторисну документацію до них. Це не перші кошти — за 27 мільйонів, які раніше передбачив виконком, закуплено генератори, що днями прибудуть у Рівне. Загалом на генератори для об’єктів критичної інфраструктури з бюджету міської громади вже спрямовано 67 мільйонів.

«На сесії затвердили програму співфінансування закупівлі генераторів для ОСББ. Будинок може купувати їх кілька потужністю не менш як 4  кіловати. Місто компенсує до 70% їх вартості, але не більш як 45 тисяч гривень. Передбачили 5 мільйонів на підтримку Херсона», — зазначив Олександр Третяк.   

ПРЯМА МОВА

Віталій КОВАЛЬ,
начальник Рівненської ОВА, депутат Рівнеради:

— Що більше ворог хоче нам нашкодити, то більше ми об’єднуємося. Наші енергетики, рятувальники вкотре демонструють трудовий героїзм, продовжують заживлювати об’єкти критичної інфраструктури та побутових споживачів. Ми ж активно розгортаємо у всій області пункти незламності — нині їх уже 132. Тут можна не лише зігрітися, зарядити мобільні телефони, а й випити гарячого чаю з печивом та отримати необхідну інформацію. Вони працюють цілодобово: на базі об’єктів ДСНС, шкіл, сільських рад та адміністрацій. Закликаю власників бізнесу і комерційних структур, що мають генератори, розгорнути такі пункти на своїй базі. Тільки підставивши одне одному плече підтримки, переможемо ворога.