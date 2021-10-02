Тема Києва і його жителів невичерпна й багатогранна. Саме тому київська тематика завжди була в доробку видавництва «Либідь». Роками формувалося ядро фахових і талановитих авторів, розширювався й урізноманітнювався асортимент таких видань. Адже саме книжка зберігає навічно історію і сьогодення великого міста, спогади про видатних киян.

Найвибагливіший читач нині знайде свою в цьому розмаїтті випущених книжок: і розкішних подарункових, і науково-популярних, про старий і сучасний Київ, визначні пам’ятки історії, мистецтва і духовного життя, людей і будинки. Тож знайомтеся.

Давній і вічно молодий

Калейдоскоп визначних осіб і неповторних будівель репрезентовано у книжці «Київ: люди і будинки» історика Ігоря Гирича. Насамперед піднесено заслуги перед українською культурою тих, хто формував обличчя Києва другої половини ХІХ — початку ХХ століття, визначних українських родин, що десятиліттями жили в Києві: Грушевських, Антоновичів, Шульгіних, Косачів, Старицьких. Автор робить наголос на внескові у скарбницю української культури величних пам’яток Києва — Софійського та Михайлівського монастирів, Києво-Печерської лаври. Певна новація те, що йдеться про історичні околиці Києва: Голосіївський ліс і лаврські скити, Кирилівський монастир і Межигір’я. А ще важливо, що у книжці багато оригінальних світлин.

Перлиною будь-якого книжкового зібрання стане змістовна, вишукана, прекрасно ілюстрована книжка «Дзеркало вічності: Київська Кирилівська церква та Свято-Троїцький монастир», яка належить перу іменитих фахівців: визначної дослідниці цієї унікальної пам’ятки Ірини Марголіної й історика Василя Ульяновського. Спираючись на унікальні архівні матеріали, нововиявлені артефакти, автори подають історію Кирилівської обителі впродовж ХІІ—ХVІІІ століть. Багато цікавого й загадкового відкриє читач у царині духовного й побутового життя монастиря, архітектури й фрескового розпису, шедеврів Михайла Врубеля.

Про цю одну з найцікавіших пам’яток духовної культури, історії та мистецтва видавництво не випадково випустило книжки, на які звертаємо увагу читачів. Багато ілюстровані, яскраві подарункові «Ангели Врубеля» та «Оповиті серпанком забуття. Живопис українських художників у Кирилівській церкві» Ірини Марголіної та її науково-популярна «Таємниці дорогожицьких пагорбів» (із серії «Твій Київ»).

Чимало видань про знамениту Софію Київську, яка була й залишається символом нашої державності й культури. Про барокове обличчя цієї пам’ятки, яке формувалося в доленосні для народу України періоди могилянського відродження й розбудови національної держави Гетьманщини, розповідає у книжці «Бароко Софії Київської» дослідниця, історик-культуролог Надія Нікітенко. Викликають захоплення унікальні ілюстрації — краєвиди архітектурного комплексу Софії, зразки її монументального та станкового живопису, раритети собору. Багатогранну цікаву інформацію про собор подає автор у книжці «Під покровом Оранти» (із серії «Твій Київ»).

Місто і люди

Вишукана неповторна книжка, яку відтворено за авторським рукописом і надруковано вперше, — «Киев, которого не знают» Євгена Кузьміна, оригінального мислителя, мистецтвознавця і літератора срібного віку, києвознавця. Так красиво й мудро про наше місто ще ніхто не писав. Це видання — багатовимірне відкриття. Тут цікаві тексти, рідкісні світлини старого Києва, матеріали художньої колекції Є. Кузьміна. А ще розлогі, базовані на сучасних знаннях коментарі до текстів від упорядника книжки історика Василя Ульяновського. Це книжка в книжці, і читати її можна окремо від тексту Євгена Кузьміна. Це історія Києва, подана крізь призму різножанрових пам’яток мистецтва всіх епох до початку ХХ століття.

Приваблює змістом і багатством фотоілюстрацій книжка яскравих і самобутніх нотаток купця І гільдії Олександра Паталєєва «Старий Київ: Зі спогадів Старого Грішника». Це не тільки захопливе читво, а й цінне джерело з історії Києва другої половини ХІХ століття з його неординарними особистостями, побутом, звичаями.

«Єлизавета Ярославна — королева двох держав» мистецтвознавця Наталії Крутенко — дослідження життєпису видатної жінки середньовіччя. Це не лише захоплива історія королеви, а королівська книга — подарунковий альбом, що містить 90 кольорових ілюстрацій творів українських і закордонних митців.

Ще одне непересічне видання — «Згадайте, братія моя…: Київ Тараса Шевченка» — своєрідний києвознавчий зріз шевченкознавства. Близько 40 нарисів розкривають життєвий шлях особистостей, дотичних до українського генія під час його приїздів у Київ. Численні ілюстрації дають уявлення про тодішнє обличчя міста.

У кожного власний

Знайшла дорогу до сердець киян і гостей столиці науково-популярна серія «Твій Київ». Уже маємо в доробку понад 20 назв видань, автори яких історики, києвознавці, культурологи, мистецтвознавці. Серед них І. Гирич, І. Марголіна, О. Друг, В. Корнієнко, І. Нетудихаткін, О. Мокроусова та багато інших. Шість книжок, присвячених великому місту, належать перу киянина Дмитра Малакова. Знавець київських старожитностей, він не тільки розповідає про історію київських забудов, архітектурних пам’яток старовинних куточків столиці, а й олюднює їх, відтворюючи соціальну й культурну атмосферу міста різних часів.

Щойно поповнила серію нова книжка «Володимирський собор: невеличка мандрівка поміж шедеврів і непримітних деталей» історика Василя Ульяновського. Відомий фундаментальними працями, цього разу він дає загальне уявлення про Володимирський собор — диво, яке не губиться серед інших сакральних пам’яток Києва. Автор радить читачеві: «Візьми цю маленьку книжечку та йди з нею до Володимирського собору, щоб після щирої молитви насолодитися великими і малими, непримітними шедеврами храму».

Тож запрошуємо до одного з найстаріших видавництв України з 200-річною історією, започаткованого в Київському університеті Святого Володимира. Читайте, пізнавайте Київ, і хай це буде стимулом до розуміння важливості шанувати й берегти вікові надбання рідного міста.