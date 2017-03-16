Про важливість питань, винесених учора на розгляд екстреного засідання Ради національної безпеки і оброни, свідчить те, що його розпочали, не очікуючи на прибуття Прем’єр-міністра із закордонного відрядження. Розкачування політичної ситуації, за словами Президента Петра Порошенка, продемонстроване зокрема під час блокади на донбаській лінії розмежування, потребує адекватних і водночас зважених рішень.
Перед владою стоїть непросте завдання: запобігти дестабілізації ситуації в країні, не допустити громадянських протистоянь, припинити втягування областей та міських рад у ті питання, які абсолютно не належать до їхньої компетенції.
«Я ініціював це екстрене засідання, щоб розглянути додаткові серйозні загрози національній безпеці, які виникли протягом останніх тижнів внаслідок так званої блокади Донбасу, безвідповідальної антидержавної поведінки її організаторів і синхронізованих з ними дій окупантів», — наголосив Президент.
Він переконує суспільство в очевидності негативного ефекту блокади для всієї України. Тим більше що через сотні не контрольованих Україною кілометрів українсько-російського кордону окупанти легко можуть отримати все, що їм треба, з Росії. І так само все продавати. Тим часом «пробні ешелони з українським вугіллям з окупованих територій вже пішли в РФ», — цитує УНІАН слова Петра Порошенка.
«Місцеві ватажки терористів та Москва прийняли цей пас із боку українських політичних сил. Внаслідок таких синхронізованих дій ситуація на сході України істотно погіршилася — на жаль, для України, а не для її ворогів. Загострилася обстановка на фронті, — наголосив Президент. — Росія визнала «паспорти» так званих республік. А їхнє самозване керівництво за вказівкою Російської Федерації конфіскувало і захопило українські підприємства».
Їхня вартість, за попередніми підрахунками, становить 2 мільярди доларів. «Частина власників, слід віддати їм належне, згорнула виробництво. А ті, хто його продовжує, звичайно ж, хай і не розраховують на реалізацію товарів в Україні й у будь-який країні. Завдяки спільним зусиллям блокадників і терористів Україна втратила свої підприємства, і це, на жаль, створило абсолютно нову реальність», — резюмував Петро Порошенко.
І вона сприяла тому, що через різку ескалацію російської агресії, захоплення наших підприємств в ОРДЛО, легалізацію РФ так званих документів фейкових «республік» рішенням РНБО тимчасово припинено переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні проведення АТО. Такий режим діятиме до «реалізації пунктів 1—2 комплексу заходів з виконання мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, а також до повернення під українську юрисдикцію захоплених підприємств», — повідомив Секретар РНБО Олександр Турчинов.
МВС, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ доручено невідкладно припинити переміщення таких вантажів через лінію зіткнення залізничними й автомобільними шляхами. І, що не менш важливо, створити умови для залучення громадського контролю. Щоправда, рішення РНБО не поширюється на вантажі гуманітарного характеру, зокрема надані міжнародними гуманітарними організаціями.
А докладно проаналізувати економічний аспект цього рішення РНБО (чи сповільниться економічне зростання, якими будуть втрати для бюджету, ризики для валютного курсу, якою буде ситуація в енергетиці тощо), мінімізувавши вірогідний негативний вплив, належить уряду. Йому доручено невідкладно розробити й запровадити план заходів із забезпечення надійного функціонування паливно-енергетичного та металургійного комплексів.
Крім того, РНБО зобов’язала Нацбанк і СБУ впродовж доби проаналізувати роботу банківських установ, у капіталі яких є частка держбанків Російської Федерації. А також внести пропозиції щодо санкцій проти них. До слова, в нашій країні державний банківський сектор РФ представлено трьома банками з числа найбільших за обсягом активів: «ВТБ Банк», «Сбербанк» і «Промінвестбанк».
Силові структури, за словами Секретаря РНБО, мусять вжити додаткових заходів для зміцнення громадської безпеки, протидії диверсійним і терористичним проявам, спробам порушення громадського порядку, нейтралізації можливих збройних провокацій.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»