Останнім часом у відносинах Заходу з Росією окреслилася тенденція до нормалізації, коли не лише окремі політики, а й лідери деяких європейських держав пропонують забути все погане й продовжувати з Москвою business as usual, тобто вести справи, ніби нічого не сталося.

Це дуже небезпечний підхід, адже досі кожна спроба Заходу перезавантажити відносини з Росією завершувалася лише посиленням протистояння. Так вважає старший консультант Королівського інституту міжнародних відносин, відомого також як Сhatham House — одного з найавторитетніших аналітичних центрів у галузі міжнародних відносин, Кейр Джайлс. Цими днями у Брюсселі відбулася презентація його книжки «Москва править: що змушує Росію протистояти Заходу».

Кейр Джайлс переконаний, що головна причина конфронтації Росії та західного світу полягає в тому, що російські політики живуть у власному ілюзорному світі паралельних істин і понять. Серед них поняття «демократія» або «вибори». «Ці терміни буквально перекладено російською мовою, але їхні значення в Москві трактують зовсім інакше», — пояснює експерт.

Тривалий час погляди на світ і міжнародні відносин в Росії розвивалися не за тим напрямком, що в Європі, і тому вони стали принципово різними. Якщо на Заході вважають, що ліберальна демократія — найліпша форма правління, права людини й інтереси громадян — найвищі пріоритети держави, а країни повинні співпрацювати одна з одною і врегульовувати всі конфлікти відповідно до норм міжнародного права, то в Росії існує кардинально протилежний погляд на це.

Аргументи політиків, які пропонують перезавантажити відносини з Росією заради діалогу, британський експерт вважає правильними лише частково. «Ми однозначно віримо в діалог із Росією. Але головне полягає в тому, що буде сказано під час цього діалогу», — сказав він. За його словами, історичні прецеденти дуже послідовно й переконливо показують, що умиротворення Росії та спроби примиритися з її ворожими діями — то один із найгірших політичних підходів, оскільки він заохочує Росію до ще більших проявів агресії.

Натомість він пропонує створити основу для стабільніших і менш конфронтаційних відносин. Їх суть полягає в тому, щоб визнати фундаментальні відмінності підходів і геополітичних пріоритетів між Росією та Заходом.

«Щойно ви зрозумієте, до чого прагне Росія в галузі європейської безпеки, зможете зрозуміти глибину відмінностей між цими прагненнями і тим, що вважають прийнятним європейські країни. Зрозуміти Росію і вести з нею діалог життєво важливо. Але діалог не означає повну згоду з Росією за будь-яку ціну», — застерігає Кейр Джайлс.

Нині найефективнішим способом нагадати російській владі про те, що світ не має наміру приймати нав’язувані Кремлем правила гри, слугують санкції.

«Немає жодних сумнівів, що санкції набагато ефективніші, ніж про це говорять особливо в коментарях на російському телебаченні», — заявив експерт. Санкції не слугують механізмом швидкого врегулювання проблеми, бо їх чинність розраховано на довгий термін. Крім того, санкції мають і вторинний ефект. Наприклад, ті, які забороняють обмін військовими технологіями, істотно гальмують намір російської влади оснастити свою армію суперсучасними розробками.

«Тому ми не повинні недооцінювати ефективність санкцій, навіть якщо їх результат не є негайним і очевидним», — наголосив Кейр Джайлс.