Цього тижня відносини Росії, України та ЄС сколихнули шпигунсько-дипломатичні скандали. Спочатку російське ФСБ виклало в загальний доступ відео про затримання у Санкт-Петербурзі українського консула Олександра Сосонюка і оголосило, нібито він займався протиправною діяльністю, а саме намагався отримати інформацію із закритих баз російських правоохоронних органів. Українського дипломата попросили залишити територію РФ протягом 72 годин. Київ не змусив себе довго чекати й у відповідь вислав з України старшого дипломата російського посольства Євгена Чернікова.

Чехія вела розслідування шість років

Пропагандистські російські телешоу ще не встигли вдосталь посмакувати ці приємні для російського глядача новини, як інформаційний простір вибухнув новою сенсацією. Чехія оголосила у міжнародний розшук солодку парочку ФСБ — любителів готичних шпилів і знавців заборонених отрут таких собі Петрова і Боширова. Саме ці двоє причетні до отруєння на території Великої Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля нервово-паралітичною речовиною групи «новічок».

Тепер спецслужби Чехії з’ясували, що Петров і Боширов організували вибух на складах озброєння на сході Чехії у жовтні 2014 року, що призвів до значних руйнувань і смерті двох місцевих жителів. У зв’язку із цим Прага вислала із країни 18 російських дипломатів, на що у відповідь Росія оголосила персонами нон ґрата 20 співробітників Посольства Чехії у Москві. У відповідь чеський міністр закордонних справ Ян Гамачек заявив, що Прагу мають залишити ще 70 співробітників російського посольства, щоб у закордонних місіях двох країн працювала однакова кількість людей. Чудовий дипломатичний паритет і симетрія.

Але чеська влада не вважає, що конфлікт із Росією вичерпано. Сенат Чехії ухвалив резолюцію, в якій назвав вибухи, організовані російськими агентами, «актом державного тероризму проти однієї держави ЄС, отже і проти всього ЄС». Сенатори закликали уряд Чехії розірвати договір про дружні відносини та співпрацю з Росією і скоротити кількість працівників російського посольства до одного. Прага звернулася до країн-членів НАТО із закликом урядів країн-членів ЄС і НАТО виявити солідарність і вжити колективних заходів.

«Ми закликатимемо НАТО та ЄС мобілізувати стратегічну комунікацію, яка ґрунтується на досвіді країн, що висилали російських агентів і зіткнулися або стикаються з російською дезінформацією в цьому контексті», — заявив Ян Гамачек.

НАТО і ЄС висловлюють солідарність

Брюссель не забарився з реакцією. У НАТО висловили серйозну занепокоєність через дестабілізаційні дії Росії на євроатлантичному просторі. У заяві Альянс запевнив Чехію у повній солідарності з її позицією. Проте не відомо, чи ухвалять країни-члени ЄС рішення про висилку російських дипломатів із посольств у власних столицях. На заклик Чехії відгукнулася поки що лише Словаччина. Прем’єр-міністр країни Едуард Гегер заявив, що його держава не може терпіти того, що діяльність іноземних місій не відповідає узгодженим принципам, і оголосив про висилку із Братислави трьох російських дипломатів.

Як пояснив на брифінгу для журналістів у Брюсселі речник ЄС із питань зовнішньої політики Петер Стано, такі рішення кожна країна ухвалює на власний розсуд, оскільки висилка закордонних дипломатів, акредитованих на території конкретної держави, належить до її внутрішніх питань. Петер Стано зауважив, що із процедурної точки зору ЄС може скасувати акредитацію російських дипломатів представництва Росії при Євросоюзі у Брюсселі. Проте у такому разі в них залишиться акредитація при МЗС Бельгії.

«Ми готові вживати заходів, якщо вони взаємно погоджені. Якщо такі дії буде скоординовано, установи рівня ЄС не блокуватимуть консенсус», — зазначив Петер Стано. Проте речник нагадав, що Євросоюз поширив окрему заяву, в якій висловив повну солідарність з діями чеського уряду і дав зрозуміти, що діяльність агентів російських спецслужб проти інтересів та безпеки ЄС і його країн-членів натрапить на рішучу відсіч.

Але Москва навіть не робить спроб щось заперечити, пояснити чи хоч змовчати. Ось що написала речниця російського МЗС Марія Захарова на своїй сторінці у фейсбуці у відповідь на заяву Євросоюзу: «На цю маячню ми вже відповідали. Тому настав час для зустрічних питань: чим займаються спецслужби країн ЄС у всьому світі? Час главі євродипломатії виступити з детальним звітом із цього приводу на підтримку країн-членів: де, скільки, що роблять».

Як бачимо, стиль російської дипломатії досі залишається на перехресті нахабства з хамством і зневагою до всього світу, які зведено до стандартів державної політики.