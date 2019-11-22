Дива не сталося. Росія, яка навіть міжнародне право не поважає і для якої вже стало звичкою нівечити власність України, повернула нам розграбованими буксир «Яни Капу» і катери «Бердянськ» та «Нікополь», захоплені в листопаді 2018 року. До військової гавані Очакова Миколаївської області кораблі зайшли в супроводі буксирів. Як прокоментував командувач Військово-Морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко, українські судна «повернулися на буксирі, позаяк росіяни їх фактично угробили». Тож поведінка РФ з 2014 року не змінилася. Тоді також українська техніка повернулася з Криму розграбованою та знівеченою, ставши об’єктом безсилої люті окупантів.

На повернення кораблів біля причальної стінки чекали їхні екіпажі, звільнені з російського полону у вересні цього року. Перед поверненням українських суден російські ЗМІ писали, що озброєння залишиться, не буде лише бойових снарядів. «А зняли навіть плафони, розетки й унітази. Весь світ побачив варварське ставлення росіян», — заявив Ігор Воронченко. Напевно, росіянам дуже бракує таких атрибутів цивілізації.

Пробоїну від російського снаряда в рубці «Бердянська», яку катер отримав під час штурму, росіяни залатали. Але, за словами колишнього командувача ВМСУ Сергія Гайдука, весь світ бачив фото й відео, тому якщо пробоїну заварили, це нічого не змінює, — факт зафіксовано. Пробоїна в рубці «Бердянська» — доказ того, що російські військові й прикордонники вели по українських моряках вогонь на ураження.

Розслідування неодмінно буде

За словами адмірала Ігоря Воронченка, Державне бюро розслідувань, військова прокуратура проведуть слідчі дії, після чого буде повна картина стану кораблів. Це дасть змогу передати інформацію для правової оцінки діям РФ до українських і міжнародних судових інстанцій.

Про розслідування говорив і Президент Володимир Зеленський, який під час робочої поїздки до Миколаївської області оглянув буксир «Яни Капу» і катери «Бердянськ» та «Нікополь». «Справді, частково не вистачає обладнання, бракує частини озброєння. Буде розслідування. Ми побачимо всі деталі. Обов’язково звернемося до російської сторони, щоб нам повернули все. Я дуже радий, що наші військові катери на місці. Як і обіцяли, ми повернули і їх, і наших моряків», — наголосив глава держави.

Він додав, що Росія без жодних умов це зробила. «Домовився по телефону про повернення наших моряків і наших катерів. Нічого ніде не підписував, нічого не обіцяв», — цитує Президента його Офіс. За словами Володимира Зеленського, кораблі відремонтують протягом трьох місяців.

Президент поспілкувався із членами екіпажів суден. Він подякував морякам за готовність продовжувати службу.

Повернення Україні Росією кораблів прокоментував і Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він упевнений, що це правильний крок перед самітом лідерів країн нормандського формату, повідомляє УНІАН.

Сама Москва у звичній манері заперечує, що пішла на поступки напередодні нормандського саміту, виконавши рішення Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року. Воно зобов’язувало Росію негайно звільнити 24 захоплених українських військових, а також повернути під контроль України військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу».

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков у звичному блюзнірському стилі розповідав журналістам, що повернення Україні кораблів не пов’язано з Міжнародним трибуналом. «Жодного зв’язку тут немає і бути не може. На переданих кораблях було порушено держкордон РФ, відповідно, цим займаються наші прикордонники, ФСБ. Тому потрібно звертатися по коментар туди», — рекомендував він. А повернення моряків Кремль маскував під обмін полоненими.

Від обіцянок до реальних дій

Перед візитом до Очакова Володимир Зеленський відвідав контрольний пункт в’їзду/виїзду «Станиця Луганська». Після того як Президент ознайомився з відбудовою мостового переходу через річку Сіверський Донець, яким місцеві жителі перетинають лінію розмежування, переправу нарешті відкрили.

«Дякуємо ОБСЄ, нашим близьким друзям — послам Німеччини, Франції, представникам усіх країн, які приїжджають сюди й дивляться, що ми справді робимо крок за кроком. Від обіцянок до реальних дій. Відбудова мосту — знакова гуманітарна місія, яка демонструє реальні дії української влади. Ми побудували цей міст, побудували дорогу. Скажу чесно, це складна робота», — зауважив він. Відновлення переправи біля Станиці Луганської — частина міжнародних зобов’язань України для поліпшення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.

Глава держави зустрівся з родинами внутрішньо переміщених осіб, які раніше проживали на непідконтрольних територіях. Люди розповіли, що втратили житло і все майно у 2018 році. Бойовики змусили 15 сімей покинути помешкання впродовж пів години. Після цього люди переїхали на підконтрольну Україні частину Золотого й відтоді так і не отримали від держави жодної уваги та допомоги. Тому попросили Президента посприяти у розв’язанні проблеми.

У відповідь Президент повідомив, що керівництво Луганської облдерж­адміністрації вже знайшло квартири у Золотому-1 та Карбоніті. Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай уточнив, що розробляють проєктну документацію й за кілька тижнів у помешканнях розпочнуть ремонтні роботи. За його словами, вже наступного тижня люди зможуть побачити майбутнє місце проживання. На нормальний ремонт потрібно кілька місяців.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»