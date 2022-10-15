Цього тижня трапилися дві події, що засвідчили важливі зміни в політиці країн, котрі досі намагалися не помічати війни в Україні, яку розв’язала росія, і вести з москвою business as usual. І якщо донедавна кремль намагався вдавати, що в нього на міжнародній арені залишилися партнери, готові заради нафти й газу заплющувати очі на звірства росіян в Україні, то за останні дні ці ілюзії путіна остаточно розвіялися.

У четвер ПАРЄ фактично одностайно (крім одного депутата з Туреччини) ухвалила резолюцію, в якій визнала чинний російський режим терористичним. Тож ПАРЄ стала першим міжнародним органом, який назвав речі їхніми іменами. У тексті резолюції йдеться, що асамблея рекомендує урядам країн-членів Ради Європи наслідувати її приклад. Проте цей резонансний документ навряд чи ухвалили б у такому вигляді, якби відповідний тон не задала ООН.

«Скільки, кажете, проголосувало за росію?»

Напередодні Генасамблея ООН більшістю голосів проголосувала за проєкт резолюції, яка засуджує спробу анексії рф чотирьох областей України.

ООН не вперше ухвалює резолюції з українського питання. У березні 2014 року після анексії Криму ця організація ухвалила резолюцію про територіальну цілісність України, яку підтримало 100 країн, 11 висловилося проти, 58 утрималися. Серед тих, хто голосував проти, очікувано були: сам агресор росія, а ще Вірменія, білорусь, Болівія, Куба, КНДР, Нікарагуа, Судан, Сирія, Зімбабве та Венесуела.

За вісім років повзучої російської війни і десять місяців повномасштабного вторгнення в Україну кремль втратив половину союзників. Цього разу Україну в ООН підтримало 143 країни, голоси проти подали п’ять країн, утрималися 35. Серед тих, хто голосував проти, крім, рф, — очолювана нелегітимним правителем білорусь, незмінна парія міжнародної політики Північна Корея, диктаторські режими Сирії та Нікарагуа.

Підсумки цього голосування стали промовистим свідченням того, що москва втрачає своїх одвічних сателітів — Вірменію, країни Африки й навіть Кубу.

Схоже, турне головного російського дипломата лаврова в Африку, під час якого він намагався переконувати, що голод, який загрожує народам цих країн, спричинили західні санкції, виявилося не таким успішним, як намагалася переконати всіх рупор російського мзс марія захарова. На противагу візитам в африканські країни глави зовнішньополітичного відомства України Дмитра Кулеби, яке він був змушений перервати і повернутися до Києва через варварські ракетні атаки російської армії на мирні українські міста.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця іронічно відреагував на результат росії під час голосування резолюції в Генеральній Асамблеї ООН щодо засудження незаконних «референдумів». У твіттері він опублікував власне фото в залі засідань ГА ООН. На ньому посол прикладає до очей бінокль, і підпис: «О Боже! Я щось не бачу! Скільки, ви кажете, проголосувало за росію? Чотири? Оце так!»

москва блокує Радбез ООН

Голосування в Генеральній Асамблеї стало черговою поразкою росії, яка стверджує, що анексія чотирьох українських областей відповідає міжнародному праву та Статуту ООН. Схоже, що міжнародні організації, які стоять на сторожі міжнародного права і прав людини, вже не можуть і не бажають прикривати те, що на великій шахівниці росія перетворилася на головного поганого хлопця, котрий грає без правил і переконаний, що йому нічого за це не буде.

Цілком можливо, що наступним кроком може стати виключення росії з ООН. Останнім часом дедалі більше політиків та правників наполягають, щоб призупинити членство росії у Раді Безпеки ООН через війну проти України. Президент Європейської ради Шарль Мішель, виступаючи у вересні на засіданні Генасамблеї ООН, заявив, що рф не місце серед постійних членів Радбезу, оскільки вона почала «неспровоковану і нічим не виправдану війну».

Однак юридичних механізмів для того, щоб виключити країну зі складу РБ ООН, не передбачено. А ось призупинити членство можливо відповідно до статті 6 Статуту ООН. У ній ідеться, що члена організації, котрий систематично порушує принципи статуту, можна виключити зі складу організації за рекомендацією Ради Безпеки.

Нескладно передбачити, що росія накладе вето на таке рішення. Але юристи-міжнародники вважають, що в ситуації, коли діяльність Ради Безпеки перебуває під загрозою російського вето і вона не здатна виконувати своє завдання з підтримання миру у світі, в ситуацію може втрутитися Генеральна Асамблея ООН. Адже в історії прецеденти траплялися. Коли 1950 року в контексті корейської війни було ухвалено резолюцію ООН «Єдність заради миру», Генасамблея перебрала на себе роль з підтримки миру і безпеки, оскільки Рада безпеки була на це не спроможна.

Досі експерти скептично ставилися до того, що дискусія про виключення росії з ООН або позбавлення її права вето перейде у практичну площину. Проте дві резолюції, ухвалені цього тижня в ООН і ПАРЄ, дають підстави сподіватися, що за наявності політичної волі справедливе рішення можна знайти.