Кремль вдався до демонстрації своєї військової сили на кордоні з Україною як останнього козиря в геополітичній грі

До новини про стягування російської військової техніки та особового складу до українського кордону, яка з’явилася спочатку у ЗМІ і яку згодом підтвердив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, у світових столицях поставилися серйозно. Адже на сьогодні ніхто не заперечує, що перекидаючи військові частини до Криму, на окуповані території Луганської та Донецької областей, у Воронезьку, Ростовську та Брянську області, Росія готується розгорнути реальні бойові дії проти України.

Мотиви Кремля

Можливо, Москва вирішила знову показати Заходу, що в її руках дієвий важіль тиску — розв’язання війни в Україні, який вона може застосувати у будь-який зручний для себе час. До такого рішення Кремль могли підштовхнути кілька причин — і внутрішньо-, і зовнішньополітичних.

По-перше, перемога на виборах у США Джо Байдена, який заявив, що Росія має заплатити за свою агресивну політику проти сусідніх країн та розвинених демократій, і який кілька тижнів тому назвав Володимира Путіна вбивцею. Досі жоден західний політичний лідер не наважувався сказати цього вголос, обмежуючись обережними евфемізмами, а заява Байдена прозвучала як особистий виклик Путіну.

По-друге, введення нових санкцій ЄС через отруєння та арешт Олексія Навального та фактичне припинення офіційного діалогу з Брюсселем, який визнав Росію загрозою європейській безпеці. Москва недвозначно дала зрозуміти ЄС, що її не цікавить діалог у європейському розумінні й на жодні поступки ЄС вона не йтиме.

По-третє, ситуація в окупованому Криму, де проблема із забезпеченням водою набула загрозливих масштабів, і намір України провести до 30-річчя Незалежності установчий саміт «Кримської платформи» — ініціативи, яка здобула підтримку провідних західних країн.

По-четверте, підготовка командою російського опозиціонера Олексія Навального масштабної акції протесту, на яку організатори розраховують зібрати не менш як 500 тисяч людей. Тому найкращим кроком, що відверне увагу росіян, які захочуть вийти на вулицю проти чинної влади, може стати війна.

Політична підтримка

Реакція на кремлівські маневри вздовж українського кордону була миттєвою. НАТО та ЄС заявили Кремлю, що будь-які провокації та нагнітання ситуації мають високу ціну. Такі самі заяви прозвучали з Пентагона й особисто від президента США Джо Байдена, який зателефонував Президентові Володимирові Зеленському.

Це перша телефонна розмова між главами двох держав відтоді, як Байден почав виконувати обов’язки глави США. Вона тривала близько 40 хвилин. Як повідомляє Білий дім, Джо Байден запевнив, що США незмінно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. Володимир Зеленський скористався нагодою і запросив президента США взяти участь в установчому саміті ініціативи «Кримська платформа» і відвідати Україну в день відзначення 30-річчя Незалежності. Лідери обговорили перебіг українських реформ, зокрема антикорупційної. Глава Української держави розповів про кроки, які здійснює Україна для наближення до членства в НАТО. Джо Байден висловив підтримку прогресу України у питанні здобуття членства в Альянсі, повідомляє пресслужба ОПУ.

Як буває у великій політиці, красномовнішим за всі слова в цій розмові став момент, який президент США обрав для спілкування із Президентом України. Протягом останнього місяця політологи й журналісти сперечалися, коли ж Джо Байден подзвонить Володимирові Зеленському. Те, що час, обраний у Білому домі для цього дзвінка, збігся із повідомленням про нарощування військової сили РФ вздовж українського кордону, став потужним сигналом Кремлю: у США стежать за всіма маневрами Москви і будь-які її різкі рухи матимуть миттєву відсіч.

Підтримку Україні висловили члени Європейського парламенту, які підписали спільну заяву про загострення ситуації на українсько-російському кордоні. «З великим занепокоєнням спостерігаємо за стягуванням збройних сил Росії та провокаціями на сході України», — йдеться в листі, який надійшов до редакції «УК».

Євродепутати закликали дотримуватися тексту й духу мінських угод і домовленостей про припинення вогню.

«Ми закликаємо Росію вжити заходів для зменшення напруженості шляхом припинення нарощування військових сил в Україні та поряд з нею, припинити збройні провокації та залякування», — зазначено в листі.

Євродепутати звернулися до міжнародної спільноти та лідерів демократичних країн із закликом «рішуче засудити дії російської влади».

«Ми й надалі уважно стежитимемо за ситуацією на сході України для деескалації напруженості і в підсумку — відновлення територіальної цілісності України», — наголошено в листі.