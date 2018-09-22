Наша країна докорінно перегляне всю договірно-правову базу з РФ, але так, щоб не нашкодити національним інтересам

Рішення РНБО про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ та відповідний указ Президента невідворотно втілюються в життя. Українське зовнішньополітичне відомство поінформувало Російську Федерацію нотою про непродовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ, підписаного 31 травня 1997 року і термін дії якого спливає 31 березня 2019 року. Про це на прес-конференції офіційно оголосив міністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє УНІАН.

«Це дуже важливий момент, оскільки в цій ноті дуже докладно аргументується щодо всіх порушень Російської Федерації. Я підкреслюю знову-таки — всіх суттєвих положень цього договору. Це стосується збройної агресії Росії проти України, гібридної агресії Росії проти України, економічного тиску. Звичайно, порушення прав громадян України, — пояснив урядовець. — Цей договір фундаментально порушено Росією, і тому його не може бути пролонговано».

Україна весь час використовувала цей договір і посилання на нього в процесі формулювання позовів проти Росії до міжнародних судів. «Це стосується і міжнародного суду ООН. І в нас зараз є кілька революційних позовів проти Росії. Це наш позов у межах Міжнародного арбітражу, в межах Конвенції про морське право, це, звичайно, також позов громадян України до Страсбурга щодо порушених їхніх прав. Але що дуже важливо — саме посилання на порушення Росією цього договору допомогло нам досягти успіху в процесі навколо так званої справи боргу Януковича. І зараз, і це знову-таки революційне питання, збройну агресію і гібридну агресію Росії розглядатимуть у Лондонському суді», — цитує Укрінформ слова міністра.

Ситуація з цим договором має стати своєрідним уроком для України, оскільки в ньому не передбачено жодних процедур відповідальності за порушення норм і статей: «Можливо, це урок всім нам. Якщо його уважно прочитати, то в ньому навіть не передбачено жодної процедури врегулювання суперечок. Якщо країна порушує цей договір, то, як правило, має бути чітко вказано логіку, до яких органів звертатися. Але навіть цього не було в ньому передбачено».

Він зауважив, що для багатьох з політичної і емоційної точки зору дуже важко зрозуміти, «для чого ми вибрали стратегію нерозірвання цього договору, а саме непролонгації». Це зроблено для того, щоб саме посилання на договір і надалі допомагало Україні у розгляді справ проти Росії в міжнародних судах, пояснив Павло Клімкін.

А проблем із внесенням законопроекту про припинення дії договору про дружбу між РФ та Україною не буде. У Верховній Раді заздалегідь досягнуто політичного консенсусу з цього питання. Після того, як законопроект пройде процедуру внутрішньодержавного погодження, переконаний міністр, проблем з його ухваленням також не виникне.

Україна й далі послідовно працюватиме над переглядом договірно-правової бази з Росією. «Як і договір про дружбу, її має бути докорінно переглянуто, але робити це ми будемо відповідно до чіткої стратегії і не дозволимо Росії маніпулювати припиненням важливих двосторонніх угод і робити так, щоб це йшло на шкоду українським громадянам», — запевнив головний дипломат країни.

Не обійшлося, звичайно, й без питання угорського громадянства, яке набуло резонансу після поширеного відео з консульства Угорщини в Береговому. Хоча подвійне громадянство в Україні заборонено, але переслідування за такий факт законодавством не передбачено. «Звичайно, якщо хтось схоче стати державним службовцем чи військовим — то вже зовсім інше питання», — зазначив міністр.

Відео з роздачею угорських паспортів у Береговому викликало і політичне, і емоційне обурення в українському суспільстві, зауважив урядовець. Зокрема через те, що угорські консули, які мають дотримуватися Віденської конвенції, на нашій території роблять абсолютно протилежні речі. Та ще й інструктують громадян, яким чином обходити українське законодавство. «Це фундаментально абсолютно неприйнятний факт», — резюмував Павло Клімкін. Хоча крапку в цій історії ставити ще зарано.

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