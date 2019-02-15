«Турбоатом» — не єдине з підприємств Харкова, які справедливо вважають флагманами української економіки. Тому про її майбутнє, про майбутнє всієї держави варто говорити саме тут — в індустріальному центрі країни, місті студентської, наукової та робітничої слави. На цьому Президент Петро Порошенко наголосив, вітаючи колектив акціонерного товариства «Турбоатом» з 85-ю річницею заснування. Він побажав нових потужних турбін, яскравих інженерних рішень і належної винагороди за творчу працю. Президент відзначив самовіддану працю й високий фаховий рівень працівників заводу, що стало запорукою збереження та примноження індустріального потенціалу, повідомляє департамент прес-служби АП.

Під час робочої поїздки до Харківської області Петро Порошенко зустрівся не лише з керівниками промислових підприємств регіону, а й із представниками світових енергетичних компаній, науковцями, освітянами. Він підкреслив, що модернізація енергосистеми України, атомних, гідро-, теплових електростанцій і магістральних електричних мереж дає змогу завантажити роботою «Турбоатом», Електроважмаш, які демонструють економічне зростання, активно виходять на світові ринки.

«Вдалося оновити гідрогенеруючі потужності, повністю модернізувавши обладнання на Дніпровській ГЕС і Дністровському каскаді й забезпечити роботою понад 40 тисяч працівників у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та інших областях. Левову частку роботи виконує саме національний виробник індустріальний гігант «Турбоатом» — лідер енергетичного машинобудування, який навіть у складні економічно часи був оплотом надійності», — зауважив глава держави.

Рух у правильному напрямку

Президент констатував, що Харківщина має значні конкурентні переваги, привабливі для інвесторів: розвинену транспортну інфраструктуру для міжнародного транзиту товарів, розвинену інфраструктуру банківського сектору, потужний кадровий, інноваційний та науково-технічний потенціал. «Яскраве підтвердження цього — 500 іноземних делегацій, які щорічно відвідують Харків. Це більш ніж дві делегації на кожен робочий день року. Саме це демонструє ефективність роботи обласного керівництва з інвесторами, довіру промисловців. Це правильний та ефективний рух», — зазначив глава держави.

Торік найбільшим торговельним партнером області був Євросоюз. «Харківські підприємства навчилися працювати на європейському ринку —вони там не прохачі, а застовпили за собою надійне місце, нарощують товарообіг із країнами європейського континенту. Важливо, що експортують не сировину, а дедалі частіше продукцію з високою часткою доданої вартості. Цьому сприяє те, що у промисловців регіону (це стосується всієї країни) під час експорту немає проблем з поверненням ПДВ. Уже не треба носити хабарі, живити корупцію і давати відкати по 20—30%. З 2016-го по 2018-й харківські підприємства наростили експорт на ринок ЄС на 40%», — зауважив Петро Порошенко.

В області дуже швидко розв’язали логістичну проблему — тривалість проходження вантажів до кордону з європейськими країнами. Як приклад названо роботу на Харківщині пілотного проекту «Слобожанський експорт в ЄС», який перебуває під патронатом обласного керівництва.

«Промисловці відчувають цю підтримку. Україна інвестує у транспортну мережу: ремонтує дороги, залізницю, побудовано Бескидський тунель, через який залізницею проходить понад 63% вантажів у бік західного кордону країни. Так розв’язують проблеми, так скорочують терміни доставки продукції наших підприємств до кордонів європейських країн. Для Харківщини вони скоротилися з 15 до двох діб», — підкреслив Президент.

Петро Порошенко наголосив, що значну роль в економічному зростанні України відіграло підписання Угоди про асоціацію з ЄС, ратифікацію якої намагалася заблокувати Росія.

«Нині частка ЄС у структурі нашого експорту становить уже 42,6%. Наш експорт досяг найбільшої позначки за всю торговельну історію з ЄС. Частка експорту Росії з 33% скоротилася до 7,7%. І більше вона не має важелів тиснути на Україну, — зауважив Президент. — Наша амбітна мета — стати невід’ємною складовою європейської цивілізації та наріжним елементом її безпеки. Без безпечної України не може бути безпечної Європи. Нам вдалося подолати складний період економічного та промислового спаду, й нині держава впевнено розвиває свої можливості завдяки співпраці з Європейським Союзом. Ми не лише уникли дефолту, а й стабілізували національну валюту. Економіку виведено з піке. ВВП зростає впродовж 12 кварталів, уперше за п’ять років інфляція менш як 10%. Золотовалютні резерви перевищили довоєнний рівень і становлять майже 21 мільярд доларів», — уточнив Петро Порошенко.

Агресор має заплатити за злочини

Глава держави говорив і про те, що Україна позбулася російської газової залежності. «Це наш рішучий крок щодо підвищення енергоефективності й забезпечення енергонезалежності держави. Ми вистояли без російського газу», — наголосив він і нагадав про перемогу України у Стокгольмському арбітражному суді, за рішенням якого нашій державі Газпром має виплатити 4,6 мільярда доларів, які переплатила Україна. Президент нагадав, що з початком агресії Росії проти України у 2014 році значну частину промислового потенціалу нашої країни було зруйновано або окуповано. «Здійснивши анексію Криму й окупацію частину Донбасу, Росія заблокувала роботу понад 20% промислових підприємств України. Від продовження економічної блокади найбільше постраждав схід країни — український промисловий центр», — зазначив Петро Порошенко.

Україна в межах програми імпортозаміщення протягом останніх двох років відмовилася від імпорту понад 50 тисяч найменувань продукції з Російської Федерації.

«Росія не зупинила нашої оборонки. З 2014 року ресурси держави спрямовуються на створення армії. Не соромно зараз дивитися на українську армію, яку озброєно, нагодовано, одягнено, взуто, вона з новою системою медичного обслуговування, а головне — вмотивована й патріотична. Нині армія має найвищий рівень довіри в суспільстві», — підкреслив Президент.

Глава держави повідомив, що 20 лютого виступить на засіданні Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку.

«Із трибуни Генасамблеї ООН вперше доповідатиму про ситуацію на окупованих територіях, вимагаючи захисту суверенітету, територіальної цілісності й незалежності України. Окупація завдала важкого удару не лише по українській промисловості. Окупація принесла численні страждання, держава платить за це високу ціну, найвищу — життями своїх героїв. Ми маємо право жити у вільній державі, а Росія нарешті має заплатити за скоєні нею злочини», — резюмував Петро Порошенко.