Тернопілля має амбітні наміри стати популярною локацією для знімання й популяризації українських фільмів. Щойно в обласному центрі закінчили роботу над короткометражкою «Жага неба», складовою кіноциклу «Слава Україні! Героям слава!». Тож тернопільці вже побували на її допрем’єрному показі.

Називають справжні імена

У «Жазі неба» йдеться про людину з особливими потребами, яка не замкнулася у своїх бідах, не здалася на поталу долі, а навпаки, прагне бути дієвою, активною в суспільстві. Головного героя звати Андрій Соколовський. На станції юних техніків він веде гурток. З першими вибухами російської агресії прагне зробити власний внесок в оборону рідної землі. Тож береться за створення безпілотника «з такими можливостями, що сепарам і не снилося».

Андрієві вдається досягнути бажаного, в цьому йому допомагають волонтери, але аж ніяк не військовий комісар, який не пускає його на фронт, вимагає виробити технічну документацію на «самодєлку». Головний герой після великих зусиль опиняється-таки на лінії вогню, в лавах добровольців.

У фільмі звучить фраза, що найважливішу деталь до Андрієвого творіння зуміла дістати Катерина Бойко. Це справжнє ім’я тернополянки, волонтерки з позивним «Кобра». Саме пані Катерина запропонувала авторам кінопроекту присвятити одну з картин людині з особливими потребами. Ця тема їй близька, бо знає особисто багатьох воїнів АТО, яких війна зробила такими.

Відповідальність знімальної групи

У кінопроекті «Слава Україні! Героям слава!» російсько-українську війну глядач побачить очима зокрема бійця, капелана, госпітальєра, української жінки, дівчинки-волонтерки. Тут документалістика яскраво та органічно вплітається в художню канву стрічок. Десь звучать справжні імена, десь їх із певних причин треба замінювати. Але залишається незмінною суть важливої справи героїв, пориву їхньої душі, патріотизму. А ось правдиво донести їхні мрії-діяння до глядача — справа і відповідальність всього знімального гурту.

Втілити цю своєрідну сагу про героїзм і добрі справи українців вирішив Союз молодих кінематографістів України «10 муза». Голова правління цієї творчої формації Олена Фурдуй родом із Севастополя. Її чоловік і перший заступник режисер Олександр Пушкін походить з Одеси. Нині обоє займаються продюсуванням.

Олена Фурдуй закінчила три виші, де вивчала режисуру, менеджмент і продюсування. Зазначає: бачила, що чи не все, що знімає молодь, припадає пилюкою на студентських полицях або не відзначається якістю. Тож вирішила створити певну платформу, де б молоді фахівці могли зустрічатися, об’єднуватися в команди й братися до зйомок фільмів.

Організувала кінофестиваль «Десята муза», який набув популярності. До них приєдналася велика кінокомпанія Star Media і навіть почала брати деяких акторів і режисерів на роботу.

Першою значною творчою працею пані Олени та Союзу молодих кінематографістів став фільм «Салдатики» за мотивами однойменного оповідання Володимира Винниченка. Картину знімали 2014 року, після трагічних подій на Майдані. Кінематографісти повернулися в часі разом з класиком української літератури рівно на 100 років, коли селяни вже не мали сил працювати на пана і прийшли сказати це йому. Проте зустріли тут солдатів. Як поведуться вояки, влада проти збідованого народу? Запитання, що було визначальним і в літературному творі, і під час Революції гідності.

«Салдатиків» показали всій Україні, кінострічка мала резонанс. Пані Олена зізнається, що після показу цього фільму їй стали активніше допомагати в здійсненні нового проекту. Ідеться про кіноальманах «Слава Україні! Героям слава!», присвячений подіям на сході України.

Олександр Пушкін зазначає, що з художніх картин Союз молодих кінематографістів має до втілення й проект повнометражного фільму про воїнів підрозділу особливого призначення. Активно працюють і над створенням документальних стрічок. Скажімо, про Героя України знаного аграрія з Херсонщини світлої пам’яті Віру Найдьонову розповіли в «Материнському полі». Уже півроку триває робота над проектом «Лицар Гідності», що складатиметься і з документального, і з повнометражного художнього фільмів. Його присвячено громадському діячеві Василю Червонію, якого, на жаль, теж з нами вже немає. Прем’єра фільму відбудеться в Рівному на День Незалежності України.

Кошти знайшли в області

«Жагу неба» можна назвати тернопільським кінопродуктом. Кошти на його виробництво знайшли в області. Кістяк творчого колективу також становили тернопільці — артисти місцевого драмтеатру ім. Тараса Шевченка. Режисером-постановником короткометражки виступив режисер театру В’ячеслав Жила.

Довіру в творенні образу свого героя, в умінні душевно передати весь його запал життя та основної справи в мене викликав Василь Гураль, який зіграв роль Андрія Соколовського. Втім, не насаджуватиму глядачеві власних міркувань. Скажу лише: і «Жагу неба», і всі інші стрічки кіноальманаху переглянути треба обов’язково. Вони про справжніх патріотів. Окрім широкого прокату, ці картини мають з’явитися й на телеекрані. Олена Фурдуй прагне показати кіноцикл і за кордоном.

Насамкінець. Олена Фурдуй готова продюсувати і повнометражний тернопільський художній фільм. Він має розповісти про останній бій УПА, який прогримів 14 квітня 1960 року поблизу хутора Лози на Тернопіллі.