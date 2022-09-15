Європейські санкції, запроваджені проти росії через вторгнення в Україну, вже мають серйозні наслідки й істотно впливають на воєнну спроможність російської армії. Про це заявив високий представник з питань безпекової та оборонної політики ЄС Жозеп Боррель під час години запитань та відповідей у Європарламенті «Поточна воєнна ситуація в Україні». Головний дипломат ЄС закликав європейські країни не послаблювати колективної підтримки України.

росія не здатна компенсувати свої військові втрати

«Якщо ви зазирнете всередину розбитих на території України російських танків, то побачите там величезну кількість електронних компонентів від європейських високотехнологічних компаній. 45% російських технологій залежать від деталей, які надходили з Європи, і тепер цей імпорт припинився. Дві третини цивільних російських літаків вже не можуть здійматися в повітря, бо наші санкції не дають змоги отримувати запчастини, яких вони потребують», — пояснив Жозеп Боррель. За його словами, санкції ЄС призвели до того, що росія вже не здатна компенсувати величезні військові втрати.

За інформацією Єврокомісії, нафтогазові доходи рф за перші вісім місяців 2022 року знизилися на 18% порівняно з аналогічним періодом 2021-го, оскільки країни Євросоюзу почали купувати в росії вп’ятеро менше енергоносіїв, ніж до війни. Обсяги постачання енергоносіїв з рф у ЄС знизилися настільки, що навіть зростання цін на газ більше не компенсує втрат російського бюджету, стверджує Жозеп Боррель.

«Ми й надалі знижуватимемо споживання російського газу та докладатимемо всіх зусиль для повної енергетичної незалежності від цієї країни», — запевнив він.

Відповідаючи на репліки депутатів про необхідність збільшити обсяги постачання зброї Україні, Боррель нагадав, що на базі Європейської служби зовнішньої діяльності було створено механізм обміну даними, за допомогою якого обробляють і координують запити щодо зброї, які надходять з України. «Ми, разом із США та іншими партнерами намагаємося виконати ці запити», — сказав дипломат.

За його словами, Україна почала контрнаступ, який «показав гарні результати». Проте «путін очікує, що демократії ослабнуть, їх зламає зима», тому ЄС має й надалі надавати допомогу. Жозеп Боррель зауважив, що шість місяців тому на початку війни було важко повірити, що російська армія відступатиме. Проте це відбулося завдяки мужності українців і нашій їм допомозі.

«Хочу звернутися до європейських громадян із закликом не послаблювати підтримку України, а продовжувати її, щоб цей конфлікт врегулювався на користь України в інтересах її територіальної цілісності», — сказав верховний представник ЄС.

Німецький депутат Міхаель Галер звернувся до Жозепа Борреля із прохання поговорити за лаштунками із представниками німецької влади, щоб Берлін об’єднав довкола себе інші країни, зокрема Францію, Італію та Іспанію, і забезпечив би постачання танків в Україну.

«Я не міністр оборони ЄС і не можу давати розпорядження, моя робота — координувати зусилля урядів», — зазначив Боррель. Щодо спілкування з керівництвом ФРН він запевнив, що говорить про допомогу Україні з усіма урядами ЄС, і вони запевняють, що готові її продовжувати.

путін не хоче припиняти війну

Депутатів цікавила думка Жозепа Борреля про ймовірність початку мирних переговорів між Україною та росією і те, чи підтримує він позицію президента Володимира Зеленського, який заявив, що переговори з москвою будуть можливі лише тоді, коли останній російський солдат залишить українську територію.

«Я не буду тією людиною, яка радитиме Президентові України, коли починати мирні переговори з росією, бо це він має справу з воєнним вторгненням. Якщо говорити про ЄС, то для нас що швидше почнуться такі переговори, то буде краще», — сказав дипломат. Він наголосив, що воюючі сторони починають переговори «не завдяки диву, а певним обставинам».

Усі європейські лідери, які спілкуються з путіним, отримують від нього однакову відповідь: доки цілей у війні не досягнуто, він її не припинить. «Тож замість того, щоб питати в Зеленського про мирні переговори, треба питати в путіна, коли і як він припинить агресію», — заявив Жозеп Боррель.

Важкі випробовування для України тривають не лише на полі бою, а й в економічній галузі. Литовський євродепутат Андрюс Кубілюс, посилаючись на дані міжнародних фінансових інституцій, зазначив, що для підтримки української економіки необхідно від 5 до 9 мільярдів євро щомісяця. Він запитав, як Єврокомісія планує допомогти з розв’язанням цієї проблеми. Жозеп Боррель зауважив, що сума макрофінансової допомоги ЄС для України 2022 року становить 9 мільярдів євро. З них було вже надано понад мільярд, країни-члени погодилися надати найближчим часом ще 5 мільярдів, решта надійде трохи пізніше, повідомив Жозеп Боррель.