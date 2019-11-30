Як повідомили «Урядовий кур’єр» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку 2019 року на урядову «гарячу лінію» надійшла майже 131 тисяча звернень з питань житлових субсидій, що становить 12,4% загальної кількості зареєстрованих звернень. Найактивніше зверталися жителі Києва, Дніпропетровської, Харківської та Донецької областей. Працівники центру надали консультації та довідкову інформацію майже 37 тисячам заявників.

Треба звикати до монетизації

Кожне третє з надісланих на розгляд органам виконавчої влади звернень із зазначених питань стосувалося невиплати субсидії. Субсидіанти-пенсіонери повідомляли, що не отримали разом із пенсією житлову субсидію готівкою в уповноважених банках або через відділення АТ «Укрпошта». Причинами цього, зокрема невиплати коштів через АТ «Ощадбанк», громадяни найчастіше називали такі: відсутність інформації про одержувача субсидії у реєстрі нарахованих субсидій та помилки в персональних даних; проблеми з укладенням договорів між АТ «Ощадбанк» та надавачами комунальних послуг.

Крім того, заявників з Дніпропетровської, Харківської областей та м. Києва турбувало непризначення субсидії на наступний строк, а також повернення Ощадбанком не отриманої громадянами впродовж місяця субсидії на рахунки Мінсоцполітики.

Претенденти на отримання субсидії, здебільшого з Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, скаржилися з приводу відмов у її наданні. Соціальні органи мотивували відмови такими підставами: розбіжності в кількості зареєстрованих та фактично проживаючих осіб; несплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; непогашена заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів тощо.

Аналіз звернень свідчить, що громадяни потребують докладніших роз’яснень щодо умов отримання і повернення субсидії, зокрема: інформації стосовно переліку ймовірних додаткових довідок; обґрунтування підстав для припинення нарахування цього виду допомоги. Правомірності повернення сум субсидії надавачами комунальних послуг до державного бюджету, АТ «Ощадбанк» на рахунки Мінсоцполітики або на вимогу органу соцзахисту в разі надміру чи безпідставно виплаченої суми субсидії.

Жителька м. Сєверодонецька Луганської області зателефонувала на урядову «гарячу лінію» та повідомила, що вона отримує субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, яку призначено в УПСЗН м. Сєверодонецьк через відділення Ощадбанку. Громадянка стурбована невиплатою субсидії з травня 2019 року. Для вирішення питання вона зверталася до зазначеного УПСЗН та відділення АТ «Ощадбанк», проте станом на 8 жовтня 2019 р. проблема залишається нерозв’язаною. Тому заявниця просила посприяти у виплаті субсидії за період заборгованості.

У Сєверодонецькій міській раді повідомили, що, згідно з інформацією Мінсоцполітики, кошти за травень — липень 2019 року було перераховано до АТ «Ощадбанк». Виплату коштів субсидії за серпень 2019 року здійснено у вересні разом з пенсійною виплатою.

Відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. №848, не виплачені одержувачам житлової субсидії кошти повертають Пенсійний фонд України та АТ «Ощадбанк» на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в Казначействі.

Реєстри осіб, яким не виплачено житлову субсидію в готівковій формі, отримані від Пенсійного фонду України та АТ «Ощадбанк», Мінсоцполітики передає структурним підрозділам з питань соціального захисту населення для врахування під час надання житлової субсидії у наступних періодах. Тобто не отриману заявницею суму субсидії буде сплачено у жовтні 2019 р. разом з пенсійною виплатою. Під час зворотного зв’язку фахівець урядової «гарячої лінії» з’ясував, що у жовтні 2019 року заявниці виплачено всю заборговану суму грошових коштів монетизованої житлової субсидії за неопалювальний період 2019 року разом з пенсійними виплатами.

Заявник з Олешківського району Херсонської області отримав повідомлення від УПСЗН про призначення субсидії з лютого 2019 року. Станом на 07.10.2019 р. кошти субсидії не отримав. З цього питання у серпні 2019 р. звертався до УПСЗН, де його повідомили, що сталася комп’ютерна помилка. Заявник просив посприяти у виплаті субсидії з лютого 2019 року.

У відповіді департаменту соціального захисту населення Херсонської облдержадміністрації зазначено, що на підставі розрахунку заявникові призначено субсидію на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Ці кошти направлено на виплату через АТ «Укрпошта» 9 жовтня 2019 року. Фахівець урядової «гарячої лінії» зателефонував заявникові й переконався, що грошові кошти монетизованої житлової субсидії виплачено через відділення АТ «Укрпошта» разом з пенсійними виплатами у повному обсязі.

На «гарячій лінії» реєструють і подяки

Жителька Гадяцького району Полтавської області дізнавалася в УПСЗН Гадяцького району про призначення житлової субсидії на тверде паливо, але їй порадили звернутися до відділення АТ «Ощадбанк». Раніше вона отримувала кошти через відділення поштового зв’язку, тому вона просила фахівця урядової «гарячої лінії» допомогти з’ясувати, де їй мають виплатити субсидію.

В управлінні соціального захисту Гадяцької райдержадміністрації Полтавської області роз’яснили, що суму нарахування домогосподарству заявниці субсидії на тверде паливо та скраплений газ на 2019 рік було внесено у виплатні відомості АТ «Укрпошта» за липень 2019 року У зв’язку з відсутністю одержувача вдома невиплачену готівкову субсидію було внесено у виплатні відомості вересня. Наприкінці жовтня заявниця отримала кошти субсидії на 2019 рік у повному обсязі. Вона зареєструвала подяку центру за чуйність та увагу фахівців урядової «гарячої лінії».

Пенсіонерка з м. Коростишів Житомирської області повідомила, що із травня 2019 року не отримує кошти субсидії, яку нараховує УПСЗН міста. За її словами, працівники управління зробили помилку в особових документах (неправильно вказали серію паспорта). Із цього питання вона неодноразово зверталась до УПСЗН, але безрезультатно. Тому просила допомогти отримати субсидію.

За підсумками розгляду в Житомирській обласній державній адміністрації повідомили, що, за інформацією Коростишівської райдержадміністрації, виплату заявниці коштів за травень — вересень поточного року не було проведено, оскільки було виявлено помилки в даних про одержувача житлової субсидії. Управління праці та соціального захисту населення сформувало реєстр із новими паспортними даними та передали для виплати через Пенсійний фонд України. Житлову субсидію готівкою за травень — вересень 2019 року заявниці було виплачено разом з пенсійною виплатою у жовтні цього року. Під час зворотного зв’язку громадянка підтвердила, що отримала кошти субсидії у жовтні.

За період з 18 по 25 листопада 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 34 552 звернення, з них телефоном — 32 319, через інтернет — 2233.

Звертаємо увагу, що на вебсайті центру в розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію».

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем:

Урядова гаряча лінія 1545-1,

Урядова гаряча лінія 1545-2,

Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ:

(044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону:

0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»:

+38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою:

www.ukc.gov.ua.