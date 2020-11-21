Два останні тижні принесли новини, які дали людству надію на те, що наймасштабнішу за останні сто років пандемію можна зупинити

Фармацевтичні компанії Pfizer, BioNTech та Moderna оголосили, що вакцини, над якими вони працювали, виявилися більш ніж на 90% ефективними. Pfizer уже заявив, що планує подати заявку на початок екстреного використання вакцини протягом кількох днів.

Проте на варто на радощах планувати новорічні вечірки та застілля. Навіть якщо європейські регулятори найближчим часом дозволять використовувати ці вакцини, більшість людей ще протягом певного часу не зможуть отримати щеплення, прогнозує видання Politico. Існує велика кількість запитань щодо того, якого рівня захисту можна досягти завдяки щепленням і як довго він триватиме. Існують значні проблеми з тим, як виготовити достатню кількість вакцини для імунізації населення фактично всієї планети.

Коли повернеться нормальне життя?

Один з розробників вакцини співзасновник компанії BioNTech Угур Сахін заявив: «Якщо все буде гаразд, то нормальна зима буде наступного року».

Проте керівник Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА) Емер Кук вважає, що винайдення антикоронавірусних вакцин — це дуже важливий крок, та «вакцина сама по собі не стане срібною кулею». Вона висловила сподівання, що вакцини отримають дозвіл на масове виготовлення ще до кінця 2020 року.

Щодо постачання вакцин, то їх спочатку справді буде обмежено. BioNTech та Pfizer планують виготовити 50 мільйонів доз до кінця 2020 року та 1,3 мільярда — до кінця 2021 року. Кожній людині знадобляться дві дози, тому за сприятливого перебігу подій до кінця 2021 року можна щепити 650 мільйонів людей. Moderna заявляє, що зможе виготовити 20 мільйонів доз до кінця 2020 року, проте тільки для США. А на початку 2021-го ця компанія сподівається виготовити таку саму кількість для решти країн. З огляду на те, що населення планети становить майже 8 мільярдів людей, це буде краплею в морі.

Ліпше багато вакцин, ніж одна

Щоб отримати найкращі результати, необхідно кілька вакцин. Різні вакцини мають різні показники: одна може бути ефективнішою для літніх людей або вразливих груп населення, а інша — для молоді. Одна може запобігати поширенню вірусу, а інша — важкому перебігу хвороби.

Досі ще не остаточно зрозуміло, якого рівня імунітету достатньо для захисту кожного від коронавірусу. Достеменно не відомо навіть те, скільки триває імунітет тих, хто вже перехворів. Вакцини не завжди імітують природний імунітет. Деякі виробляють імунітет триваліший, ніж той, який ви отримуєте після природного зараження. Проте інші можуть мати менш тривалий ефект. Може виявитися, що щеплення мають бути регулярними, щоб весь час підтримувати імунітет на належному рівні.

Виробництво різних вакцин має нюанси. Вакцини від BioNTech і Pfizer легше і швидше виробляти, але їх необхідно зберігати в дуже низькій температурі у сухому льоду. Вакцину від фірми Moderna можна зберігати протягом 30 днів у звичайних холодильниках, але процес її виробництва довший. Антикоронавірусні вакцини розробляють у рекордні терміни, але це не означає, що вони погані. Швидкість роботи над вакциною лише свідчить про те, що фармацевтичні компанії та уряди вкладають у це безпрецедентні кошти і покладаються на передові наукові відкриття.

Міжнародні регуляторні органи, зокрема Європейське агентство лікарських засобів, заявляють, що не ризикуватимуть безпекою людських життів і здоров’ям за жодних обставин. Натомість вони пришвидшили довгий бюрократичний процес схвалення ліків і створили можливість виробникам вакцин подавати дані у процесі випробовувань, а не лише кінцевий результат.

Скептики поки що не страшні

Останні опитування засвідчують, що у європейських країнах доволі поширене скептичне налаштування громадян щодо вакцинації. Проте спочатку це не становитиме значної проблеми, оскільки в будь-якому разі протягом першого часу очікується дефіцит вакцини.

Експерти вважають: найкраще, що можуть зробити уряди країн, — почати активну кампанію з пояснення важливості вакцинації. Влада має розповісти, яких заходів вона вживає для гарантування безпеки вакцин, і спростувати міфи щодо вакцинації, які циркулюють в інтернеті.

Єврокомісія вже домовилася про закупівлю двох мільярдів доз різних вакцин проти коронавірусу, які ще перебувають у процесі розроблення. Якщо уявити, що всі ці вакцини виявляться ефективними й безпечними і всі замовлення буде виконано вчасно, то можна гарантувати близько 1,2 мільярда щеплень, що припадуть на 448 мільйонів людей у ЄС, кожному з яких буде потрібно по два щеплення. Угоди ЄС на закупівлю вакцин містять можливість перепродувати їх чи надавати безплатно іншим країнам.

Ціна — комерційна таємниця

У Єврокомісії запевняють, що всі країни ЄС одночасно отримають вакцину пропорційно до кількості населення. Першими в черзі на щеплення стоять медики й ті, хто працює в будинках для догляду за літніми, потім — люди, старші за 60 років; громадяни із хронічними захворюваннями, бо вони перебувають у групі ризику, а також ті, хто працює в соціальній сфері, й малозабезпечені. Більшість країн ЄС заявили, що не оголошуватимуть щеплення проти коронавірусу обов’язковим.

Попри тиск Європарламенту, Єврокомісія та фармацевтичні компанії досі офіційно не розголошують ціни за дозу вакцини, посилаючись на комерційну таємницю. Проте деяка інформація є. Вакцину від компанії AstraZeneca, вірогідно, продаватимуть за собівартістю до кінця пандемії (цей термін встановлено на липень 2021 року), близько 2 євро за дозу. Дорожчі вакцини від компанії Moderna продаватимуть приблизно по 32—37 доларів за дозу. Чи покриватиме вартість щеплення медичне страхування, чи кожен громадянин повинен буде сплачувати вартість із власної кишені, залежить від рішення національних урядів. Проте наприклад влада Бельгії оголосила, що вакцинацію від коронавірусу проводитимуть безплатно кожному громадянинові країни й усім тим, хто перебуває на її території.