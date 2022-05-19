Українські жінки та діти, які втекли від війни у країни Євросоюзу, можуть стати здобиччю сучасних работоргівців, застерігають в ОБСЄ

Ще до початку російського вторгнення в Україну, яке призвело до масового виїзду за кордон мільйонів біженців, українці були серед представників десяти найбільш експлуатованих націй у світі. Фахівці передбачають, що масове прибуття за кордон з України переважно жінок і дітей, які дуже швидко залишили домівки і, як правило, не мають достатніх фінансів для проживання, закордонних знайомих, не знають іноземної мови, призведе до стрімкого зростання кількості жертв торгівлі людьми.

Про це під час брифінгу, який відбувся у Брюсселі, заявив спеціальний представник і координатор ОБСЄ щодо боротьби з торгівлею людьми Валіант Річі. За його словами, за таких обставин українських жінок, які виїхали за кордон, можуть змусити до заняття проституцією. Особливе занепокоєння спричиняє те, що торгівці жінками почали активно послуговуватися соціальними мережами та спеціальними сайтами, які маскують під сайти для пошуку роботи чи соціальної допомоги біженцям з України.

Виявляти небезпечні сайти та підозрілі інтернет-платформи

Такі висновки експертам ОБСЄ дає змогу зробити той факт, що за два місяці війни фахівці помітили: пошуки в інтернеті за запитом «українське порно» зросли до 600%, а за запитом «український ескорт» — до 200%. Нещодавно внаслідок спеціальної операції поліції Швеції було заарештовано 38 чоловіків за те, що через інтернет вони займалися пошуком українок для інтимних послуг. Як зазначив Валіант Річі, ці факти свідчать про зростання попиту на сексуальний доступ до українок, і цей попит слугуватиме поштовхом для торгівців людьми втягувати у свій незаконний бізнес жінок з України.

ОБСЄ повідомила владу європейських країн про ці ризики і розробила перелік рекомендацій зі зміцнення зусиль для визначення та скорочення ризиків торгівлі людьми онлайн, які виникли внаслідок гуманітарної кризи в Україні. В ОБСЄ радять спеціальним службам уважно відстежувати інтернет-простір на виявлення небезпечних платформ, за допомогою яких жінок можуть втягувати у тенета торгівці людьми. А також проводити інформаційні кампанії для українських біженців, повідомляючи їх про всі можливі ризики різних форм торгівлі людьми. Влада країн, на території яких перебуває значна кількість біженців з України, має забезпечити їм доступ до соціального житла, мовних курсів, ринку праці, шкіл та дитячих садків, що зробить їх менш вразливими.

«Ми активно заохочуємо уряди створювати гарячі лінії, де біженці з України можуть отримати усю необхідну інформацію рідною мовою», — сказав Валіант Річі.

Найбільша загроза потрапити до рук торгівців людьми чатує на жінок не після перетину кордону з ЄС, оскільки там присутні прикордонники, багато поліції та представників міжнародних гуманітарних організацій. А вже тоді, коли жінки та їхні діти потрапляють у країну, де вони вирішили зупинитися.

«Зазвичай на той період у них закінчуються гроші і вони опиняються самі у незнайомій країні, без друзів і підтримки», — розповів представник ОБСЄ. За його словами, мережа новітніх работоргівців складається з громадян України і з громадян інших країн, проте шляхи і способи торгівлі людьми вони напрацювали ще до початку війни».

Нікому не віддавайте своїх документів

На прохання кореспондента «УК» Валіант Річі дав кілька порад українкам щодо того, як не стати жертвою работоргівлі.

«Ніколи і нікому не віддавайте своїх документів. Це дуже важливо. Вони не лише посвідчують вашу особу, а й на підставі цих документів ви отримуєте тимчасовий захист і соціальну допомогу у країні, в яку прибули», — наголосив експерт.

Друге правило — покладатися лише на офіційні джерела інформації й використовувати тільки офіційні гарячі лінії. Спецпредставник ОБСЄ радить жінкам триматися групами та обирати для проживання й пересування лише ті помешкання і транспортні засоби, котрі пропонують їм офіційні служби. Щоправда, із приводу останнього є деякі складнощі, адже тисячі європейців, яких спонукає благородне бажання допомогти українцям, приходять на вокзали і пропонують біженцям жити у них безплатно. У цих ситуаціях важко визначити, які саме наміри керують людиною.

«Ще кілька місяців тому ніхто не міг передбачити, що ЄС може прийняти 3 мільйони біженців, але це трапилося і стало демонстрацією найкращих почуттів європейців щодо українців», — сказав Валіант Річі. Він зазначив, що ОБСЄ не має наміру знеохочувати людей селити в себе українців, але рекомендує владі реєструвати випадки, коли громадяни надають біженцям приватне житло.

Якщо ви все-таки потрапили у пастку торгівців людьми, перше, що вам треба зробити для порятунку, — подзвонити на гарячу лінію поліції. «Навіть якщо у вас немає документів і ви не знаєте, де перебуваєте, поліція має засоби для того, щоб відстежити ваш дзвінок», — запевнив представник ОБСЄ.