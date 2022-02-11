Чимало школярів Південно-Західного житлового масиву Черкас, прямуючи на навчання до своїх шкіл, проходить біля покинутого приміщення дитсадка. Двоповерхові корпуси зяють вибитими вікнами, напівзруйнованими, розписаними лайливими словами стінами вже багато років. Усе це — посеред житлового кварталу, забудованого дев’яти- й десятиповерхівками.

Колись за цією адресою був дошкільний заклад «Струмочок», опісля — пекарня й архів. Тепер на снігу біля пустки видно свіжі дитячі сліди — дехто з дітей знаходить тут сумнівні розваги, адже про огорожу чи охорону цієї території міська влада не подбала. Люди кажуть, що колишній садочок фактично став прихистком для людей без певного місця проживання та наркоманів. Такому сусідству не радий ніхто.

Демографічна криза чи байдужість?

Такий об’єкт в обласному центрі не один. Причина появи садків-привидів, як кажуть чиновники, — демографічна криза, мовляв, кількість дітей зменшується, тож заклади виявляються непотрібними. Чи справді це так? У Черкасах нині працюють 53 комунальні дошкільні заклади. Їх відвідують близько 11 тисяч вихованців віком понад два роки. За показниками попереднього року, найбільш завантаженими були центр міста й Митниця.

Як переконують у профільному департаменті, місць вистачить усім.

«Усі наші заклади мають достатньо потужностей, щоб вмістити всіх дітей дошкільного віку, які живуть у Черкасах. Говорити, що хтось не забезпечений місцем, не можна. Але проблема переповненості садків існує. На іншому масиві — Митниці на 100 місць претендує 140 дітей. Тут садки треба розвантажувати, — два роки тому пояснював ситуацію тодішній директор департаменту освіти та гуманітарної політики міської ради Сергій Воронов. — На Південно-Західному масиві наповнюваність найнижча, і він не потребує відкриття не те що садочків, а й просто групових осередків. Через певний час у зв’язку зі зменшенням кількості дітей відповідного віку ми будемо змушені консервувати навіть деякі групові осередки. Якщо комусь цікаво, то вдихнути нове життя в це приміщення — гарна ідея для бізнесу. Хтось може створити приватний заклад, який матиме непоганий попит у цьому мікрорайоні».

Але через різні обставини, як кажуть, віз і нині там. Не допомогли ні петиції, які створювали жителі міста й які набирали необхідну кількість голосів, ні показові прибирання сміття. Якось за кілька годин небайдужі містяни назбирали та вивезли звідси близько 50 мішків і пакетів сміття, серед якого були не лише гілки та пляшки, а й шприци.

Коли дітям нічим зайнятися

Нині змінити такий стан речей намагається активістка Катерина Холупняк. Свого часу вона підготувала петицію, в якій просила місцеву владу дати садочку нове життя, перетворивши його на центр дитячої творчості.

«У нашому мікрорайоні бракує якісних місць для відпочинку та розвитку дітей. Саме тому це закинуте приміщення і притягує, оскільки їм просто нічим займатися, — переконана Катерина Холупняк. — Після того як я зареєструвала петицію, побачила, наскільки актуальна проблема із цим садочком для району. Люди висловлювали всіляку підтримку, необхідні 250 голосів зібрали дуже швидко».

Через два місяці зволікань міська рада таки розглянула петицію. Депутати проголосували за те, щоб спрямувати кошти на створення на цьому місці центру дитячої творчості. Однак знайти кошти на цю потребу тоді не вдалося. Обіцяли ще торік, але вже й 2022 почався…

Початок 1990-х років в Україні супроводжувався значними демографічними зрушеннями, що призвело до скорочення мережі закладів дошкільної освіти, передусім відомчих. Про це йдеться в інформаційно-аналітичному збірнику інституту освітньої аналітики «Освіта в незалежній Україні: розвиток та конкурентоспроможність». Для збереження садків від закриття уряд рекомендував передати їх у комунальну власність, проте місцевим бюджетам бракувало коштів на їхнє утримання, що сприяло закриттю закладів та наданню вивільнених приміщень в оренду комерційним структурам або переведенню постійно діючих дошкільних установ у розряд сезонних. За даними Державної служби статистики, протягом 1991—2001 років кількість таких закладів зменшилася на 35,7%, і це відчутно погіршило доступ до якісної дошкільної освіти багатьом дітям і, як наслідок, перспективи їхнього розвитку й майбутню успішність у школі.

А як же зі зменшенням народжуваності? Як свідчить статистика, протягом 2014—2020 років чисельність хлопчиків і дівчаток, охоплених дошкільною освітою, залишалася стабільною, в межах 1,295 мільйона у 2014 році до 1,23 мільйона осіб у 2019-му. З 2014 року спостерігається поступове розширення мережі за рахунок уведення в експлуатацію нових дитячих садочків та збільшення кількості місць у наявних: на кінець 2020 року загалом в Україні було вже 2000 надлишкових місць. Утім, такі місця наявні переважно в сільській місцевості, у великих містах питання забезпечення місцями у дошкільних закладах ще й досі вирішують.

Обіцяного три роки чекають

Знайшлися мільйони гривень для втілення мрій сотень дітей та їхніх батьків на Митниці в Черкасах — тут триває будівництво нового дитсадка, але його зведення на кілька років загальмувалося.

Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко пообіцяв збудувати нові садки та школи за пів року. 31 липня 2019-го, коли в Черкаси вперше приїхав Президент Володимир Зеленський, Анатолій Бондаренко привселюдно пообіцяв побудувати у двох районах міста по школі, дитячому садку та аптеці. Ідеться про вулицю Корольова та район молокозаводу. На запитання Володимира Зеленського, скільки часу треба на будівництво цих закладів, Анатолій Бондаренко тоді відповів: «Скільки часу дасте — за стільки й зробимо». Зрештою зійшлися на шести місяцях.

Та обіцяному цього літа буде вже три роки. «На жаль, депутати поки що у повному обсязі не передбачили кошти. Вони вважають, що більш рентабельно відновити садок на Припортовій, 10, бо там потрібно менше коштів. Однак і цей садок у будь-якому разі у плані. На сесії додамо фінансування, щоб пришвидшити виконання проєктних робіт. На завершення проєктування потрібно орієнтовно 800 тисяч гривень, — цитує пояснення директора департаменту архітектури та містобудування міськради Артура Савіна, висловлене ще в 2019 році, видання hromadske.ck.ua. — Після того як погодять проєкт, має відбутися тендер. Вони у нас проходять досить складно — учасники один на одного пишуть скарги, щоб довести свою правоту. Саме будівництво за умови повного фінансування займе близько двох років».

А вже 5 лютого 2021-го під час сесії міськради депутати спрямували області 20 мільйонів гривень субвенції для співфінансування будівництва дитячого садочка в Черкасах на Митниці. Вартість будівництва садочка зросла із запланованих 40 мільйонів гривень до 100, і частина депутатів висловила сумнів у справедливості такого подорожчання. Більшість цієї суми фінансуватимуть з державного бюджету, частину — з міського.

Це будівництво вже триває. Триповерхова будівля матиме кілька ліфтів і буде обладнана за всіма вимогами інклюзії. Окрім дитячих груп і службових приміщень, тут буде басейн, музичний і спортивний зали.

«Пауза з початком робіт була пов’язана з потребою доопрацювати сам проєкт, який ми отримали від міста, — пояснив голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко. — Ми не будуємо об’єктів для галочки чи на швидкість. Ми працюємо на якісний результат. У цьому разі мета — сучасний і комфортний дитячий садочок».

Насамкінець. Чи залунає дитячий сміх у новозбудованому садочку вже цьогоріч — поки що питання, на яке чиновники не можуть дати чіткої відпові­ді. Потреба ж у ньому, як і в багатьох інших закладах дошкільного виховання, велика. Як тут не згадати колишнього очільника області Івана Лутака, який за досить короткий час набудував чимало дитячих садків. Ростіть, мовляв, розвивайтеся! На жаль, частину цих приміщень в обласному центрі перепро­філювали або й зовсім покинули. А тепер опинилися перед необхідністю їх відновлювати або споруджувати нові. Очевидно, варто жити не лише днем сьогоднішнім, а й про завтра думати.