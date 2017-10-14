День захисника України щиро й органічно входить у наше сьогодення. Авторитет армії зростає. Підтримка наших військових урядом і народом також. Лише за останній рік армії приділено стільки уваги і, зважте, поваги, що і військові, й цивільні зауважують на видимому зростанні потенціалу Збройних сил.

Це стосується фінансового забезпечення війська, а ще забезпечення військових сучасними розробками, які не лише здатні допомогти дати відсіч ворогу, а й уберегти наших солдатів від втрат. Це засвідчила XIV Міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та безпека — 2017», яка проходила днями у Києві. Неабиякий інтерес до неї виявили вітчизняні й закордонні виробники, військові й пересічні громадяни. За зразком світових виставок цьогорічна «Зброя та безпека — 2017» складалася з двох підрозділів: військового і цивільного. Особливістю першого стало значне зростання кількості іноземних учасників. Зокрема, вперше організовано національний павільйон Пакистану і широке представлення державних і приватних структур ОПК Туреччини. Підвищено присутність Китаю й ОАЕ.

Від виставки до серійного постачання

У павільйонах і на відкритих майданчиках можна було побачити натурні зразки військової техніки й озброєння. Присутній на її відкритті міністр оборони Степан Полторак ознайомився з представленими новітніми зразками озброєння та військової техніки українського й іноземного виробництва. Він повідомив, що у 2017 році внесено зміни до державного оборонного замовлення і планують значно збільшити замовлення для ЗСУ на протитанкові ракетні комплекси «Стугна», «Корсар» та інші.

— Щоб техніка стала на озброєння й зайняла своє місце, була ефективною, необхідний час. Якщо порівняти перші протитанкові ракетні комплекси українського виробництва «Стугна», «Корсар» і нинішні, різниця величезна. Тому й обсяги закупівель протитанкових засобів значно збільшуються. Якщо порівняти завдання, які стоять перед Збройними силами, і можливості, ми укомплектовані технікою, яка дає змогу виконувати бойові завдання, — сказав міністр оборони. — Розуміємо, що техніка має змінюватися, модернізуватися. Переваги, які бачимо на наступний рік, — засоби протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, протитанкові засоби, безпілотні літальні апарати, інші напрями, які значно підвищать рівень боєздатності наших Збройних сил.

Потрібні новітні засоби зв’язку

Серед кількох сотень виставкових стендів нецікавих розробок не було. Око вабили масштабні за розміром зразки техніки, невеликі, але значущі у використанні дрони, системи спостереження, пристрої для захисту інформації та безпеки, розробки з вивчення й освоєння космосу, ракети «земля-повітря», обмундирування вітчизняного виробництва, стрілецька зброя зокрема для полювання, ножі, оптичні прилади, засоби тактичної медицини і навіть ікони.

Чималий інтерес відвідувачі виявляли до засобів зв’язку. І не дивно. Як відомо, в межах нещодавнього візиту в Україну президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана відбулося підписання контракту з турецьким виробником зв’язку «Aselsan» на постачання Україні в 2018 році систем зв’язку.

— Сума контракту — понад 43,5 мільйона доларів. Завершення договору очікують до кінця 2017 року після підписання кредитної угоди між Міністерством фінансів України і Турексімбанком, — розповів керівник департаменту зв’язку та інформаційних систем військового призначення ТОВ «Еверест Лімітед» Дмитро Люлін. І пояснив, що їхнє товариство — партнер компанії «Aselsan» на території України із систем радіозв’язку та управління боєм. Їхні фахівці проводять навчання, надають послуги сервісу, інтегрують та інсталюють обладнання турецької компанії.

Співрозмовник 23 роки присвятив службі в ЗСУ. Він каже, що зміни в українській армії розпочалися лише з початком війни. А потребу в них відчували давно. Відзначив вправність приватного оборонного сектору і неповороткість державного. Розповів, яких змін потребує система управління, або, як ще називають воєнний зв’язок, нерв армії, від якого залежить успішне виконання і завершення бойової операції. Радіє, що саме розробками турецької фірми «Aselsan» переоснастять українських зв’язківців. І пояснює: турецькі партнери стали постачальником засобів ультрахвильового зв’язку для ЗСУ. Протягом року буде виготовлено і поставлено для використання за призначенням трьом бригадам ЗСУ сучасне і надійне в плані безпеки обладнання. Під час тестувань спеціалісти відзначили його сумісність з радіостанціями «Моторола», якими нині користуються не лише наші військові, а й ворожа сторона на сході. Ця сумісність дасть змогу створити безшовний перехід. До речі, радіостанції, які використовують в армії, не мають військового призначення. За словами фахівця, теоретично і практично наш ворог нині може глушити наші радіостанції, адже обладнання не має режиму боротьби з перешкодами.

Відкритий режим і режим шифрування обладнання турецького виробництва під час тестування визнали належним. Відзначили перевагу цього обладнання серед іншого в дальності зв’язку. Приміром, 50-ватна радіостанція здатна надати 75-кілометровий радіус стійкого зв’язку в різних режимах роботи.

Віце-президент фірми «Aselsan» Явуз Баїз висловив зацікавленість роботою в Україні. Він розповів про подібні проекти в Пакистані, Казахстані, Йорданії, Індонезії, Саудівській Аравії.

— Спільна робота надасть нам спільні нові можливості, тому ми тут, — додав він.

Можна виявити, а можна й запобігти

Сучасне життя вимагає від людей обачності та обережності. Безпека передовсім. Представники НВЦ «Інфозахист» розповіли, що за мету діяльності обрали створення, розроблення і впровадження нових технологій, проведення досліджень у галузі захисту інформації, безпеки тощо. Залучаючи до роботи освічених вітчизняних інженерів і програмістів, отримують високий результат роботи. Продукцію, яка пройшла випробування, успішно застосовують у цивільному житті та в зоні проведення АТО силові та спеціальні служби. Військовим у пригоді стають пристрої з радіоперехоплення і пеленгації, тактичні комплекси радіорозвідки, радіоелектронного виявлення. Понад рік наші військові користуються високошвидкісним автоматизованим малогабаритним пеленгатором «Пластун».

Цього року вперше розробники приватної фірми презентують машину власного виробництва для радіорозвідки. Це мобільний автономний комплекс, який протягом тижня має змогу вести на визначених позиціях радіорозвідку в повному діапазоні.

Майстер-клас по-армійськи

Інструктори з домедичної допомоги запрошували охочих потренуватися на манекенах надавати допомогу постраждалим до появи медиків. Справа потрібна і під час бойових дій, і в мирному житті. Саме цим вони і підкупляли. У житті трапляється всяке. Відвідувачі виставки зі спостерігачів перетворювалися на слухняних учнів. І вже через кілька хвилин після короткого інструктажу робили спроби зупинити кровотечу на кінцівці, зробити штучне дихання, намацати пульс. Офіцер запасу Дмитро Суслов, сертифікований інструктор з надання допомоги, каже, що помічні у порятунку людського життя сучасні засоби тактичної медицини. Продукція вітчизняних виробників, як турнікет і бандаж для зупинки кровотеч, отримала визнання іноземних користувачів.

Для себе дійшла висновку: виставка виставкою, але представники виробників притримуються золотого правила — тримай язик за зубами. Щойно дізнавалися, що розпитую про обладнання для підготовки репортажу для газети, відразу набирали води в рот. За будь-яких обставин заходи безпеки доречні.

Сподіватимемося, що представлене на виставці неодмінно потрапить на озброєння української армії. Потенціал ЗСУ невпинно зростатиме. А далі, впевнені, буде й перемога, і наступну Покрову захисники України зустрічатимуть з родинами, друзями, колегами, і — в мирі. Хай так буде! А сьогодні — нехай Покрова буде з кожним нашим воїном, захистить і убереже його!

Ольга ПРОКОПЕНКО,

Володимир ЗАЇКА (фото),

«Урядовий кур’єр»