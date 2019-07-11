На Сумщині активізують ремонт доріг, дбаючи не лише про кількість, а й про якість нового полотна

Стрічки новин нині рідко коли обходяться без повідомлень дорожників. Про різні види ремонту йдеться з усіх куточків Сумщини: про дороги як державного, так і місцевого значень. Це підтверджує і начальник управління інфраструктури Сумської ОДА Володимир Дудченко.

За його словами, нині триває особливо активна фаза, бо є і кошти, і погода сприяє, і дорожники не звикли без діла сидіти.

Загалом на ремонт шляхів місцевого значення області цього року в державному бюджеті передбачено 573 мільйони гривень, що на 116 мільйонів більше від торішнього показника. Цифра чимала, що потребує від дорожників доволі високої виробничої активності.

Аби не залишити поза увагою найвіддаленіші населені пункти і відповідні дорожні відрізки, кошти розподілили так: майже по 230 мільйонів на поточний середній та дрібний ремонти й експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення, решта — майже 115 мільйонів — на вулиці й дороги комунальної власності в населених пунктах.

Загалом буде оновлено 90 дорожніх об’єктів.

Вагомою грошовою підмогою традиційно стають так звані митні кошти, яких цьогоріч в області передбачено майже 26 мільйонів гривень. За них уже розпочато або вестимуть капітальний і поточний середній ремонти на 11 об’єктах, зокрема на автодорогах Н-07 Київ — Суми — Юнаківка, Т-19-07 Шостка — Кролевець (тут лагодять мостові переходи), Т-25-03 Вільне — Кролевець та інших.

Що стосується коштів державного бюджету, то їх, звісно, більше. Розпорядженням Кабінету Міністрів у Сумській області затверджено три об’єкти: реконструкція мостового переходу на автомобільній дорозі Н-12 Суми — Полтава км 70 + 838 у с. Климентове Охтирського району; капітальний ремонт дороги Н-07 Київ — Суми — Юнаківка на ділянці км 208 + 341 — км 213 + 260 та поточний середній ремонт автодороги Р-65 контрольно-пропускний пункт «Миколаївка» — Семенівка — Новгород-Сіверський — Глухів — контрольно-пропускний пункт «Катеринівка» (окремими ділянками).

Така дорожня арифметика мимоволі викликає запитання: а чи здатні дорожники краю сповна і якісно освоїти надані кошти?

На щастя, і в службі автомобільних доріг у Сумській області, і в облавтодорі, який є підрядником, упевнені: вистачає і спеціалістів, і техніки, і відповідних дорожніх матеріалів. Не кажучи про бажання і вміння поступово наводити лад у різних дорожніх куточках краю, аби водії не згадували всіх і все, долаючи ямки, баюри, ковбані.

До традиційного — ноу-хау

За словами директора ДП «Сумський облавтодор» Сергія Гайдаша, потужності підприємства сповна відповідають вимогам і викликам часу. Насамперед тут не тільки зберегли колектив, а й збільшили його із 759 в січні позаторік до 814 нині. Своєчасно виплачують заробітну плату, яка зросла у 2,3 раза — із 4059 до 9340 гривень на місяць.

Позитивну динаміку зафіксовано й стосовно державних платежів: якщо позаторік сплачено майже 48 мільйонів гривень податків і зборів, то торік — 64. А за п’ять місяців 2019-го цей показник становив майже 30 мільйонів.

Іншими словами, облавтодорівці зарекомендували себе надійними й економічно стабільними професійними партнерами служби автомобільних доріг, яка виступає замовником дорожніх робіт. Міцніє й оновлюється матеріально-технічна база, яка чутливо реагує на будівельні новації.

Так, у складі підприємства вісім асфальтобетонних та завод з виготовлення залізобетонних виробів і дорожніх знаків. А ще бітумно-емульсійна установка «Катіон-10» білоруського виробництва продуктивністю 10 тонн емульсії за годину, аналогів якій немає в Україні.

Мають тут і власне ноу-хау. З десяток років тому місцеві фахівці розробили технологію виготовлення та випуску холодної органо-мінеральної суміші, яку можна використовувати для аварійних робіт у зимовий період.

Аби здешевити ямковий ремонт порівняно з традиційною технологією та поліпшити якість, підприємство активно використовує струменеву подачу бітумної емульсії.

До слова, нині цю технологію застосовують на ремонті від кордону Чернігівської області в напрямку міста Ромни: товщина покриття сягає 22 сантиметри, що дає додаткові гарантії його якості.

Ще один істотний штрих до роботи — філія «Дорбудсервіс» налагодила виготовлення автопавільйонів зі збірних залізобетонних конструкцій, які надзвичайно зручні, компактні. Їх легко впізнати на автодорогах Сумщини — уже встановлено 160 одиниць, а також Харківщини й Донеччини, де встигли оцінити економічні, соціальні та інші переваги таких «хатинок». Як наголошують в облавтодорі, літня пора чи не найбільш спекотна і в температурному, й у виробничому поняттях.

У ці дні робітники працюють на різних об’єктах, зокрема ліквідують аварійну ямковість у Сумському, Охтирському, Кролевецькому, Конотопському та багатьох інших районах.

Постане міст на повен зріст

Ті, кому останнім часом доводилося їхати автодорогою Харків — Охтирка —Суми, не могли не помітити новенького асфальтового полотна на ділянці від кордону Харківської та Сумської областей до Охтирки.

Без перебільшення, це сучасний автобан європейського зразка, який робить честь будь-якому дорожньому підприємству. Так само не залишається непоміченою ще одна важлива будова — міст через Ворсклу в селі Климентове на автодорозі Суми — Охтирка — Полтава.

Цей мостовий перехід давно потребував ремонту, але дійшли руки тільки тепер. Багато хто хвилювався, що це зупинить жвавий рух на ділянці і водіям доведеться робити добрячий гак, аби доїхати до потрібних міст і місць. Однак переживання виявилися даремними. Лише на початку травня довелося вмикати червоне світло, та й то на якихось добу-дві.

Як розповів начальник служби автомобільних доріг у Сумській області Іван Романюк, дорожники розуміли, що цю автомобільну артерію не можна перекривати на тривалий час. Тож працювали цілодобово, аби максимально ущільнити ремонтний термін.

Разом з тим ремонт надворсклянського мосту складний, об’ємний, потребує багатьох сучасних і технічно грамотних рішень. За словами Володимира Дудченка, роботи сплановано в два етапи, впродовж яких міст буде максимально оновлено, а вже наступного року постане в усій красі.

Наведений приклад далеко не єдиний. Як повідомили в Сумському облавтодорі, загалом в області на балансі 504 мостових переходи, зокрема 212 на дорогах державного значення. Але хоч на яких ділянках вони перебувають, дорожники дбають про надійність і безпеку кожного з них.

Звісно, поки що не випадає говорити про стовідсоткове фінансове забезпечення, що дало б змогу відразу полагодити 42 мости, які потребують ремонту. Однак роботи активізуються, зокрема на мостовому переході через річку Ташань на автодорозі Т-17-05 Лохвиця — Охтирка — КПП «Велика Писарівка», у Кролевці, деяких інших об’єктах.

Аби ремонт прискорити і зробити більш якісним, почали застосовувати сучасні технології. Замість застарілих малих мостів використовують металеві гофровані конструкції.

Відразу два таких мости з’явилися недавно на км 108+850 та 110+927 автодороги Р-46 Харків — Охтирка.

Гофровані труби з нержавіючої сталі, які активно використовують у ремонті штучних споруд, стійкіші до агресивного впливу навколишнього середовища, мають високі характеристики міцності, морозостійкості та водонепроникності.

Тож Сумщина хоч і не спринтерськими темпами, однак невпинно наближається до поставленої мети: зробити дороги краю якісними, красивими, швидкими, безпечними.