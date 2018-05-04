Рада національної безпеки і оборони підтримала пропозиції припинити участь наших представників у діяльності органів Співдружності незалежних держав (СНД). А також доручила Міністерству закордонних справ вжити в установленому порядку заходів для припинення чинності окремих міждержавних угод.

Угоди, які не мають сенсу

«Ключова позиція — це скасування, — наголосив Президент Петро Порошенко на засіданні РНБО, додавши: — Ідеться про скасування угоди про координаційні органи, ратифіковану парламентом. Участь у координаційних органах СНД, інших угодах не мають більше сенсу для нашої держави. Ухвалити рішення про припинення чинності цих документів має Верховна Рада».

Він нагадав, що Україна, на відміну від Грузії, ніколи не була членом СНД, тому не може виходити за тією самою процедурою, якої дотримується Грузія. «Україна просто припиняє участь. МЗС проаналізувало й поінформувало уряд про доцільність подальшого перебування у складі тих чи інших угод. Ми дуже ретельно опрацьовуватимемо ці позиції, але Україна більше не братиме участі в жодних координаційних органах СНД», — підкреслив Президент.

Очільникові МЗС Павлові Клімкіну доручено протягом тижня представити пропозиції з відкликання всіх представників України з координаційних органів СНД. «В умовах, коли дії координує країна-агресор, нам там нічого робити», — заявив Петро Порошенко.

РНБО запровадила санкції проти юридичних і фізичних осіб, які пов’язані з російською агресією проти України. «Санкції запроваджуються за ініціативою Кабінету Міністрів, СБУ, НБУ на три роки або безстроково до фізичних і юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України, до підготовки та проведення незаконного голосування в окупованому Криму в межах виборів президента РФ, представників російської окупаційної адміністрації у Криму, бойовиків російських збройних формувань на окупованій території Донецької та Луганської областей тощо», — цитує УНІАН текст рішення РНБО.

Крім того, санкції запроваджено і щодо осіб, причетних до інформаційної та кіберагресії проти України, протиправних дій проти громадян України, котрих незаконно утримують у Росії, депутатів Державної думи та членів ради федерації федеральних зборів РФ тощо. Продовжено й чинність попередніх санкцій.

«Дуже важливо, що і попередні санкції, які пролонговано, чітко синхронізовано з нашими партнерами з Євросоюзу, Америки, з усією глобальною проукраїнською коаліцією. І пов’язані з невиконанням Росією мінських угод, неприпиненням вогню. Україна скоординує нові санкції із санкціями США проти громадян і юридичних осіб РФ. Вони пов’язані як із застосуванням хімічної зброї РФ у Великій Британії, так і з незаконними виборами президента на території окупованого Криму», — пояснив Петро Порошенко.

Потрібно бути рішучими

Україна втрачає на сході героїв, які захищають нашу державу, її територіальну цілісність і незалежність. Тому нинішня ситуація на фронті — це ніякий не заморожений конфлікт. «Наші дії мають бути рішучими. І вони полягають не лише у санкціях, а в події, яка відбулася 30 квітня, коли почалася Операція об’єднаних сил і припинено антитерористичну операцію. Ми кардинально змінили формат української реакції в захисті кожного клаптика української землі», — підкреслив Президент. Цей формат дає додаткові можливості й захисту людей, і протидії диверсійно-розвідувальним групам, і підвищення ефективності дій на фронті.

А Прем’єр-міністр Володимир Гройсман переконаний, що політику санкцій проти громадян та юридичних осіб Росії, визнаної агресором проти України, слід продовжити і посилити, бо агресор має нести повну відповідальність і платити високу ціну за свої дії.

Під час засідання РНБО він констатував, що кожного, хто має стосунок до злочинів, які підтримує Росія, слід суворо карати, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Коментуючи поступовий вихід України з органів СНД та розірвання договорів, ухвалених у її межах, Прем’єр зауважив: «Ми постійно робимо інвентаризацію таких договорів. Жодної співпраці з агресором бути не може. Тож рішення про вихід справедливе. У нас є всі можливості вибудовувати двосторонні відносини з партнерами без штучних утворень на кшталт СНД».

Глава уряду порушив тему виборів в об’єднані територіальні громади, які пройшли 29 квітня. «За оцінками експертів, вони стали одними з найбрудніших після Революції гідності. Правоохоронці вже займаються розслідуваннями. Один майдан встав через фальсифікацію, другий — через неповагу до людей, а нині за продовольчі набори знов купують голоси. Не для цього ми робили децентралізацію. Люди мають обирати владу, а з тими, хто приходить на нечесній хвилі, треба жорстко боротися. Схвалено проект закону про відповідальність за неправомірні дії під час виборів. І коли він стане законом, ситуація поліпшиться. Купуєш голоси — сидітимеш у в’язниці», — підкреслив Володимир Гройсман.