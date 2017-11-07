На Українському радіо не зраджують добрій традиції й на численні запитання слухачів «Чи буде цього року радіодиктант?» відповідають: «Так!» Девіз нинішньої акції «Нас багато. Ми різні. Але нас об’єднує спільна мета». Для досягнення цієї мети слід приєднатися до учасників XVII Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності 9 листопада, у День української писемності та мови.

Учасників стає дедалі більше

«Рік у рік радіодиктант об’єднує українців з різних куточків світу, — сказав Дмитро Хоркін, генеральний продюсер Українського радіо. — Для нашого колективу це знакова подія. Щороку зростає кількість і географія учасників радіодиктанту. Але саме в час війни на сході України та анексії Криму радіодиктант може стати одним з об’єднавчих елементів всередині країни».

Акція змінюється, до неї долучаються дедалі більше учасників. Вона виходить за межі Хрещатика, 26, і об’єднує всі філії Національної суспільної телерадіокомпанії України. Крім столичних локацій (головна буде в аудиторії ім. М. Максимовича в головному корпусі Київського національного університету ім. Т. Шевченка), на яких диктант писатимуть митці, політики та лідери громадської думки, до заходу долучаться і регіональні осередки.

Флешмоб Українського радіо став доброю тради­цією в багатьох колективах, родинах, навчальних закладах. «Разом веселіше!» — запевнили в Івано-Франківському національному медичному університеті. Щороку студенти, викладачі та всі охочі перевірити свої знання з української мови пишуть Радіодиктант національної єдності. Але за дотримання однієї умови — дрес-коду. Усіх просять прийти на кафедру мово­знавства у вишиванках.

Жодного разу не пропустили

А в Одеському центрі професійно-технічної освіти жодного разу не пропустили радіодиктанту. «Уперше писали в підсобному приміщенні кабінету на колінах, — розповіла «УК» Світлана Ладиженська, викладачка української мови і літератури цього закладу. — Нас було лише троє: я, викладачка економіки Агнеса Павлова і заступник директора з виховної роботи Ірина Лопушанська (за фахом філологи російської мови). Перевіряли одна в одної.

З наступного, 2001 року, я почала організовувати до Дня української писемності та мови Тиждень української словесності із запланованим радіодиктантом. Охочих було небагато — 10—15 учнів. Рік у рік їх ставало більше, приходили їхні наставники — майстри виробничого навчання. З технічною організацією процесу завжди допомагала викладачка фізики Оксана Задорожна. Вона писала теж з нами».

2014 року радіодиктант у навчальному закладі став масовим. Планували писати лише в кабінеті української мови, але всі не помістилися, тому задіяли ще дві аудиторії. Понад 100 учасників, національна символіка, вишиванки. А ювілейний 15-й диктант став ще масовішим — майже 200 осіб.

«У великій аудиторії зібралися разом учні, викладачі, майстри, працівники бухгалтерського відділу, представники адміністрації училища, — продовжила Світлана Володимирівна. — Усі першокурсники прийшли у вишиванках. Це було і повчальне, і патріотичне зворушливе дійство. Справдешнє свято єднання українців. Цьогоріч знову зберемося разом і з задоволенням писатимемо під диктовку неперевершеного Олександра Авраменка».

Автор радіодиктанту Олександр Авраменко, доцент Київського університету імені Б. Грінченка, наголосив: «Текст не має бути легким, тому що якщо він зовсім легкий, це нецікаво. У змаганнях мають бути перешкоди, і їх треба вміти долати».

«Шукаємо не помилки, а диктанти без помилок, — запевнила Аліна Акуленко, координатор акції, ведуча спецпроекту «XVII Радіодиктант національної єдності». — І коли знаходимо написані бездоганно, оголошуємо їх учасників переможцями. Вони отримують зазвичай символічні призи, надані спонсорами і меценатами. Радіо­диктант — акція, яку робить кожен із нас. Усі можемо до неї долучитися, не лише написавши диктант, а й організувавши щось навколо себе».

Організаторка акції «Дні української писемності на Луганщині» волонтерка Анжеліка Рудницька в цей час перебуватиме на сході України з мистецькими заходами: «Однією з ключових подій стане написання радіо­диктанту. Намагаюся запросити всіх, кого можна, писати з нами спільно диктант у Сєверодонецьку. За моїми відчуттями, це має бути популярна акція на Луганщині».

Насамкінець. Захід транслюватимуть по радіо (Перший канал і «Культура») і в телеефірі НСТУ. Тож вмикайте приймачі в нинішній четвер о 12:00 (текст начитуватимуть за півгодини після початку акції). Якщо не встигаєте чи зайняті у той час, не біда — трохи пізніше на сайті www.nrcu.gov.ua розмістять звуковий файл. Важливо не зволікати з надсиланням листа. На адресу Хрещатик, 26, Київ-1, 01001, його можна буде надсилати 9 і 10 листопада (за поштовим штемпелем). А на електронну адресу rd@nrcu.gov.uа — упродовж 24 годин з моменту завершення диктування (на е-mail мають надходити якісні фото або скан написаного від руки тексту). Від кількості отриманих диктантів залежатиме час оголошення переможців. Це буде вже у грудні.

Віктор ЦВІЛІХОВСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»