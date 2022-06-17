Лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії підтримують негайне надання нам статусу країни-кандидата на вступ в ЄС

Кожна зброя означає врятовані життя, а кожне відкладене рішення дає змогу росіянам вбивати українців. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції за підсумками переговорів у Києві з Президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, Президентом Франції Еммануелем Макроном, Прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі та Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

«Ми спілкувалися, цілком розуміючи одне одного. Розуміючи, що українці сьогодні — на передовій в боротьбі проти російських ударів, але не наодинці, що підтверджується саме таким форматом сьогоднішньої зустрічі», — зауважив Володимир Зеленський.

Лідери держав обговорили потреби України. Йшлося про потужну зброю для нашої держави. Про продовження і посилення оборони України.

«Вдячний партнерам за відповідні кроки, погоджені сьогодні. Говорили про скоординованість наших підходів до економічної підтримки України та у післявоєнній відбудові. Проаналізували наші спільні можливості для протидії продовольчій кризі, яку спровокувала Росія. Необхідно зробити все, що можливо, щоб не допустити реалізації російського задуму з голодом і політичним хаосом в країнах Африки і Азії, які залишились без постачання продовольства з України», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що сила в єдності. Що росія шукає нові способи, щоб залякати Європу та захопити більше української землі, і не хоче миру.

Щодо дипломатичних зусиль, які докладаються різними сторонами для того, щоб відновити мир, Володимир Зеленський зазначив: усі бачать, що єдиною перепоною для цих зусиль є неготовність російської федерації до реальних дій, до реальних перемовин, спрямованих на відновлення миру.

«Росія нічого не хоче, окрім війни. Прямо в ці хвилини російські війська продовжують жорстокий наступ на Донбасі, посилюють своє угруповування на Харківщині, укріплюють плацдарми на півдні нашої держави», — цитує слова глави держави Укрінформ.

Президент додав, що держава-агресор повинна усвідомити, що мир не має альтернативи, і повинна почати шукати його.

«А поки всі ми бачимо — і чули сьогодні, коли зазвучала сирена повітряної тривоги, що росія шукає тільки нових способів, щоб залякати Європу і захопити більше і більше нашої землі. Мета росії у цій війні — зламати Україну і через це зламати Європу в цілому.

Росія хоче показати, що європейське об’єднання нібито не здатне бути ефективним, і що європейські цінності не можуть спрацювати для захисту свободи. Ми можемо, отже, і повинні, спільно зламати цей сценарій і довести їм, що Європа і надалі буде вільною, демократичною і, що важливо, об’єднаною», — підкреслив Володимир Зеленський.

До слова, Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що Франція не змушуватиме Україну до мирних переговорів з рф. «Ми завжди підтримуємо варіант діалогу, бо одного прекрасного дня конфлікт має припинитися і мають початися переговори. Але умови переговорів мають бути визначені Україною: Франція та Німеччина ніколи не будуть посередниками за спиною України та ніколи не вимагатимуть від України умов. Франція зробить усе необхідне, щоби Україна сама вирішувала свою долю. І саме Україна вирішуватиме, коли і на яких умовах припинятиме війну, у який момент вона сідатиме за стіл переговорів», — наголосив він.

Водночас він повідомив, що Франція посилюватиме військову підтримку України, додатково надавши самохідні артилерійські установки Caesar, які допоможуть українським воїнам ефективніше захищатися від російської армії.

«Найближчими тижнями ми готові прийняти рішення про поставки додаткових шести систем Caesar. Героїзм українського народу перед обличчям російської агресії викликає захоплення, повагу і має підтримку Європи. На українській землі вирішується доля європейської безпеки», — цитує його слова УНІАН.

Німецький канцлер Олаф Шольц щодо візиту до Києва заявив: «Хочемо не лише показати нашу солідарність, а й забезпечити, щоб допомога, яку організуємо — фінансова гуманітарна, а також щодо зброї, — тривала. Ми продовжуватимемо стільки, скільки необхідно для боротьби за незалежність України».

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі повідомив, що Італія повністю сприятиме розслідуванням воєнних злочинів рф в Україні, а також надаватиме допомогу у відбудові України.

Про те, що Румунія повністю підтримує притягнення всіх російських злочинців до відповідальності міжнародним кримінальним правосуддям, говорив Президент Румунії Клаус Йоганніс. А візит європейських лідерів до України, за його словами, означає рішучу підтримку, повну солідарність з Президентом України Володимиром Зеленським та всім українським народом.

Лідери держав у Києві предметно обговорили подальший санкційний тиск на Росію задля відновлення миру. Володимир Зеленський висловив переконання, що сьомий санкційний пакет має бути погоджений.

Йшлося й про європейську інтеграцію України. Як заявив під час спільної прес-конференції Президент Франції Еммануель Макрон, Франція, Німеччина, Італія та Румунія виступають за негайне надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу для України. «Цей статус супроводжуватиметься дорожньою картою, а також враховуватиме ситуацію на Балканах та у сусідніх країнах, зокрема у Молдові. Ми сподіваємося, що це рішення від нас буде одноголосно прийнято на Європейській Раді», — цитує його слова РБК-Україна.

Німецький канцлер Олаф Шольц підтвердив спільну позицію чотирьох країн: «На Єврораді я виступатиму за єдину позицію з цього питання — за позитивне рішення щодо статусу».

Відділ новин

для «Урядового кур’єра»