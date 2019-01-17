Хвилиною мовчання на вшанування пам’яті загиблих українських воїнів розпочалося чергове засідання уряду. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що для повного відновлення територіальної цілісності нашої держави, за що ці мужні віддані люди не пошкодували власного життя, нам нині потрібна не лише сильна армія. Не менш важлива економічна, отже й енергетична незалежність.

Наша країна з листопада 2015 року вже 1150 днів не імпортує природного газу з Російської Федерації. «Російський газ — це зброя, яку використовували проти України, щоб заволодіти нашою незалежністю, нашою державою», — сказав він, додавши, що відмова від імпорту російського газу дала Україні змогу зміцнити свою енергетичну незалежність і позбутися тиску з боку держави-агресора.

«Перед нами стоїть завдання не просто змінити постачальника газу. Ми, Україна, — газова країна, яка має його істотні поклади і може повністю забезпечити себе газом — потреби населення і економіки», — підкреслив глава уряду.

Він назвав чотири основні умови, виконання яких необхідне для досягнення цієї мети. Перша — збільшення видобутку власного газу. На переконання Прем’єра, уряд останнім часом зробив достатньо для дерегулювання цієї галузі, тому він очікує позитивного результату вже найближчим часом.

Нафтогазу переглянуть розміри зарплат і премій

Друга умова полягає в запровадженні заходів з енергоефективності. «Цього року впроваджуватимемо єдиний системний механізм Фонду енергоефективності, який зробить так, щоб українці отримали фінансовий ресурс для ефективного запровадження цих заходів», — сказав Володимир Гройсман. Для енергетичної незалежності слід інтегрувати національну газотранспортну систему в європейський ринок газу й захистити населення від ринкових цін на газ, для чого і надалі застосовуватимуть механізм субсидій. Від початку 2019-го вже розпочато їх монетизацію. А заощаджені субсидійні кошти отримувачі цієї держдопомоги зможуть використати на інші особисті потреби.

Кабінет Міністрів ухвалить рішення про призупинення контрактів із чинним менеджментом НАК «Нафтогаз України». 22 березня 2019 року спливає п’ятирічний термін чинності старого контракту. І саме тоді Кабмін звернеться до наглядової ради компанії для перегляду умов з виплати зарплат і премій її керівникам, які нині просто захмарні.

«Так, має бути ринкова зарплата, але ж не захмарна, а нагороди мають залежати від успіхів роботи компанії», — сказав він. Тож Кабмін звернеться до наглядової ради, щоб вона запропонувала уряду проекти нових контрактів із членами правління НАК, де буде прописано нові умови щодо зарплат і винагород, а також завдання діяльності.

Серед головних завдань для НАК на майбутнє Володимир Гройсман назвав збільшення видобутку українського газу й інтеграцію в європейську газотранспортну систему.

Прем’єр зазначив, що відчутних успіхів останнім часом вдалося досягти у галузі охорони здоров’я. Він переконаний, що за 3—5 років усі українці зможуть побачити, а головне — відчути поліпшення від нинішніх реформ та нововведень.

Гроші справді пішли за пацієнтом

Доповідач із цього питання в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун поінформувала, що на сьогодні, за неповний рік від початку кампанії «Лікар для кожної сім’ї», вже майже 25 мільйонів українців уклали декларації з лікарями про медичне обслуговування. Національна служба здоров’я виплатила 3,5 мільярда гривень медичним закладам за надані послуги. Тож гроші нарешті пішли за пацієнтами.

Сервісом, який вони отримують на первинній ланці, нині задоволені понад 70% українців. А послуги, які вони там отримують, на 100% покривають із держбюджету. Заклади первинної медичної допомоги, які уклали контракти з НСЗУ, а таких нині 623, отримують фінансування за новою моделлю — щорічну фіксовану виплату за обслуговування кожного пацієнта, з яким лікарі цього закладу підписали декларації. Також із НСЗУ уклали угоди 85 приватних медзакладів. Уже майже 97% медичних комунальних некомерційних підприємств подали заяви на укладення договорів з НСЗУ на 2019 рік. 20% з них приватні.

За програмою «Доступні ліки» українцям нині доступні 239 найменувань препаратів. Список переглядатимуть і розширюватимуть. А виробники ліків, які виявили бажання долучитися до цієї програми, знизили ціни на ліки в середньому на 30%. На деякі ціни знизилися навіть на 60—70%.

Голова Національної служби здоров’я Олег Петренко поінформував: «Починаємо створювати міжрегіональні департаменти: північний, південний, східний, західний та центральний, щоб координувати поширення трансформації системи фінансування охорони здоров’я на інші рівні, крім первинного».

З 1 липня 2019 року запрацює програма «Безкоштовна діагностика». Тож за направленням сімейного лікаря, терапевта чи педіатра пацієнт зможе безплатно пройти 12 видів лабораторних досліджень, 17 видів інструментальної діагностики й 25 видів ендоскопічних досліджень та інтервенцій. Кошти за це медзакладам компенсують із держбюджету.

Серед останніх здобутків він назвав запровадження електронного рецепта за програмою «Доступні ліки», який відтепер людина може отоварити не лише за місцем проживання, а й на всій території країни: «Якщо хворому виписали рецепт, скажімо в Києві, він зможе отримати за ним ліки не лише в аптеках цього міста, а в будь-якій аптеці будь-якого регіону. Відтепер не потрібні паперові рецепти й звіти. Адже нова електронна система зберігає дані про всі виписані рецепти в електронному вигляді».

Та щоб нововведення було успішним, усіх лікарів слід забезпечити комп’ютерною технікою. «Нині сучасний комп’ютер на столі у лікаря, мабуть, важливіший за деяке нове медичне обладнання. Тому до цього питання слід поставитися з усією відповідальністю та профінансувати», — резюмував голова НСЗУ.

Урядовці схвалили рішення про погодження утворення міжрегіональних територіальних органів Національної служби здоров’я та проект указу Президента про призначення державних стипендій чемпіонам і призерам Паралімпійських і Дефлімпійських ігор; затвердили перелік об’єктів великої приватизації на 2019 рік, схвалили рішення про підписання угоди (у формі обміну листами) з урядом Китайської Народної Республіки про надання медичного обладнання для лікарень України.