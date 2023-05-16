Харківські інженери розробили унікальний БПЛА, не помітний для ворога і безпечний для його оператора, і вже налагодили вітчизняне серійне виробництво

Дрони щодня доводять ефективність у боротьбі проти російських загарбників. Ударні та розвідувальні комплекси допомагають коригувати вогонь артилерії та знищувати ворога. Та поки що ці пристрої закуповують за кордоном. В Україні розробляють багато літальних апаратів для розвідки, але це одиничні експериментальні взірці. До масового виробництва перейти важко. Саме тому розробляючи дрон, харківські науковці поставили перед собою завдання робити його дешевим та масовим і щоб пошкоджений апарат можна було легко замінити. Безпілотний літальний апарат «Сірко» став першим творінням ТОВ «Науково-виробнича компанія Skyassist». Цю компанію вже після повномасштабного вторгнення російських окупантів заснували волонтери, науковці та інженери з різних міст України: Харкова, Києва, Львова, Дніпра. Виробничі потужності — в Києві, а конструкторське бюро — в Харкові.

За словами голови наглядової ради компанії Ігоря Криничка, ідея створення цього безпілотника з’явилася в березні 2022 року, а перші результати були у жовтні, коли створили прототип «Сірка». Уже є новий літальний апарат, який пройшов випробування Міноборони, і готують документи на закупівлю першої партії.

«Сірко» призначений здійснювати розвідку на відстані до 30 кілометрів. Має розмах крила 93 см і вагу близько 1,4 кг. Залежно від погодних умов у повітрі може перебувати до 1,5 години й подолати відстань до 140 км. Коштує український винахід не дорожче за іноземні аналоги. На сьогодні ціна одного становить 3000 доларів, що не вище за вартість дуже поширеного китайського БПЛА Маvic. Але за характеристиками «Сірко» переважає конкурентів. Головне, що надає захист операторові.

Невидимий для ворога

Цей український безпілотник може працювати у двох режимах: повністю в автоматичному та керованому. Перший — режим радіомовчання. Оператор задає маршрут польоту, після цього здійснюється розвідка із записом інформації на бортовий пристрій.

«Машина може літати без радіозв’язку. Її повністю автоматизовано. Це стосується і зльоту, і посадки, і самого маршруту. Матеріал, з якого зроблено «Сірка», унікальний. Це один з видів полімерів, повністю радіопрозорий. Тобто машину, якщо вона йде в режимі радіомовчання, ніхто не бачить», — повідомив на брифінгу, присвяченому презентації дрона, Ігорь Криничко.

Другий режим, коли керує оператор, є у всіх дронів. Апаратом керують за допомогою пульта, але пульти випромінюють радіохвилі, які бачить ворог. Тож військовий, що керує безпілотником в такому режимі, фактично незахищений. Ворог може його відстежити і завдати удару. Тому розробники «Сірка» зробили захист. Крім того, що дроном можна керувати за 30 кілометрів, оператор може перебувати на достатній відстані від наземної станції, яка випромінює радіохвилі. А невеликий розмір порівняно з іноземними аналогами дає операторові змогу швидко зібрати пристрій та змінити місце в разі ворожого обстрілу.

Навчитися керувати «Сірком», за словами розробників, не так складно, як закордонними виробами. А на базі підприємства було відкрито школу для операторів дрона.

«Для FPV-польоту, тобто керованого з рук, пілотові, який якісно проводитиме розвідку, потрібно налітати 150—200 годин. У нашій школі достатньо тижня навчання, і оператор управлятиме «Сірком». Адже всі параметри польоту задають на комп’ютері. Не потрібні навички, якими володіють досвідчені пілоти. І втрати апаратів мінімізовано», — зауважив Ігор Криничко.

Перше серійне виробництво

Головна перевага, кажуть розробники, — в можливості запуску серійного виробництва цього дрона. Нині виробництво налаштоване на випуск майже 1000 бортів за місяць, та цю цифру можна масштабувати залежно від потреб. Підприємство планує розробити на основі свого безпілотника ударну систему.

Крім держави, замовлення на «Сірка» надходять від волонтерів, які допомагають армії. Адже саме волонтерські організації та різноманітні фонди свого часу допомогли у фінансуванні розроблення цього безпілотника.

Українська земля багата на талановитих науковців та інженерів, винаходи яких можуть значно прискорити нашу перемогу і в подальшому підіймати економіку країни. Тому варто сподіватися, що «Сірко» стане першою ластівкою в серійному виробництві український дронів, а згодом будуть масштабні розробки та виготовлення інших вітчизняних виробів потреб війни і мирного життя.

«Сірко — славетний козак родом з Харкова. Відомий тим, що за життя не програв жодної битви. Тож і ми віримо, що українські захисники не програють жодної битви разом з нашим літальним апаратом», — кажуть харківські винахідники.

Борис БРЕСЛАВЕЦЬ

для «Урядового кур’єра»