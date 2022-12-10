Розпочинаючи вчорашнє засідання уряду, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль окреслив стан справ в енергетиці. За його словами, нині в системі ситуація контрольована, але все ще зберігається значний дефіцит електричної енергії. Пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції в країні, різною мірою пошкоджено 40% обєктів високовольтної мережі. Тому в більшості регіонів обмеження електропостачання все ще значні. Це необхідний захід для утримання збалансованої роботи нашої енергосистеми.

Чотири пріоритети енергопостачання

«Станом на ранок 9 грудня резервними схемами вдалося заживити споживачів Одещини, яка постраждала під час восьмої ракетної атаки. Частково введено в роботу об’єкти теплової генерації в Одеській та Херсонській областях, що дозволило, зокрема, запустити в роботу системи опалення. Але обмеження споживання залишається значним через істотні пошкодження», — зауважив Прем’єр.

За його словами, непроста ситуація на Київщині, де ворог завдав удару по об’єктах генерації. Через це на лівобережжі дефіцит більш значний.

«Але найскладніше на Донеччині та Харківщині, де ворог майже щодня атакує артилерією об’єкти генерації та розподільчі мережі. Ситуація ускладнюється погодними умовами, які уповільнюють не тільки відновлювальні роботи, а й роботу саперних бригад», — наголосив Денис Шмигаль.

Глава уряду підкреслив: влада розуміє, що люди у цих областях особливо вразливі.

«Тому сьогодні урядовим рішенням передаємо понад 480 кубічних метрів дров від Укрзалізниці до Харківської ОВА. Цю деревину розподілять між жителями області для опалення їхніх будинків», — акцентував він.

Також для Донеччини Укрзалізниця за рішенням уряду передасть 600 мобільних металевих печей (буржуйок). Там, де централізоване опалення не функціонує, вони стануть основним засобом обігріву.

«Говоритимемо відверто, що цієї зими ми постійно будемо жити в умовах обмеження споживання електроенергії. Тому держава й уряд систематизують процес щодо того, хто отримує електроенергію в першу чергу», — зазначив Прем’єр-міністр.

Він повідомив, що дав доручення міністрові енергетики розробити та подати на розгляд уряду чіткі пріоритети увімкнення електропостачання.

Перший пріоритет — це критична інфраструктура, зокрема об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні.

Другий пріоритет — це об’єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави. Принцип «все для фронту» залишається незмінним.

Третій пріоритет — це бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти. Наприклад, хлібопекарні та молокозаводи.

Четвертий пріоритет — житловий сектор.

«Тільки після включення цих чотирьох груп має постачатись електроенергія на інші об’єкти. Це справедливий підхід, який дозволить нашій країні вистояти цієї зими», — наголосив Денис Шмигаль.

За його словами, Міністерство енергетики разом з Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольним комітетом та місцевою владою мають розробити механізм реагування на заяви громадян і бізнесу щодо порушення черговості та пріоритетності ввімкнення споживачів. Прем’єр очікує, що все це буде зроблено найближчим часом.

«Розуміємо, що така розстановка пріоритетів може викликати питання у бізнесу. Тому розробляємо рекомендації для промислового сектору, зокрема про часткове або повне переведення діяльності підприємств у нічні зміни», — наголосив глава Кабміну.

Міжнародна допомога критично важлива

Уряд раніше зняв податкове та митне обтяження на ввезення генераторів, акумуляторів та іншого подібного енергетичного обладнання.

Важлива для нас сьогодні допомога наших міжнародних партнерів. Уже запрацювала ініціатива «Генератори надії». Міста Бельгії передали Україні першу партію генераторів. Незабаром доєднаються інші громади країн Євросоюзу. Із Франції надійшло 100 генераторів. Норвегія забезпечує генераторами українських прикордонників. За словами Дениса Шмигаля, під час зустрічі з делегацією міністрів уряду Словаччини домовилися про постачання близько 300 генеруючих засобів.

Узгоджується пакет допомоги з Японією. Туди увійде обладнання, яке потрібне для термінових ремонтів енергосистеми. Також у межах першого етапу допомоги японські партнери передадуть Україні понад 240 генераторів.

«Підтримка України по-справжньому народна. Не лише уряди, а й бізнеси, громадські організації та звичайні громадяни демонструють солідарність. Ця допомога для нас зараз критично важлива. Дякуємо за це», — наголосив Прем’єр-міністр.

За його словами, країна залучає грантові та кредитні кошти для відбудови енергосистеми: «Сьогодні ухвалимо рішення про кредит в 32,5 мільйона євро для компанії «Укренерго» від державного банку Німеччини KfW. За ці кошти Укренерго зможе відновлювати пошкоджені ворогом підстанції. Також затвердимо проєкт закону, що переспрямує частину кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на реконструкцію однієї з ключових підстанцій Київщини».

За словами глави уряду, для нас сьогодні критично необхідна допомога наших міжнародних партнерів. Ми маємо відповідально ставитися до наших зобов’язань, тому уважно слідкуємо за ситуацією, яка склалася навколо конкурсу на посаду керівника НАБУ. Днями комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ ухвалила рішення продовжити на два тижні строк для прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у відборі.

«Уряд занепокоєний таким відтермінуванням. Ми всі — влада, суспільство — розраховуємо, що конкурс буде завершено вчасно. Уряд забезпечив усі умови для проведення прозорого та чесного конкурсу. Тепер комісія має якнайшвидше завершити свою частину роботи. Сподіваюся, що уряду не доведеться більше порушувати це питання», — звернувся Денис Шмигаль до членів комісії.