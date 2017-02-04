Торік нова система державних закупівель ProZorro допомогла заощадити загалом понад 8 мільярдів бюджетних коштів, що майже в півтора рази більше, ніж прогнозувало Мінекономрозвитку. Лідирують чи пасуть задніх у цьому процесі Дніпропетровська та Запорізька області. Про це в матеріалах наших кореспондентів.

Вінниччина. У планах — розширення кола постачальників

Олег ЧЕБАН,

«Урядовий кур’єр»

Вінницька обласна державна адміністрація ще на початку березня минулого року пішла шляхом упровадження процедур електронних закупівель всіма головними розпорядниками коштів обласного бюджету. Це дало колосальний ефект. «Економія коштів з допорогових закупівель становить 17 мільйонів гривень лише з обласного бюджету. Це більше, ніж бюджет, наприклад, обласного управління фізичної культури і спорту. За кількістю процедур у системі ProZorro область посіла третє місце після Київської міської та Дніпропетровської обласної держадміністрацій, де бюджет усемеро більший за наш», — зазначив голова ОДА Валерій Коровій.

Ефективність від прозорого прийняття рішень вражає. Наприклад, структурні підрозділи облдержадміністрації провели 108 електронних закупівель у системі ProZorro. Економія коштів становить 422 тисячі гривень (10,6%). Департамент екології та природних ресурсів на виготовлення презентаційного фотоальбому «Заповідні куточки Вінниччини» витратив удвічі менше коштів, ніж було заплановано. Така ситуація і в інших підрозділах.

Зі слів заступника директора департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації Надії Насіковської, в області основні напрями роботи в системі ProZorro цього року — поширення практики проведення допорогових закупівель розпорядниками коштів місцевих бюджетів усіх рівнів та підвищення конкуренції під час проведення закупівель за рахунок залучення обласних постачальників.

Дніпропетровщина. Приклад ефективної роботи

Наталія БІЛОВИЦЬКА,

«Урядовий кур’єр»

За результатами досліджень організації «Громадський контроль», кращою в Україні серед інших обласних адміністрацій за кількістю проведених закупівель у системі ProZorro торік стала Дніпропетровська ОДА.

«Громадський контроль» проаналізував роботу областей України та обласних адміністрацій. Дніпропетровська ОДА помітно вирізняється на тлі інших. За 2016 рік в цьому регіоні проведено найбільше онлайн-торгів. Наприклад, якщо в Дніпропетровській ОДА за рік відбулося майже 17 тисяч закупівель за конкурентною процедурою, то в Чернівецькій — усього 124. Дніпропетровська ОДА провела більше закупівель, ніж 18 адміністрацій інших регіонів разом. Це приклад ефективної роботи», — зазначив заступник голови ГО «Громадський контроль» Денис Селін.

У п’ятірці лідерів також Вінницька, Чернігівська, Запорізька і Донецька облдержадміністрації. Всі чотири ОДА торік провели менше електронних закупівель, ніж Дніпропетровська — загалом 15 тисяч. Пасуть задніх Херсонська, Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька обласні адміністрації, кожна з них провела не більше 200 торгів у системі ProZorro.

«1,5 року тому Дніпропетровська ОДА перейшла на систему прозорих закупівель. Цей крок було зроблено ще до ухвалення відповідних законів. Електронна система дала змогу зробити закупівлі зручними, швидкими та економними. При цьому зростала і довіра підприємців. За прикладом ОДА на зручний сервіс почали переходити й інші міста регіону. Результат — Дніпропетровщина торік за допомогою онлайн-торгів заощадила понад 480 мільйонів бюджетних гривень», — каже голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

У «Громадському контролі» наголошують, що запровадити ProZorro, працювати чесно і відкрито можливо в будь-якому регіоні та будь-якій держустанові. Саме такий приклад продемонстрували на Дніпропетровщині.

До речі, згідно з даними «Громадського контролю», у категорії співвідношення конкурентних торгів до неконкурентних також веде першість Дніпропетровська ОДА. Якщо в конкурентних торгах можуть брати участь усі охочі і здебільшого в них беруть участь по 2-3 компанії, які конкурують між собою, то неконкурентні торги відбуваються поза ProZorro. В цій системі реєструють лише результати — укладені договори. Дніпропетровська ОДА віддає перевагу конкурентним торгам — їх торік відбулося в регіоні понад 93% від усіх електронних закупівель. А Чернівецька ОДА, наприклад, провела конкурентних торгів усього 12,05%.

З результатами аналізу громадської організації щодо конкурентних та неконкурентних торгів можна ознайомитися за посиланням: https://goo.gl/i9U1r0. Повний аналіз роботи областей та ОДА в системі ProZorro за 2016 рік, який провела ГО «Громадський контроль», — https://goo.gl/AZV7ol.

Запоріжжя. Не всі активно долучилися до процесу

Євген ЛОГАНОВ,

«Урядовий кур’єр”

За підсумками впровадження системи ProZorro торік (з 1 травня) на Запоріжжі загальна сума економії бюджетних коштів місцевими комунальними закладами, установами та підприємствами становила 14,7 мільйона гривень. Так, за даними начальника управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату Запорізької облради Оксани Клиби, позитивним моментом є активність комунальних установ, закладів у застосуванні електронної системи закупівель. Якщо в травні цю систему використовували лише 13 закладів, то в грудні їхня кількість зросла до понад ста одиниць.

Одним із лідерів впровадження електронної системи закупівель є Запорізький обласний протитуберкульозний диспансер. Ця установа проводить закупівлі за системою ProZorro з березня. Відтак закуплено продукти харчування, медикаменти, будматеріали з економією понад мільйон гривень. Через проведення закупівель за системою ProZorro обласна клінічна лікарня за вісім місяців зекономила 1,6 мільйона гривень, обласна клінічна психіатрична лікарня — 1,2 мільйона. Обласна інфекційна лікарня закупила продукти харчування й медустаткування з економією 534,9 тисячі гривень, Запорізьке облпатологоанатомічне бюро заощадило 456,5 тисячі. Така позитивна картина економії бюджетних коштів спостерігається на всіх підприємствах, установах, що застосували систему ProZorro.

Запорізька облрада здійснює щомісячний моніторинг проведених закупівель своїми установами і закладами. В управлінні з питань соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату облради відзначають, що не всі установи та заклади активно долучилися до процесу. Значна кількість підприємств не закуповувала товар через ProZorro, бо договори на значні суми (понад 100 тисяч гривень) було укладено до першого травня минулого року.

Тож перший заступник голови Запорізької обласної ради Єгор Семенков доручив управлінню з питань соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату облради здійснити виїзні перевірки з питань відповідності проведення закупівель за бюджетні кошти, згідно з рішенням Запорізької облради від 20.04.2016 року «Про застосування електронної системи закупівель товарів, робіт і послуг (ProZorro)». Зокрема, йдеться про такі установи як Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело», Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія, Запорізький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей, Мелітопольська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Гармонія», Новомиколаївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Паросток», Запорізькі обласна універсальна наукова бібліотека імені О. М. Горького, спеціалізована школа-інтернат «Січовий колегіум» тощо.

Як каже Єгор Семенков, маємо контролювати якість проведених закупівель комунальними закладами й установами Запорізької обласної ради. Бо кошти, які вони освоюють на потреби закладів і установ, — це гроші громади.