Єврокомісія пропонує обме-жити термін дії сертифікатів ЄС про щеплення від коронавірусу дев’ятьма місяцями після отримання другої дози вакцини. Оскільки рівень захисту від хвороби із часом знижується, Європейський центр профілактики й контролю захворювань радить отримати бустерну дозу вакцини через шість місяців після завершення першого курсу щеплення. До цих шести місяців у Єврокомісії додали ще три, щоб люди встигли отримати додаткову дозу вакцини. Термін дії бустерної дози поки що не визначатимуть, адже щодо цього немає наукових даних.

Delta вносить корективи

Європа опинилася в обіймах нової хвилі COVID-19. За даними ВООЗ, на континенті від коронавірусу вже померли 1,5 мільйона людей. Якщо нинішні тенденції поширення хвороби збережуться, то до березня 2022 року кількість померлих у Старому Світі може перевищити 2,2 мільйона, а відділення інтенсивної терапії у лікарнях 49 з 53 європейських країн працюватимуть «в умовах високого або надзвичайно високого стресу».

Нині лише 53,5% європейців повністю вакциновано від коронавірусу. Щодо Європейського Союзу, то тут повністю вакцинованими вважають 67,7% населення. Але показники від країни до країни різняться. Наприклад, у Болгарії лише 24,2% громадян отримали дві дози щеплення, у Португалії — 86,7%. На цьому тлі кількість смертей від коронавірусу в Європі щодня становить 4200, що вдвічі більше, ніж у вересні.

Повернення Європи в епіцентр пандемії пояснюють сповільненим перебігом вакцинаційної кампанії в деяких країнах, поширенням високозаразного штаму Delta, настанням сезонних холодів, які змушують людей більше перебувати у закритих приміщеннях, і загальним послабленням обмежувальних заходів.

Цього тижня на пресконференції очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус оприлюднив ще одне пояснення, яке не додає оптимізму: «Вакцина рятує життя, але вона не повністю убезпечує від передачі COVID-19». За інформацією ВООЗ, до появи Delta вакцини запобігали передачі вірусу на 60%, а з його поширенням цей показник знизився до 40%. Ось чому надзвичайно важливо продовжувати дотримуватися всіх застережних заходів: носити захисні маски, мити руки, зберігати безпечну дистанцію та мінімізувати соціальні контакти навіть якщо ви вакциновані, наголошують епідеміологи.

Єврокомісія готується офіційно оголосити про проведення бустерної вакцинації проти COVID-19, яка може розпочатися у грудні. Проте кілька країн ЄС, серед яких Греція, Франція, Німеччина, Бельгія, вирішили не чекати офіційного сигналу Брюсселя і вже оголосили про доступність бустерної дози не лише для людей, які входять у групи ризику, а й для всіх охочих.

Обмежувальні заходи і масковий режим

Виконуюча обов’язки канцлера Німеччини Ангела Меркель заявила, що у країні роблять недостатньо для приборкання четвертої хвилі пандемії. Адже ліжка у відділеннях інтенсивної терапії швидко заповнюються, а тижневий рівень захворюваності становить 399,8 заражених на 100 тисяч людей. Тож із середи у ФРН чинні нові правила боротьби з поширенням коронавірусу. Відтепер усі, хто хоче скористатися громадським транспортом, мають бути повністю вакцинованими, мати негативний результат тесту або довідку про одужання від COVID-19. Якщо пасажир не зможе виконати одну з цих умов, йому доведеться залишити транспортний засіб на найближчій зупинці. Керівництво залізничного концерну Deutsche Bahn запровадило точкові перевірки пасажирів. Таке саме правило запроваджують і в офісах: працівники повинні будуть надати доказ про щеплення, негативний тест або довідку про перенесену хворобу.

В Австрії цього тижня оголосили загальнодержавний карантин. Попри наближення Різдвяних свят, австрійська влада закрила магазини, ресторани, готелі, торгові центри й новорічні базари. Уряд оголосив, що вакцинація від коронавірусу стане обов’язковою для всіх громадян. Ці заходи стали найжорсткішими обмеженнями в Західній Європі за останні кілька місяців.

У Франції кілька днів поспіль захворюваність сягає понад 30 тисяч щодня. Це втричі більше, ніж реєстрували тиждень тому. Міністр охорони здоров’я Олів’є Веран заявив, що із цієї суботи всім дорослим буде надано змогу отримати бустерну дозу вакцини, щоб зупинити п’яту хвилю пандемії й уникнути жорсткого локдауну. Із 15 січня ревакцинація стане обов’язковою. А ще Франція вирішила обмежити термін чинності негативних ПЛР-тестів для невакцинованих із 72 до 24 годин.

У Бельгії, де рівень вакцинації населення становить 83%, щодня фіксують понад 16 тисяч нових хворих, що вдвічі вище, ніж минулого тижня. У країні, де близько 10 мільйонів жителів, щодня госпіталізують майже 300 пацієнтів з COVID-19. Минулого тижня бельгійський уряд вирішив запровадити вимогу дистанційної роботи чотири дні на тиждень, щоб зменшити навантаження на громадський транспорт і запобігти скупченням людей. Проте очікують, що з наступного тижня у країні буде запроваджено нові обмеження.

«Коли бачимо, як зростає завантаженість відділень інтенсивної терапії, й розуміємо, що це гірше, ніж найгірший сценарій, який передбачали експерти ще минулого тижня, то розуміємо: треба щось робити», — заявив прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.

Готуватися до важкої зими

Перспектива провести зиму в умовах обмежень і локдаунів спричинила заворушення й демонстрації незадоволених. У Нідерландах правоохоронці заарештували два десятки людей після тривалих сутичок із поліцією, які спалахнули після антиковідних протестів. Особливо агресивними були мітингарі в місті Роттердам: вони били вітрини, підпалювали автомобілі й кидали каміння в поліцейських. Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав дії учасників цих мітингів «насильством», яке скоїли «ідіоти».

У Брюсселі на акцію протесту проти обмежувальних заходів вийшло 35 тисяч людей, і вона теж переросла в сутички з поліцією. Антивакцинатори й опоненти обмежувальних заходів протестували в Німеччині, Франції, Австрії,Чехії, Італії, інших країнах Європи.

Однак попри невдоволення населення, Європі доведеться готуватися до складної зими. Так вважає регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клюге. Він закликав усіх покладатися на комбінований захист від коронавірусу за принципом «вакцина плюс». Він складається з таких елементів: вакцинація, соціальне дистанціювання, маска і регулярна дезінфекція рук.