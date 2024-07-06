У Києві відкрили виставку, за експонати якої Україна боролася майже 10 років

Відучора у столиці всі охочі можуть побачити унікальні експонати, відомі як скіфське золото. А напередодні у Скарбниці Національного музею історії України відбулося урочисте відкриття виставкового проєкту «Скарби Криму. Повернення».

«Радію, що вся колекція стає нарешті доступною для українців. Запрошую всіх подивитися на наш видатний спадок. Бо справжні національні скарби — не те, що десь сховане чи привласнене. Це те, що доступне людям і збагачує розмаїттям навіть не одну державу, а цілий світ. Вірю: так само, як ці скарби, повернеться додому й Крим, щоб бути частиною вільного світу. І тоді скіфське золото повернеться вже до кримських музеїв», — зазначила перша леді Олена Зеленська.

Заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська наголосила: «Перемога — це не миттєва подія, вона складається з великої кількості маленьких кроків, які по-своєму важкі та складні. І ми сьогодні тут тому, що Україна здобула одну важливу перемогу. Те, як ці скарби повертались додому, — маленька модель того, як наша країна йде до перемоги. І один з найважливіших елементів на цьому шляху — об’єднання зусиль багатьох людей заради спільної мети».

У червні 2023 року Україна здобула історичну перемогу в міжнародному правовому полі: Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення судів попередніх інстанцій про повернення на Батьківщину 565 предметів із чотирьох кримських музеїв, які експонували в Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

«Кримські скарби вдома. І це, без перебільшень, історична перемога України в боротьбі за культурну спадщину, яку століттями намагається вкрасти російська імперія. У різні періоди історії територію України населяли різні народи, які залишили по собі величезний спадок. Маємо його зберігати й захищати. Це наша візія і наша мета», — сказав т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Передача артефактів, відомих як скіфське золото, — логічне і справедливе завершення тривалої судової тяганини за право власності між Україною та музеями, розташованими на підконтрольній росії території.

«Ця виставка — про історію та повернення частини Криму. Ось так, повертаючи його маленькими та великими частинами, ми повернемо весь півострів. Це титанічна робота, результат якої був би неможливий, якби ми не працювали як одна команда, кожен на своєму місці. Хочу ще раз усім подякувати та сказати, що ми так довго до цього йшли і нарешті здобули перемогу в боротьбі за скіфське золото, але попереду нас чекає ще більша перемога, яку Україна, безумовно, заслуговує», — зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Виставковий проєкт «Скарби Криму. Повернення» реалізували Національний музей історії України й Міністерство культури та інформаційної політики за підтримки благодійного фонду BGV та ГО «Інститут публічних комунікацій».

«У команді фонду ми говоримо, що це проєкт про дорогоцінності та цінності. А українські цінності в самоідентичності, у збереженні історії, в історичній справедливості. Тому благодійний фонд BGV та наша родина Буткевичів не могли не підтримати проєкту повернення скарбів Криму», – зауважиласпівзасновниця благодійного фонду BGV Анна Буткевич.

У межах виставкового проєкту український бренд GUNIA Project спільно з Міністерством культури та інформаційної політики і Скарбницею Національного музею історії України створили благодійну прикрасу «Скіфське золото». 100% прибутку від продажу фонд BGV спрямує на закупівлю РЕБів для бригади НГУ «АЗОВ» із загальною метою збору 1 000 000 грн.

3 липня, напередодні офіційного відкриття виставки «Скарби Криму. Повернення», експозицію артефактів побачили українські військові — ті, завдяки кому культура продовжує жити нині. Серед запрошених гостей були присутні офіцер 12 бригади «Азов» і захисник Маріуполя Костянтин Кожекін, його побратими, представники Департаменту патрульної поліції, Головного управління розвідки та бійці бригад Національної гвардії Північного ОТО НГУ.

«Скарби Криму. Повернення» — це потужна перемога в боротьбі за культурну спадщину України, свідчення нашої тисячолітньої історії, що розкривається через культури багатьох народів, та утвердження верховенства права. Експозиція стане постійною у стінах музею і триватиме до остаточної деокупації Криму, після чого колекцію планують перемістити на територію півострова.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики